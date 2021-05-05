«Каждая десятая порция мяса и молока будет альтернативной»

Потребление альтернативных продуктов в мире увеличивается. Десятки тысяч кафе и магазинов уже продают растительные гамбургеры и молоко, на прилавках появляются искусственная курица и клеточные морепродукты. К 2035 году, по прогнозам, объем рынка составит $290 млрд.
Передовые регионы в этой области — США, Европа и Азия. Там сосредоточены ведущие игроки и инвестиции, а население более склонно пробовать альтернативы животным белкам.
RB.RU изучил ситуацию в этих регионах и подгтовил обзор ключевых игроков рынка.
Содержание:
- Причины роста интереса к альтернативным белкам
- Конъюнктура мирового рынка
- США
- Европа
- Азия
- Что дальше
Причины роста интереса к альтернативным белкам
За последние пару лет альтернативные белки превратились из нишевого продукта в мейнстрим. Причиной тому стали развитие хронических заболеваний и устойчивости к антибиотикам, ухудшение состояния окружающей среды и климата, снижение биоразнообразия.
Дополнительным фактором в 2020 году оказалась пандемия коронавируса, изменившая образ жизни существенной части населения мира. Интенсивное потребление животных белков является источником зоонозных заболеваний, вспышки которых связаны как с дикими, так и сельскохозяйственными животными.
RB.RU вместе с корпорацией ЭФКО 20 мая организуют конференцию Deep Food Tech: технологии создания новых продуктов питания и бизнес на еде будущего. Подробнее на сайте deepfoodtech.ru
Переход к альтернативам обусловлен не только благотворным воздействием растительных продуктов на здоровье, но и желанием потребителей внести вклад в борьбу с изменением климата и зоонозами.
Конъюнктура мирового рынка
По данным исследования Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon, объем производства альтернативных белков в 2020 году составил 13 млн тонн — около 2% от общего рынка белков. Эксперты рассчитывают, что при базовом сценарии развития через 15 лет рынок вырастет в 7,5 раз, до 97 млн тонн.
Ключевые сегменты рынка —альтернативная молочная продукция, мясо и курица, яйца и морепродукты. Альтернативные белки производятся трех основных типов:
- Растительного происхождения. Наиболее популярная категория, представленная бургерами, молоком и яйцами на основе сои, гороха и других растительных ингредиентов.
- На основе микроорганизмов: грибов, дрожжей, одноклеточных водорослей.
- На основе клеток животных. Культивированные мясо и рыба.
Они различаются по текстуре и вкусу, так, бургеры растительного происхождения считаются наиболее приближенными по характеристикам к традиционным. Ожидается, что к 2035 году альтернативные белки достигнут полного паритета с животными, в том числе и по цене.
Рыночный ландшафт представлен как крупными конгломератами, такими как Danone или Nestlé, так и небольшими стартапами. Выделяют компании, занимающиеся поставкой сырья, производством белков, конечной продукции для потребителя, разработками и исследованиями, а также инвестициями. Растущий спрос на технологическое развитие и широкая диверсификация продуктов обеспечивают большой потенциал для вхождения на рынок новых игроков.
США
США является доминирующим региональным рынком альтернативного питания и сохранит первенство как минимум в ближайшие пять лет. По данным The Good Food Institute, продажи растительных продуктов в 2020 году выросли на 27% и достигли 7 млрд долларов.
Наибольшая доля потребления приходится на молочную продукцию и мясо. При этом быстрее всего развивается вторая категория: в США расположены крупнейшие мировые производители растительного мяса, продажи за последний год выросли на 45%.
Ключевые игроки и сделки
Главная гонка развернулась между двумя компаниями-производителями мяса: Beyond Meat и Impossible Foods. Оба активно сотрудничают с розничными и ресторанными сетями и хорошо представлены на других региональных рынках. Beyond Meat количественно опережает конкурента: она сотрудничает с большим количеством ритейлеров США (28 000 по сравнению с 20 000 у Impossible), ресторанов (42 000 против 30 000) и представлена в большем числе регионов (80+ против 5). Однако этот разрыв постепенно сокращается.
Среди других значимых игроков: Memphis Meats, Livekindly Collective, Amy’s Kitchen, Morningstar Farms, Tofurky.
В США осуществляется и большинство инвестиционных сделок в области альтернативного питания. В 2020 году общий объем инвестиций составил 3,1 млрд долларов — в три раза больше, чем в 2019-м. Американские компании, получившие наибольшее финансирование:
- Производитель растительного мяса Impossible Foods ($700 млн).
- Производитель растительного мяса Livekindly ($335 млн).
- Производитель молочной продукции Perfect Day ($300 млн).
- Производитель клеточного мяса Memphis Meats ($186 млн).
В 2021 году $200 млн также привлек стартап по производству культивируемого мяса и яиц на растительной основе Eat Just.
Перспективы развития
Главным драйвером развития рынка США является растущий спрос: с начала пандемии в стране увеличилось потребление белка, и люди стали смотреть в сторону его возможных заменителей. Интересно, что целевая аудитория — не вегетарианцы, а миллениалы и другие категории населения, заинтересовавшиеся здоровым и экологически безопасным питанием.
Компании нацелены на активное поддержание и увеличение спроса. Для этого необходимо повышать доступность продуктов за счет снижения цены и масштабируемых цепочек поставок, а также увеличивать разнообразие вкусовых характеристик.
«Главный вызов для стартапов в FoodTech — это пищевая безопасность. Однако с точки зрения потребителя ключевой критерий — вкус. Кому-то соевое молоко не нравится, а у кого-то оно вызывает аллергию. Перенося процесс производства белка из животного в контролируемые условия, разработчики могут персонализировать ингредиенты», — считает Анна Белоусова, младший аналитик венчурного фонда Sofinnova Partners, который инвестирует в DeepTech проекты и проекты, направленные на устойчивое развитие.
Для привлечения капитала все больше компаний смотрят в сторону IPO: первой на биржу вышла Beyond Meat, став самым крупным IPO в США более чем за 10 лет; Impossible Foods готовится к выходу в течение года.
Европа
Активное развитие этого региона, напротив, обусловлено давним интересом многих европейских стран к вегетарианству и веганству. По данным опроса, 76% сторонников альтернативных белков едят только растительную пищу. В период с 2010 по 2020 розничные продажи заменителей мяса и молочных продуктов увеличивались почти на 10% в год.
Наиболее развиты в этой области страны Северо-Западной Европы. Лидирует Великобритания с общим объемом продаж 440 миллионов евро в 2019 году. За ней идут Германия, Италия, Нидерланды, Франция и скандинавские страны.
Быстрее всего развивается молочная отрасль: потребление в Европе превышает средний мировой показатель, здесь сосредоточены ведущие производители, растительные альтернативы уже завоевали 3% от общего рынка молочной продукции.
Ключевые игроки и сделки
Первыми на рынок альтернативного питания вышли FoodTech-стартапы. Крупнейшими, с продажами более 100 млн евро, являются Oatly, шведский производитель овсяного молока, и Sojasun, французский производитель соевых продуктов. Мясную категорию представляют американские компании Beyond Meat и Impossible Foods. Сейчас также активно растет доля FMCG-компаний:
- Danone. После приобретения бренда Whitewave компания стала специализироваться на растительных напитках и йогуртах.
- Nestlé. Приобрела вегетарианский бренд Tivall.
- Unilever. Специализируется на продаже альтернативного мороженого, также приобрела компанию The Vegetarian Butcher.
Наибольшие инвестиции в 2020 году получили стартапы Karma Kitchen ($318 млн), Oatly ($200 млн), Califia Farms ($172 млн) и Mosa Meat ($75 млн).
Перспективы
По оценке ING, европейский рынок будет поддерживать текущие темпы и к 2025 году вырастет до 7,5 млрд евро.
Основная конкуренция в ближайшие годы ожидается в сегментах альтернативных гамбургеров и напитков, что должно привести к снижению цен для потребителей. Сыр, йогурты и остальные продукты пока сохранят высокую наценку из-за небольшого числа игроков.
Азия
Азия замыкает тройку лидирующих регионов, однако у нее гораздо более высокий потенциал для роста. Текущие темпы составляют 7%, но они будут увеличиваться из-за высокой доли вегетарианцев и растущего предпочтения растительных альтернатив. Более 60% респондентов из Китая и Индии с большой долей вероятности попробовали бы альтернативное мясо.
Производство альтернативных белков в Азии пока еще в зачаточном состоянии, но быстро догоняет США и Европу.
Ключевые игроки и сделки
По данным GFI, 57% рынка составляют крупные корпорации, 29% — стартапы, к остальным относятся исследовательские институты и инвесторы. В списке крупнейших представлены многие европейские и североамериканские компании (Beyond Meat, Impossible Foods, Just и др.), что подтверждает высокую зависимость рынка от внешних игроков.
Однако в последние годы стали появляться и местные стартапы. Среди крупнейших игроков:
- Karana. Сингапурский производитель растительного мяса.
- Avant Meats. Сингапурский производитель искусственной рыбы и морепродуктов.
- Shiok Meats. Сингапурский производитель клеточного мяса.
- Integriculture. Японский производитель клеточного мяса.
Перспективы
Азиатским компаниям в ближайшие годы предстоит активно расширять собственную научно-исследовательскую базу. Ведущие производители уже выделяют на разработки миллионы долларов в год. Увеличение доли местных игроков и снижение производственных затрат станут главными факторами роста потребления.
По прогнозам, в следующие 15 лет Азия захватит ⅔ рынка альтернативного белка.
Что дальше
Согласно базовому сценарию BCG и Blue Horizon, к 2035 году доля альтернативных белков вырастет c 2 до 11%. Второй сценарий предполагает рост до 16% рынка, если ученые, стартапы, действующие пищевые компании и инвесторы увеличат активность.
При наиболее благоприятном сценарии рынок может достичь 22% при условии развития отраслевого законодательства и субсидий на поддержку производителей альтернативных белков. Это поможет серьезно удешевить продукцию. Негативный сценарий прогнозирует рост доли рынка до 10%.
«Таким образом, как минимум каждая десятая порция мяса и молочных продуктов, съеденная в мире, будет альтернативной, — резюмирует Роберт Боер, программный директор Blue Horizon. — Основным драйвером дальнейшего развития являются инновации в пищевых технологиях для достижения паритета с животными белками в трех ключевых областях: вкус, текстура и цена».
Это обусловливает сильную зависимость рынка от инвестиций по всей цепочке создания стоимости продукта: от оптимизации урожая до повышения эффективности экстракции белка и увеличения его текстурирующей способности. Например, достижение необходимой мощности переработки растительных белков при базовом сценарии потребует порядка 11 миллиардов долларов, а при сценарии роста — целых 28 миллиардов долларов.
Структура же рынка еще в стадии формирования. Несмотря на наличие сильных игроков, у которых есть явное преимущество, победителей завтрашнего дня предсказать непросто. В ближайшие годы борьба за потребителя будет разворачиваться в основном в сегментах растительного молока, котлет и курицы.
Постоянные инвестиции в технологии, ингредиенты и маркетинг ведут к созданию более сложных продуктов, и компаниям с некачественной и дорогой продукцией будет сложно оставаться на полках магазинов. У всех видов FoodTech-стартапов есть еще много возможностей для выхода на рынок и закрепления на нем.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter