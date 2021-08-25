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Фудтех-стартап Qummy привлек $1,6 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других на экспансию в США

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Краснодарский фудтех-стартап Qummy закрыл новый раунд инвестиций. Компания привлекла $1,6 млн (~118,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 25 августа) от пула инвесторов — инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, а также бизнес-ангелов Рината Салихова, Сергея Родионова и Даниила Филатова. Об этом RB.ru сообщили в компании. Сергей Дашков также подтвердил факт сделки.

Фудтех-стартап Qummy привлек $1,6 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других на экспансию в США

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Joint Journey получил в ООО «Кьюми» 9,9%, Сергей Родионов — 9,3%. Изменения зарегистрированы 12 августа.

Остальные доли распределены между основателями проекта Евгением Писаревым (18,9%), Алексей Кислуном (18,1%), Артемом Симонянцом (18%) и инвестором предыдущего раунда Ринатом Салиховым (25,8%). Данные ЕГРЮЛ не отражают долю Даниила Филатова в проекте.

Полученные средства компания планирует потратить на экспансию в США, а также увеличение ежемесячной выручки до $300 тысяч (~22,2 млн рублей). Для сравнения: выручка компании за 2020 год (в первый год работы сервиса) составила 16,1 млн рублей, чистый убыток — 6,3 млн рублей.

Основатель Joint Journey Сергей Дашков отметил, что предпочитает не инвестировать в фудтех «из-за высокой конкуренции, быстрой скорости копирования и сложного операционного бизнеса», однако проект Qummy смог его «удивить».

«Я видел несколько проектов подобных Qummy, заявлявших, что у них есть и деньги, и технологии — значимых результатов они не добились. Qummy меня удивили скоростью роста, востребованностью на рынке, качеством продукта, а также сбалансированной и сильной командой», — рассказал Дашков.

По его словам, компания обладает высоким потенциалом как на рынке b2b, так и на рынке b2c. Основатель Joint Journey уверен, что проект сможет развить глобальный прибыльный бизнес.

Оценка компании

В компании не раскрывают оценку после сделки.

По мнению генерального партнера Bestseller.Fund, члена рабочей группы по созданию Инновационного пищевого кластера Москвы Сергея Черёмуша, сделка могла состояться при общей оценке около $10 млн.

«Примерно в 2 раза выше, чем основатели оценивали проект еще год назад, презентуя на инвестиционной панели WorldFood Moscow 2020. Но при этом, если бы основатели привлекали сейчас инвестиции в США, имея там хотя бы минимальный трекшн и продажи, то оценка могла быть в 2–5 раз выше, — полагает эксперт. — В любом случае — это весьма перспективная сделка, у Qummy отличный потенциал роста».

Над чем работает Qummy

Qummy запускает «умные» кафе на площади от двух квадратных метров без поваров и кухни. На первом этапе компания готовит еду на фабриках-кухнях из натуральных продуктов, без добавления консервантов, красителей и усилителей вкуса. Затем, с помощью собственной технологии «Умный лед», готовые блюда замораживаются и доставляются клиентам, которые уже доготавливают их в специальной печи Qummy. Печь автоматически идентифицирует каждое блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки — весь процесс занимает от 4 до 7 минут. 

На данный момент Qummy присутствует более чем в 150 локациях по всей России. Среди партнеров компании — «Кухня на районе», сети АЗС «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром», РЖД, апарт-отель «Бархатные Сезоны», сеть отелей Alean Family Resort Collection. Также компания сотрудничает с офисами, коворкингами, дарксторами, кафе, аэропортами.

Компания уже привлекала инвестиции. В 2019 году — 9 млн рублей, в 2020-м — еще 57 млн рублей от частных инвесторов.

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Фото: Unsplash

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