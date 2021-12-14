Итоги года на RB.RU

Всё, что нужно знать про бизнес и технологии
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Мы склонны все систематизировать. Вот пять простых шагов, которые помогут произвести впечатление на жюри стартап-конкурса. Вот проблемы, которые надо устранить в бизнесе, чтобы он точно завоевал рынок. Вот список деловых планов на следующий квартал…
Но последний год показал, что планирование — не панацея. Более того, безоговорочное следование планам может фатально навредить бизнесу. Важна восприимчивость к переменам, постоянное реагирование на движения рынка, способность безжалостно отказаться от одних планов и заменить их новыми.
Мы пишем для и про предпринимателей, которые нарушают законы природы: развивают бизнес на падающем рынке, не боятся нового, выживают в агрессивной среде. В «итогах года» вы увидите истории, которые мотивируют вас не бросать предпринимательство, даже если все получается не так легко, как хотелось бы. А еще мы подготовили много легкого, но полезного контента: подборки трендов, статьи с выжимками из зарубежной аналитики и мнения экспертов по происходившему на разных рынках в этом году. Страница, на которой вы находитесь, будет обновляться до конца декабря.
Добро пожаловать в комьюнити RB.RU. Мы дышим одним воздухом.
Но последний год показал, что планирование — не панацея. Более того, безоговорочное следование планам может фатально навредить бизнесу. Важна восприимчивость к переменам, постоянное реагирование на движения рынка, способность безжалостно отказаться от одних планов и заменить их новыми.
Мы пишем для и про предпринимателей, которые нарушают законы природы: развивают бизнес на падающем рынке, не боятся нового, выживают в агрессивной среде. В «итогах года» вы увидите истории, которые мотивируют вас не бросать предпринимательство, даже если все получается не так легко, как хотелось бы. А еще мы подготовили много легкого, но полезного контента: подборки трендов, статьи с выжимками из зарубежной аналитики и мнения экспертов по происходившему на разных рынках в этом году. Страница, на которой вы находитесь, будет обновляться до конца декабря.
Добро пожаловать в комьюнити RB.RU. Мы дышим одним воздухом.
Список из десяти компаний, которые закрылись или ушли из России. Больше всего бизнес-неудач выпало на долю ритейла и сервисов доставки.
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После двух лет, проведенных в смятении, руководители бизнеса оказались в новой, неопределенной реальности. В результате сейчас как никогда важно действовать быстро и разумно. Что ждет бизнес, какие тренды стоит учесть и к чему готовиться — в прогнозе Forrester на 2022 год.
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RB.RU, 2021
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Светлана Зыкова
Итоги года на RB.RUСветлана Зыкова