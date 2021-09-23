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Экс-глава X5 Food Tech и сооснователь DC Daily привлекли $28 млн в проект доставки продуктов Jiffy

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Британский стартап Jiffy, основанный бывшим гендиректором X5 Food Tech Владимиром Холязниковым и сооснователем сети автоматов с едой DC Daily Артуром Шамаловым, привлек $28 млн в раунде А.

Экс-глава X5 Food Tech и сооснователь DC Daily привлекли $28 млн в проект доставки продуктов Jiffy

Деньги получены от инвесткомпании Heartland (лид-инвестор раунда), венчурного фонда Flint Capital, игровой студии Playrix, а также действующих инвесторов — Baring Vostok и LVL1, пишет TechCrunch.

Общая сумма инвестиций в проект достигла $35 млн.

Jiffy представляет собой сервис доставки продуктов за 15 минут. Компания была создана в ноябре 2020 года в Лондоне. Первый dark store сервиса открылся в апреле этого года. По собственным данным, число клиентов компании насчитывает 20 тыс. в шести зонах доставки в Лондоне и восемь dark store.

Компания направит инвестиции в расширение зон доставки в Лондоне и других городах страны. В будущем Jiffy намерен работать во всех городах Великобритании с население более 100 тыс. человек.

В марте 2021 года в Jiffy инвестировали LVL1 Group Льва Левиева, AddVenture, TA Ventures, Оскар Хартманн, Владимир Холязников, а также инвестор Доминик Лошер. Компания получила $3,6 млн. В апреле компания привлекла еще $3 млн от Baring Vostok.

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Фото: Unsplash

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