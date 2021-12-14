Итоги года на RB.RU

После двух лет, проведенных в смятении, руководители бизнеса оказались в новой, неопределенной реальности. В результате сейчас как никогда важно действовать быстро и разумно. Что ждет бизнес, какие тренды стоит учесть и к чему готовиться — в прогнозе Forrester на 2022 год.