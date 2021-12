Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом

«Пожалуй, впервые за три десятилетия существования российской ИТ-индустрии мы наблюдаем, как отечественная бизнес-модель переносится на иностранные рынки. Причем это касается не только стартапов, но и спин-оффов крупных компаний», — отмечает Даниил Пленин, основатель Telegram-канала «Русский Венчур».

Впрочем, вместе с уходящим годом закрывается и окно возможностей для таких сервисов — «запрыгивать в уходящий поезд» уже поздно. По крайней мере, так считает венчурный инвестор, основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев: «Тренд на экспорт FoodTech, а именно модели On-demand-delivery от российских основателей, по моему мнению, уже идет на спад. Остается только следить, удастся ли компаниям расти заявленными темпами. Думаю, что не все выживут и не везде инвесторы получат свой выход».

В этой подборке рассказываем о девяти сервисах экспресс-доставки продуктов, которые в этом году запустились на новых рынках и привлекли инвестиции под масштабирование.

Buyk

Основатели: Вячеслав Бочаров и Родион Шишков

Нью-Йорк

Команда, которая запустила сервис экспресс-доставки «Самокат», летом этого года привлекла $46 млн для выхода на американский рынок под брендом Buyk. Инвесторами выступили фонды CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius.

Уже в августе компания начала доставлять заказы на Манхэттене, а в течение следующих четырех месяцев открыла 25 точек в разных частях Нью-Йорка. Сервис не ограничивает клиентов минимальной суммой заказа и не взимает комиссию за доставку.

Генеральным директором Buyk стал Джеймс Уокер, бывший вице-президент сети закусочных Nathan's Famous. Основатели проекта подчеркивают, что опыт Джеймса в масштабировании бизнеса и выводе его на новые рынки полностью соответствует стратегическим целям компании.

Курьеры Buyk

В ноябре New York Times посвятил Buyk целую полосу с заголовком: «To your door in minutes, but raising questions on the way» («К вашей двери за несколько минут, но по пути возникают вопросы»). В материале жители города и эксперты отмечали удобство сервиса, но выражали опасения по поводу того, как стартап может изменить привычки горожан и повлиять на бизнес классических продуктовых магазинов и лавок.

В Нью-Йорке Buyk приходится конкурировать с сильными игроками — DoorDash, Instacart, Gorillas и другими. По словам сооснователя фонда CM Ventures, который инвестировал в стартап, главным козырем компании остается готовое и проверенное технологическое решение, позволяющее построить «эффективный dark store онлайн-ритейлер».

GetFaster

Основатели: Антон Захаров, Георгий Скальский, Кирилл Солоницын и Дмитрий Бергельсон

Германия

Конкуренция на европейском рынке экспресс-доставки становится все ожесточеннее, а объемы раундов — все более невероятными. Так, немецкий стартап Gorillas всего за год с момента запуска достиг статуса единорога, а в октябре 2021-го привлек рекордные для отрасли инвестиции в $1 млрд на развитие своей сети дарксторов.

Что может противопоставить такому тяжеловесу стартап GetFaster, основанный россиянами? Планы основателей звучат более чем амбициозно: занять лидирующую позицию на массовом рынке экспресс-доставки в Германии и зайти во все города страны с населением от 25 тыс. человек.

Под эти цели GetFaster привлек €7,5 млн (около $8,5 млн) от клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, фондов AltaIR Capital, Fores Ventures, Raison Asset Management и других в рамках seed-раунда. Общий объем инвестиций в проект составляет €9 млн (около $10 млн).

Доставка GetFaster

Примечательно, что на ранней стадии проект поддержали бизнес-ангелы с большим опытом в FoodTech, например, Александр Колобов («Шоколадница») и Александр Сысоев (СысоевFM, Российский ресторанный фестиваль).По оценке аналитиков Raison Asset Management, следующий раунд GetFaster закроет с оценкой в диапазоне от $75 млн до $100 млн.

По словам представителей GetFaster, добиться поставленных целей команде поможет несколько ключевых элементов стратегии: фокус только на немецком рынке, формат «мягкого дискаунтера» (низкие цены и ассортимент до 3 тыс. наименований) и гибкая операционная и логистическая модель.

Tiggy

Основатели: Евгений Бисовка и Размик Сукясов

Канада

Предприниматели из Москвы Евгений Бисовка и Размик Сукясов открыли первый даркстор Tiggy в Ванкувере этой осенью, но уже анонсировали планы на запуск 350 точек по всей Канаде к 2023 году. За несколько месяцев компания наняла 150 человек.

В проект поверили авторитетные инвесторы: раунд на $6,1 млн возглавил Андерс Холх Повлсен, самый богатый человек Дании и мажоритарный акционер компании Asos. К составу соучредителей также присоединился сооснователь KupiVip Оскар Хартманн.

Заказ от Tiggy

Ниша экспресс-доставки продуктов в Канаде представлена компаниями PC Express, Inabuggy, Uber Eats и другими. Tiggy от конкурентов отличает отсутствие минимальной стоимости заказа и комиссии за услуги сервиса, а также скорость: по словам основателей сервиса, их курьеры укладываются в 15 минут.

«Меня впечатлил тот факт, что при объеме рынка в $100 млрд в Канаде почти нет игроков, которые занимаются доставкой продуктов. Это одна из главных причин, по которым мы выбрали этот рынок. Да, здесь есть DoorDash или Uber Eats, но они взимают плату и везут заказ в течение часа», — рассказал Бисовка TechCrunch.

Ассортимент Tiggy уже насчитывает более 1,4 тыс. наименований, однако стартап не планирует на этом останавливаться.

YallaMarket

Основатели: Леонид Довбенко и Станислав Селезнев

ОАЭ

«Мы видим, что уровень развития экспресс-доставки в ОАЭ далек от России, где такие сервисы достигли невероятных успехов. За последние несколько лет стало очевидно, что модель дарксторов должна заменить классические круглосуточные магазины», — так Леонид Довбенко, сооснователь YallaMarket, прокомментировал TechCrunch выбор локации для запуска стартапа.

В декабре этого года YallaMarket объявил о привлечении $2,3 млн инвестиций от фондов Dubai Angel Investors и Wamda, в ходе раунда сервис оценили в $10 млн. Средства команда направила на открытие «темных магазинов» в Дубае.

Логотип YallaMarket

Первые заказы стартап начал доставлять в деловом центре города Business Bay, а также в районе JTL. В ближайшие годы основатели планируют масштабировать проект и открыть сто дарксторов а Дубае и Абу-Даби, а также выйти на рынки Саудовской Аравии и Катара.

YallaMarket — не первый совместный проект Леонида Довбенко и Станислава Селезнева. Они запускали и другие FoodTech-стартапы, например, сервис для автоматизации ресторанов DocsinBox.

Jiffy

Основатели: Владимир Холязников и Артур Шамалов

Лондон

Jiffy в течение 15-ти минут доставляет продукты в шести зонах покрытия в Лондоне. По собственным данным, сервисом пользуются более 20 тыс. клиентов — к этому показателю команда пришла за девять месяцев с момента открытия первого даркстора, которое состоялось в апреле этого года.

Общий объем инвестиций в Jiffy составил $35 млн, в последнем раунде стартап поддержали инвесткомпания Heartland, фонд Flint Capital, игровая студия Playrix и другие.

Реклама Jiffy в лондонском метро

Среди факторов успеха стартапа — опыт и записная книжка его основателей. Так, Владимир Холязников ранее возглавлял X5 Food Tech, технологическое подразделение X5 Retail Group, а Артур Шамалов участвовал в создании и развитии сети кулинарных киосков DC Daily.

От похожих сервисов Jiffy отличает бизнес-модель: стартап планирует зарабатывать не только не непосредственных пользователях, но и на b2b-направлении. «Мы предоставляем готовую ИТ-платформу, которую другие компании могут использовать для запуска собственных магазинов быстрой торговли», — объяснил Холязников.

В планах Jiffy — запуск во всех городах Соединенного Королевства, где проживает более 100 тысяч человек.

Food Rocket

Основатель: Виталий Александров

Сан-Франциско

Виталий Александров, основатель Food Rocket, рано начал заниматься бизнесом — в 2011 году в возрасте двадцати лет он основал студию CRM-маркетинга Out of Cloud, которая успешно продолжает существовать до сих пор. Сам Александров еще несколько лет назад отошел от управления, сосредоточился на новой для себя нише FoodTech и переехал в США.

Его проект Food Rocket — это сервис экспресс-доставки продуктов, который весной этого года начал работать в Сан-Франциско.

Курьер Food Rocket

Стартап привлек $2 млн от AltaIR Capital, фонда Baring Vostok и группы бизнес-ангелов Angelsdeck. В ближайших планах Food Rocket — открытие двух сотен дарксторов в США.

Майк Бутчер, главный редактор TechCrunch, скептически описал новость о запуске проекта: «Что тут сказать? Удачи?». Он отметил, что сервису придется конкурировать с уже сформировавшимися сильными командами DoorDash, GoPuff, InstaCart и Amazon Fresh.

FridgeNoMore

Основатели: Антон Гладкобородов и Павел Данилов

Нью-Йорк

Сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов запустили FridgeNoMore осенью 2020 года, первыми пользователями сервиса стали жители Бруклина.

Курьеры стартапа на электрических велосипедах развозят продукты в радиусе одной мили. Заявлено, что доставка занимает не больше 15-ти минут, а цены почти не отличаются от того, что предлагают местные супермаркеты.

Даркстор FridgeNoMore

На начальном этапе в команду FridgeNoMore поверили инвесторы Николай и Марина Давыдовы, Наталья Водянова и другие — совместно они вложили в проект $1,5 млн.

Спустя полгода команда закрыла новый раунд серии А объемом $15,4 млн, который возглавила венчурная компания Insight Partners.

Основатели подчеркивают, что, помимо открытия новых дарксторов, направляют свое внимание на усовершенствование собственной ИТ-платформы, которая позволяет оптимизировать управление заказами, логистику и операционные расходы.

Master Delivery («Прямиком»)

Соучредители: «Ям Ресторантс Раша», фонд BCG Digital Ventures, структуры Олега Ряженова-Симс (экс-глава проекта «Совесть») и другие

Европа и Средняя Азия

Компания «Ям Ресторантс Раша», которая развивает на российском рынке бренды KFC и Pizza Hut, совместно с другими инвесторами и предпринимателями запустила в 2021 году сервис доставки последней мили «Прямиком». За несколько месяцев проект вышел на рынки 79 российских городов, а также начал доставлять заказы в Риме.

Фирменный стиль Master Delivery

«Расширение географии и темпы роста бизнеса связаны с повышением востребованности сервисов доставки. [...] Мы помогаем продавцам повысить качество онлайн-сервисов, а курьерам — обеспечить сбалансированный рабочий день, улучшив таким образом условия работы и устойчивость профессии», — рассказал CEO Master Delivery Игорь Шиянов.

Стартап работает с ресторанами, онлайн- и офлайн-магазинами. Как утверждают в компании, собственная ИИ-платформа помогает прогнозировать объем и географию заказов, оптимизировать расходы и загрузку курьеров.

Yango Deli

Учредитель: «Яндекс»

Лондон, Париж, Тель-Авив

Первым иностранным городом, где «Яндекс» попытался повторить успех «Яндекс.Лавки», стал Тель-Авив — там в 2020 году сервис запустился под брендом Yango Deli. С тех пор компания вышла на рынки Лондона и Парижа.

Принцип работы в иностранных подразделениях не отличается от российской «Яндекс.Лавки», ассортимент насчитывает в среднем около 3 тыс. наименований.

Курьер Yango Deli

Евгений Черников, глава Yango Deli в Великобритании, рассказал RB.RU, что повышенные расходы на оплату услуг курьеров компенсирует высокий средний чек проекта в Лондоне.

«Яндекс» и ранее масштабировал свои сервисы за рубеж. Так, агрегатор такси под брендами Yango и Yandex Go доступен в Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии и десятке других стран.

