Растительное мясо: правда ли оно полезнее обычного

Однако критики обеспокоены тем, что эти продукты столь же калорийны и вредны, как и животный протеин. Попробуем выяснить, какой же продукт — растительный или животный — приносит большую пользу нашему здоровью.

Мясо на растительной основе постепенно набирает популярность, а супермаркеты и рестораны предлагают все больше растительных альтернатив. Многие считают, что такое мясо не уступает по вкусу обычному, а также полезнее для окружающей среды и животных.

Отличия растительного мяса

В 2016 году компании Beyond Burger и Impossible Burger представили альтернативное мясо по новой рецептуре. Их встретили восторженными отзывами: люди утверждали, что растительный бургер по вкусу напоминает настоящее мясо. Дело в том, что эти компании не использовали такие наполнители, как рис и тофу. Вместо этого они создали новое вещество из модифицированных растительных белков, кокосового масла и молекулы под названием «гем».

Если взглянуть на состав многих заменителей мяса, то они вовсе не кажутся здоровым продуктом. Большинство из них содержит химические соединения, такие как метилцеллюлоза, соевый легоглобин и глюконат цинка. Кроме того, их калорийность практически такая же, а иногда даже выше, чем у обычных говяжьих котлет.

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Веганский бургер Impossible Whopper, представленный в меню Burger King, содержит 630 калорий, а обычный Whopper — 660. По количеству жира они также не сильно отличаются — 35 и 40 г соответственно. Растительная версия превосходит мясную лишь по количеству натрия — 1240 мг и 980 мг.

Если сравнивать по этим показателям, то альтернативный продукт не кажется более полезным. Однако растительная диета в целом может снизить риск сердечных заболеваний, рака и диабета второго типа. Это не означает, что достаточно лишь перейти к мясозаменителям: рацион также должен содержать овощи, фрукты и цельные злаки.

Растительное мясо и здоровый образ жизни

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, врачи рекомендуют употреблять больше цельной растительной пищи и ограничивать мясо, молочные продукты, полуфабрикаты и яйца. Кроме того, отчет Национального института здоровья США показывает, что растительная диета — это более экономичный и безопасный способ снизить индекс массы тела, кровяное давление, а также уровень гликогемоглобина и холестерина.

По данным того же исследования, люди, которые придерживаются растительного питания, принимают меньше препаратов для лечения хронических заболеваний и имеют меньший показатель смертности от ишемической болезни сердца. Такая диета особенно рекомендуется тем, кто страдает высоким кровяным давлением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Хотя альтернативное мясо производится на растительной основе, оно, как правило, содержит то же количество жиров и натрия, что и обычное красное мясо. Поэтому если вы не придерживаетесь веганского или вегетарианского питания, переход на этот продукт, вероятно, не принесет вам особой пользы. Вместо этого лучше обратить внимание на нежирные белки (рыба и белое мясо) и растительные протеины (орехи и бобы).

Однако умеренное употребление растительного мяса также не принесет вреда. Один постный бургер, как и обычный, не пустит под откос ваш здоровый образ жизни. Главное — ограничить частоту употребления этих продуктов.

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