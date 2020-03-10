Агротех-стартап Fermata привлек $3,7 млн от Massa Innovations и частных инвесторов
Израильско-российский агротех-стартап Fermata, разрабатывающий технологии для сельского хозяйства, в ходе раунда A привлек $3,7 млн от управляющей компании Massa Innovations и группы частных инвесторов. Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа.
До этого в феврале 2019 года компания также привлекла $1,1 млн в ходе Seed-раунда от частного бизнес-ангела. Таким образом, совокупная сумма инвестиций в компанию составила $4,8 млн.
Fermata предоставляет платформу на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния растений в режиме реального времени.
Система камер и программного обеспечения на основе компьютерного зрения автоматически определяет заболевания растений и предотвращает их распространение, а также контролирует рост и развитие растений.
На привлеченные инвестиции от Massa Innovations компания планирует развивать текущие решения, масштабировать продукт для полевых культур, а также выйти на рынки Европы, США и Китая.
На средства от seed-раунда компания разработала первые решения преимущественно для теплиц и провела в 2019-2020 пилотные исследования с российскими компаниями и университетами.
Фото: Unsplash
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