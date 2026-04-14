Почти 150 ДТП с самокатами произошло с начала 2026 года — однако статистика не связана с сервисами кикшеринга

С января по март 2026 года в России произошло 145 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — это на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, пишет «Коммерсант». При этом эксперты отмечают: эта статистика относится к частным владельцам самокатов и моноколёс. Сервисы кикшеринга открыли сезон только в апреле.

Читайте также: Подтверждать возраст при аренде самокатов нужно будет через «Госуслуги» — систему хотят внедрить по всей России

Прокатные самокаты не влияют на статистику первого квартала

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД, в авариях со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 154 человека, ещё трое погибли. Подавляющее число ДТП произошло по вине пользователей СИМ. Больше всего происшествий зафиксировано в Краснодарском крае и Москве.

Руководитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман связывает рост аварийности с использованием частных средств СИМ.

«Здесь очевидная история, которая связана исключительно с частными СИМами — и не только с самокатами, но и с моноколёсами», — отметила Ксения Эрдман.

По её словам, сервисы кикшеринга открыли сезон только в начале апреля, а в ряде городов — например, в Казани — он ещё не начался. Таким образом, статистика не охватывает данные об аварийности прокатных СИМ.

Пользователям до 16 лет могут запретить пользоваться самокатом

Высокая аварийность в Краснодарском крае связана с тем, что СИМы используются там круглый год, пояснила руководитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По её словам, в 2025 году средний показатель аварийности по России снизился на 26%, а в Москве — на 60%. При этом в сегменте частных СИМ фиксируется рост.

«С частными СИМами [аварийность], наоборот, растёт, особенно с летальными исходами», — отметила Ксения Эрдман.

По её словам, сейчас обсуждается разработка закона о регистрации СИМ. Самокаты могут оснастить номерными знаками, чтобы фиксировать нарушения с помощью камер.

Также она отметила, что Минтранс обсуждает изменения в ПДД, включая возможное повышение минимального возраста пользователей до 16 лет.

Яндекс Go не фиксирует роста аварийности

В пресс-службе Яндекс Go сообщили, что сезон работы самокатов зависит от погодных условий и в 2026 году начался позже.

«В этом году самокаты Яндекс Go в Санкт-Петерубрге начали работу в конце марта, а в Москве — в начале апреля. Исходя из этого, сделать выводы о росте или снижении ДТП с участием арендных СИМ в столицах за указанный период нельзя», — сообщили в пресс-службе кикшеринга Яндекс Go.

По данным компании, в сезоне–2025 99,9% поездок прошли без нарушений, а общее количество инцидентов сократилось на 22% год к году. В Краснодаре снижение составило 21%, при этом сервис выписал 650 штрафов и заблокировал более 2 тыс. пользователей.

В Яндекс Go уточнили, что получают информацию о нарушениях от транспортных структур, полевых специалистов и пользователей. На самокатах установлены укрупнённые номера, которые упрощают фиксацию нарушений через городские камеры.