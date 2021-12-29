27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом

«В этом году иностранные инвестиции впервые за долгие годы незначительно превысили объем денег, вложенных со стороны российских венчуристов. Это говорит о важном тренде — все больше российских проектов запускаются сразу на международный рынок и привлекают там внимание глобальных инвесторов», — считает основатель Telegram-канала «Русский венчур» Даниил Пленин.

По оценке эксперта, средний объем сделок с участием зарубежных инвесторов увеличился в 4-5 раз, а общий объем инвестиций в российские стартапы вырос в 3,5 раза.

Оживление обусловлено глобальной тенденцией, а не каким-либо локальным драйвером, считает основатель Baza VC Алексей Мосолов: «Рост рынка венчурных инвестиций — это общемировой тренд 2021 года. По данным Crunchbase, глобальный рынок ежеквартально прирастал на ~89% год к году. Низкие процентные ставки и высокая стоимость акций мотивируют инвесторов устремляться c фондового рынка на рынок прямых и венчурных инвестиций».

В ответ на сформировавшийся запрос появляется все больше инструментов для входа частного инвестора в мир технологических стартапов.

По мнению венчурного инвестора, основателя инвесткомпании A.Partners Алексея Соловьева, немаловажную роль в этом сыграли клубы бизнес-ангелов: «Хоть синдикация сделок была и раньше, сейчас этот инструмент стал доступнее. Созрел рынок, до нас дошли юридические инновации, произошла популяризация ангельских инвестиций, и в целом нарастает хайп, связанный с технологиями будущего».

Все это привело к появлению новых талантливых команд с международными амбициями. Чтобы выделить наиболее заметные сделки с участием российских фаундеров, а также отметить стартапы, за которыми нужно следить в 2022 году, редакция RB.RU проанализировала данные из открытых источников и опросила российских инвесторов и аналитиков венчурного рынка.

В этой подборке рассказываем о 27 стартапах, которые привлекли внимание зарубежных фондов, пользователей и медиа.

Содержание:

Единороги и выходы

Revolut

Оценка $33 млрд

Финтех-сервис Revolut летом 2021 года привлек $800 млн инвестиций с оценкой $33 млрд, что сделало его самым дорогим стартапом Великобритании. По сравнению с 2020 годом, компания стала стоить в шесть раз дороже — тогда ее оценивали в $5,5 млрд.

Инвесторами выступили Vision Fund 2 (подразделение SoftBank) и фонд Tiger Global Management. Привлеченные средства стартап направит на запуск на рынках США, Индии и других.

Revolut основал выпускник МФТИ Николай Сторонский в 2014 году. Сервис предоставляет клиентам возможность совершать операции с виртуальной картой, привязанной к счетам в различных валютах. По данным компании, ее продуктами пользуются более 15 миллионов частных клиентов и около 500 тыс. компаний.

Команда Revolut

TradingView

Оценка $3 млрд

Платформа финансовой информации TradingView, запущенная предпринимателями из Ростова Константином Ивановым и Денисом Глобой в 2011 году, пополнила список «единорогов» с российскими корнями. Компания привлекла $298 млн от Tiger Global Management и других фондов, ее оценка по итогам раунда составила $3 млрд.

Пандемийные ограничения подстегнули интерес к фондовому рынку, что положительно сказалось на популярности платформы — за полтора года ее посещаемость выросла на 237%. По словам Пирса Кросби, генерального директора компании, сервисом ежемесячно пользуются 29 млн человек. На TradingView они просматривают биржевые графики, следят за новостями и обмениваются информацией.

Arrival

Выход на Nasdaq и оценка $5,34 млрд

Еще один рекордсмен этого списка — компания по производству электробусов Arrival, основанная экс-директором Yota и бывшим замминистром связи России Денисом Свердловым.

В марте 2021 года Arrival разместил акции на американской бирже Nasdaq через слияние со SPAC, оценка проекта по итогам листинга составила $13,6 млрд. Газета Financial Times присвоила этому размещению статус крупнейшего в истории британских стартапов.

Сам Свердлов стал кандидатом на попадание в список топ-20 богатейших россиян по версии Forbes — весной издание оценило его состояние в $9,8 млрд. Однако на момент написания статьи капитализация Arrival опустилась до $5,34 млрд, а личное состояние основателя — до $3,7 млрд (по данным рейтинга Forbes Real-Time).

Осенью стартап представил прототип автобуса на электротяге и объявил о том, что инвестирует $11,5 млн в строительство завода по сборке высоковольтных аккумуляторных модулей в Шарлотте, штат Северная Каролина. 28 декабря Arrival начал тестировать собственный электробус на испытательном полигоне.

InDriver

Оценка $1,23 млрд

Онлайн-агрегатор услуг пассажирских и других перевозок inDriver в начале пандемии привлек $72 млн с оценкой $472 млн, а в 2021 году удвоил ставки и стал «единорогом».

В первом квартале стартап закрыл раунд объемом $150 млн. В нем приняли участие фонды Insight Partners, Bond Capital и General Catalyst. Оценка компании по итогам сделки достигла $1,23 млрд.

Арсен Томский, основатель компании, сообщил, что инвестиции помогут компании укрепиться на 35 рынках присутствия, включая ЮАР, страны Латинской Америки и Индию. Помимо этого, средства позволили расширить команду — за последний год она выросла с 600 до более чем 1,5 тыс. человек.

InDriver был основан в 2013 году в Якутии.

ClickHouse

Оценка $2 млрд

Компания ClickHouse, которая занимается разработкой системы управления базами данных, в октябре этого года привлекла $250 млн от фондов Coatue, Altimeter и других. Сделка принесла стартапу статус «единорога» — инвесторы оценили проект в $2 млрд.

Продукты ClickHouse уже используют компании из США, Китая и других стран. В числе клиентов — Alibaba, ByteDance, Uber, Tesla и другие. Привлеченное финансирование позволит команде расширить штат и выйти на новые рынки.

Стартап основала компания «Яндекс» при участии фондов Index Ventures и Benchmark Capital. Подробнее о проекте можно узнать из интервью основателя ClickHouse Алексея Миловидова генеральному директору Rusbase Марии Подлесновой.

Nexters

Выход на Nasdaq и оценка $1,6 млрд

Разработчик мобильных игр Nexters вышел на биржу Nasdaq под тикером GDEV, оценка компании в ходе размещения составила $1,9 млрд. На момент написания статьи она опустилась до $1,6 млрд.

Листингу предшествовало слияние с Kismet Acquisition One — SPAC-компанией бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина. Для этого Nexters дополнительно привлекла инвестиции от Mubadala и VPE Capital в объеме $50 млн.

Сделка принесла акционерам компании около $132 млн. Команда направила средства на новые разработки и расширение регионов присутствия.

Российские предприниматели Андрей Фадеев и Борис Герцовский основали Nexters в 2010 году. Самыми популярными играми студии стали Throne Rush и Hero Wars.

Андрей Фадеев, сооснователь и СЕО Nexters

Ecwid

Продажа за $500 млн

В 2009 году предприниматель из Ульяновска Руслан Фазлыев вложил $500 тыс. из собственных сбережений, чтобы запустить конструктор онлайн-магазинов Ecwid. Спустя 12 лет его проект выкупила канадская компания Lightspeed за $500 млн.

Сделка завершилась в октябре, учредители Ecwid получили $163 млн наличными, а также 4,8 млн голосующих акций Lightspeed. В зависимости от достижения определенных KPI, сотрудники поглощенной компании могут получить еще до $12,8 млн в течение двух лет.

На момент продажи Ecwid обслуживал более 130 тыс. клиентов в 100 странах мира, а выручка стартапа по итогам 2020 года составила $20 млн.

Основатель проекта Фазлыев после сделки несколько раз становился героем новостей в качестве инвестора. Так, он поддержал консалтинговую компанию ZeBrains и разработчика панелей для зарядки гаджетов PWRBoard.

Miro

Будущий «единорог»

В 2020 году американский фонд Iconiq Capital, который управляет капиталами крупнейших предпринимателей Долины, вложил в Miro $50 млн. Уходящий год тоже не прошел для компании даром — по данным Financial Times, основатели стартапа ведут переговоры о привлечении $400 млн с оценкой $17 млрд. Два собеседника издания также знают о поступившем Miro предложении от инвесторов, которые готовы оценить ее в $20 млрд.

История Miro начинается в 2011 году, когда студенты Высшей школы экономики Олег Шардин и Андрей Хусид приняли решение вместе делать бизнес. Их первым проектом стала студия заказной разработки. Чтобы удобнее организовать работу команды, предприниматели написали приложение, которое позволяло создавать презентации, выводить их на проектор и совместно редактировать.

Инструмент несколько раз дорабатывали, и в итоге из внутреннего проекта студии он вырос в востребованный во всем мире продукт. Сегодня сервисами Miro пользуются сотрудники Netflix, Twitter, Airbnb, Spotify и других международных компаний. Головной офис компании по-прежнему находится в Перми.

Офис Miro

ZeroAvia

Будущий «единорог»

Стартап ZeroAvia, который производит водородные двигатели для самолетов, закрыл в 2021 году два инвестиционных раунда общим объемом $59,3 млн. Инвесторами в числе прочих выступили фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures и авиакомпания United Airlines.

Первоначально ZeroAvia разрабатывала двигатели для 10-20-местных самолетов с дальностью полета 800 км. Привлеченное финансирование позволит расширить линейку продуктов и запустить производство оборудования для самолетов на 40-80 мест.

Компанию основал выпускник МФТИ и Пристонского университета Валерий Мифтахов. По его словам, в 2022 году ZeroAvia может выйти на биржу с оценкой $1 млрд через SPAC.

В прошлом году фонды Amazon Climate Pledge Fund и Breakthrough Energy Ventures, основанные Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом соответственно, вложили в ZeroAvia $37,7 млн.

За кем следить

Accel Club

Раунд на $170 млн

Accel Club находит на Amazon успешные бренды, выкупает их и выводит на новый уровень с помощью технологий и ресурсов своей платформы. Например, запускает продажи на новых рынках, подключает аналитику, привлекает к рекламе инфлюенсеров и так далее.

Стартап в феврале 2021 года основали экс-глава «Яндекс.Еды» Максим Фирсов и экс-СЕО Busfor Николай Тузенко. Уже спустя девять месяцев команда привлекла $170 млн от фондов Flyer One Ventures, RedSeed и North Wall Capital.

Офисы Accel Club работают в Амстердаме, США и Китае, штат компании составляет около сотни человек. Сейчас стартап сфокусирован на рынке США, однако в 2022 году планирует запуск на европейских платформах.

«Accel Club примечателен похожестью своей бизнес-модели на капиталоемкий Thrasio, который уже привлек $1,8 млрд за 13 раундов, консолидировал 100 брендов (15 тысяч продуктов) и, по оценке Pitchbook, уже стоит $5,5 млрд. Отмечу, что серийные предприниматели с опытом на российском рынке, такие как Фирсов и Тузенко, все чаще предпочитают рынок США», — комментировал сделку Алексей Мосолов, основатель Baza VC.

Команда Accel Club

Datafold

Раунд на $20 млн, Y Combinator 2020

Datafold разрабатывает инструменты для автоматизации управления качеством данных в крупных и средних компаниях. В 2020 году основатели стартапа Глеб Межанский и Алекс Морозов прошли акселерацию в Y Combinator, а год спустя закрыли раунд А объемом $20 млн. В компанию поверили международный фонд Amplify partners и инвестор Robinhood, фонд New Enterprise Associate. Общий объем инвестиций в проект составляет $22,2 млн.

«Привлечение $20 млн платформой Datafold показывает, насколько наши стартаперы и технические специалисты высоко котируются на мировом рынке и насколько их продукты конкурентоспособны и перспективны», — отметил Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank. Аналитика больших данных только набирает обороты, но чем масштабнее развивается бизнес в сфере электронной коммерции и финтеха, тем больше инструментов требуется рынку для быстрого и качественного анализа большого массива информации.

Рынок уже созрел, в решениях Datafold есть большая потребность, считает эксперт. «Появляются новые источники данных, меняется регуляция в вопросах их обработки. Нужны технологии, которые решают вопрос с качеством данных с учетом этих требований и новых угроз с точки зрения киберпреступности. Они будут очень востребованы. Думаю, что инвесторы Datafold еще не раз смогут похвастаться этим вложением перед своими коллегами», — считает Попов.

Longevica

Раунд на $2,5 млн, патент в США

Биотех-стартап Longevica занимается разработкой инструментов для «здорового старения», среди которых лекарства, БАДы и продукты питания. Компания провела масштабный эксперимент на мышах, по результатам которого были отобраны вещества, позволяющие «статистически достоверно» продлевать срок их жизни до 22%. По итогам собственных исследований Longevica получила патент США.

«Наши исследования привели к разработке запатентованного продукта, который, клинически доказано, блокирует абсорбцию и устраняет накопление токсинов в организме, что приводит к краткосрочным преимуществам для здоровья и долгосрочному эффекту продления жизни», — рассказывал в пресс-релизе Айнар Абдрахманов, один из основателей компании.

В 2021 году Longevica начала продажи БАДов на рынке Китая, а также закрыла раунд объем $2,5 млн, инвестором выступил фонд Xploration Capital. Средства компания направит на развитие исследовательской платформы в области долголетия — ожидается, что с ее помощью ученые со всего мира смогут тестировать свои гипотезы.

Ранее в Longevica вложил $13 млн ее основатель Александр Чикунов.

«Longevica потратила 11 лет на исследование одной из самых сложных проблем и применила довольно простой, но уникальный подход — тестирование известных лекарств без попытки заранее выбрать выигрышную гипотезу», — отмечал соучредитель и управляющий партнер Xploration Capital Евгений Тимко.

Команда Longevica

Borzo

Ребрендинг и раунд объемом $35 млн

Летом 2021 года сервис курьерской доставки Dostavista сменил название, чтобы объединить свой бизнес в десятке стран под брендом Borzo. Российские и международные фонды, включая шведский VNV Global и фонд из ОАЭ Mubadala, вложили в компанию $35 млн.

Стартап работает на рынках Индии, Кореи, Мексики, Бразилии и других, в общей сложности его клиентами являются два миллиона пользователей. Годовая выручка Borzo, по собственным данным, составляет около $150 млн.

Михаил Александровский и Дмитрий Зубков основали компанию в 2012 году. Общий объем привлеченного финансирования составляет $59 млн.

EBAC Online

$12,5 млн инвестиций

EBAC Online — это онлайн-школа цифровых и креативных профессий, которую в 2020 году запустили сооснователь Skillbox Андрей Анищенко, сооснователь Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов и экс-директор «Яндекс.Маркета» Павел Алешин. Изначально стартап работал на бразильском рынке.

«В Бразилии очень высок спрос на обучение цифровым профессиям, поэтому мы сосредоточили свое внимание на сферах IT, дизайна и маркетинга», — пояснял выбор рынка Александр Аврамов.

В январе 2021 года экс-глава Qiwi Сергей Солонин инвестировал в EBAC Online $1,5 млн, а спустя девять месяцев стартап закрыл раунд объемом $11 млн от Baring Vostok, AngelsDeck, A.Partners и других инвесторов и вышел на мексиканский рынок.

Forbes Russia включил EBAC Online в список 10 будущих «единорогов».

Тренд: финтех

Rarible

«Звездные» пользователи и раунд на $15,95 млн

Rarible — это маркетплейс цифрового искусства, где в формате NFT можно приобрести права на картины, мемы, гифки и многое другое.

В 2021 году о площадке узнали во всем мире: ее пользователями стали знаменитости. Например, актриса Линдси Лохан заработала $17 тысяч, продав на Rarible свое изображение.

Команда проекта также привлекла $15,95 млн инвестиций в двух раундах. Инвесторами выступили несколько международных венчурных фондов, а также бизнес-ангелы, среди которых — Донна Редел, бывший управляющий директор Всемирного экономического форума.

Алексей Фалин, сооснователь Rarible

Vivid Money

Оценка $436 млн

Основанный выходцами из «Тинькофф-банка» стартап Vivid Money разрабатывает приложение, в котором можно совершать любые финансовые операции онлайн. Медиа называют его немецким конкурентом Revolut.

Пользователь получает виртуальную карту, инструменты для инвестирования, доступ к десяткам различных валют и другое.

Компания ориентирована на европейский, преимущественно немецкий, рынок. В 2021 году Vivid Money привлекла $73 млн инвестиций по оценке $436 млн. В раунде принял участие американский фонд Ribbit Capital и инвестиционная компания Greenoaks.

Maroo

$3,8 млн инвестиций

Финтех-стартап Maroo позволяет клиентам оформлять беспроцентную рассрочку на свадебные расходы, а также предоставляет страховку на случай отмены мероприятия.

Летом 2021 года компания закрыла раунд объемом $825 тыс. от Acrobator Ventures, Y Combinator, а также ряда частных инвесторов. В октябре команда привлекла еще $3 млн от клуба бизнес-ангелов Leonis Investissement.

RB.RU включил Maroo в список стартапов 2021 года.

В числе прочих преимуществ стартапа опрошенные RB.RU эксперты отмечают опыт его основателей. Это Алексей Никитюк, бывший менеджер Revolut, Аня Виника, которая ранее работала в семействе брендов для молодоженов XO Group, и инженер-программист из Петербурга Андрей Рясков.

Подробнее об истории Maroo читайте в материале Варвары Красновой на RB.RU: Как финтех-стартап с российскими корнями помогает американцам оплачивать свадьбы.

Алексей Никитюк, сооснователь Maroo, с женой

В9

$6,7 млн инвестиций

Основной продукт B9 — платформа, которая позволяет трудовым мигрантам и другим финансово незащищенным людям получать доступ к банковским услугам. Например, создавать кредитную историю, переводить деньги за рубеж, совершать покупки с дебетовой карты и другое.

Покупательная способность иммигрантов в США оценивается в $1 трлн, но, несмотря на необходимость, многие традиционные банки не готовы предоставлять таким клиентам все свои услуги.

В 2021 году стартап привлек $6,7 млн в двух раундах. Инвесторами стали The Garage Syndicate, бизнес-ангел Сергей Дашков и другие. Среди клиентов В9 — 1,5 тыс. компаний, включая Uber, DoorDash, Amazon и почтовую службу США.

Компанию в августе 2020 года основали россияне Дмитрий Егоренков, Сергей Терентьев и Сергей Мосунов. Штаб-квартира В9 располагается в Сан-Франциско.

Тренд: экспресс-доставка продуктов

Дарксторами называют небольшие склады с продуктами и другими товарами, откуда курьеры забирают заказ, чтобы затем доставить клиентам в радиусе двух-трех километров. В России по такой модели работают сервисы «Яндекс.Лавка» и «Самокат».

В 2021 году десятки российских предпринимателей привлекали инвестиции, чтобы повторить успешную бизнес-модель на зарубежных рынках. Среди них сервисы: Buyk, Tiggy, GetFaster, YallaMarket, Jiffy, FridgeNoMore, Food Rocket, Master Delivery и Yango Deli.

Подробнее об этих старатпах читайте в материале RB.RU: Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом.

Курьеры сервиса Buyk

Редакция RB.RU благодарит за помощь в подготовке материала автора Telegram-канала The Edinorog Дмитрия Филонова, венчурного инвестора, основателя инвесткомпании A.Partners Алексея Соловьева, основателя Telegram-канала «Русский Венчур» Даниила Пленина, основателя Baza VC Алексея Мосолова, принципала венчурного фонда Fort Ross Ventures Дениса Ефремова и сооснователя United Investors Александра Горного.

Все фото взяты из социальных сетей компаний или их основателей.

Обложка: Serhii Bobyk/Shutterstock