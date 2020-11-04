В Японии создали растительное мясо, которое хранится при комнатной температуре

Японская компания Muji разработала линейку закусок из растительного мяса на основе соевых бобов. В нее входят четыре вида мяса, которые не требуют хранения в холодильнике. Об этом сообщает портал Fast Company.

В ассортимент заменителей мяса Muji включила соевые фрикадельки, котлеты для гамбургеров, фарш и нарезанные кусочки мяса. Хранится растительное мясо в вакуумных упаковках.

Закуски можно употреблять самостоятельно или использовать при приготовлении различных блюд. При этом все продукты воспроизводят вкус и текстуру настоящего мяса, говорится в сообщении.

Упаковка растительного мяса стоит $2,75. Товары доступны в интернет-магазине Muji и в обычных магазинах Японии с начала ноября. Компания пока не сообщила, будет ли выводить новые продукты на зарубежные рынки.

«Muji ... указывает, что по мере увеличения численности населения мира до 10 млрд человек к 2050 году спрос на мясо почти удвоится, что приведет к еще большему разрушению окружающей среды. Между тем, соя является хорошей альтернативой мясу, поскольку в ней содержится больше белка на грамм, чем в курице, свинине или говядине», — отмечает издание.

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