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Названы победители премии Karpov Venture Awards-2019

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Стали известны стартапы-победители премии Karpov Venture Awards. Призовой фонд составил $15 тысяч. Премия была учреждена в память об управляющем партнере AddVenture Сергее Карпове, скончавшемся в 2015 году. 

Названы победители премии Karpov Venture Awards-2019

Первое место занял Studyfree. Это платформа, которая помогает студентам и выпускникам поступать в университеты по всему миру и бесплатно учиться в них за счет стипендий и грантов. Компанию наградили $10 тысячами. 

Второе место досталось проекту Via Sarcina. Это платформа для доставки и выдачи интернет-заказов в сетевых магазинах. Пользователь может получить заказ на следующий день или через день. Стартап получил $4 тысячи.

На третьем месте — Gorserv. Это сервис мастеров на рынке ЖКХ по оказанию бытовых услуг. Проверяет и гарантирует качество мастеров на каждую заявку, заявляют в стартапе. Выдает чеки и договоры. Проект наградили $1 тысячей.

Также свои проекты представили:

Bike2B — разработчик двух- и трехколесных электровелосипедов для бизнеса (служб доставки, передвижения сотрудников по территории и коммерческого проката). Производство находится в Москве. Двухколесный электроскутер стоит 120 тысяч рублей, трехколесный — 230 тысяч. 

Brigadier — онлайн-система для управления проектами в строительных компаниях. Предлагает клиентам автоматизированное планирование, аналитическую модель, настраиваемые отчеты. 

Hotmaps — платформа, которая помогает компаниям продвигаться на картах в локальном поиске. По заявлениям стартапа, клиенты могут управлять компанией в «Яндекс Картах», Google Maps, 2gis, TripAdvisor и на других площадках из личного кабинета. 

Huntmap — геопортал охотничьих угодий России. Цифровая платформа ориентирована на рыболовов и охотников.

ClassKid — сервис, который позволяет подобрать занятие для ребенка. На портале можно найти расписание спортивных, интеллектуальных и творческих занятий в Москве и Санкт-Петербурге, записаться и купить занятие.

QuickHome — сервис обмена и выкупа жилого имущества за 72 часа. Покупают квартиры даже с проблемами, говорят в компании.

Qummy — сервис доставки еды. В стартапе заявляют, что замораживают и размораживают готовую еду так, что через 6 месяцев рестораторы не могут отличить ее от свежей. Компания производит готовые блюда на фабриках кухни, замораживает их с помощью технологии «Умный лед», размораживает с помощью печи Qummy и доставлет клиентам за 15 минут.

Ucar позиционирует себя как автосервис без своих сотрудников и инфраструктуры. Оказывает услуги крупным автопаркам, привлекая внешних подрядчиков и поставщиков. 

Wola — сервис по доставке бутилированной воды в офис и на дом. Доставка осуществляется по Москве и Московской области за 1 час, заявляют в компании.

Напомним, в 2018 году победителями Karpov Venture Awards стали Healthy Lab, предлагающая психологическое консультирование с помощью чата, аудио и видеосвязи (проект получил $10 тысяч), сервис KidsWay по сопровождению детей в школу, детские сады и на дополнительные занятия ($4 тысячи) и онлайн секонд-хенд Bramble ($1 тысяча).

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