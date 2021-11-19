Сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с российскими корнями закрыл seed-раунд на €7,5 млн

Стартап GetFaster, который работает как soft discounter (мягкий дискаунтер) с возможностью быстрой доставки, привлек более $1 млн инвестиций от клуба венчурных инвесторов AngelsDeck в рамках seed-раунда. Об этом RB.ru сообщил представитель AngelsDeck.

Общий объем раунда составил €7,5 млн (около $8,5 млн — прим. RB). Среди других его участников — AltaIR Capital, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и ряд других институциональных и частных инвесторов. Оценка стартапа не раскрывается.

GetFaster был основан в 2020 году предпринимателями Антоном Захаровым и Георгием Скальским. Сейчас GetFaster работает в Германии. Это единственный в стране проект q-commerce, работающий в формате мягких дискаунтеров — «магазинов у дома», ориентированных на регулярное еженедельное потребление качественных товаров по доступным ценам.

За девять месяцев работы GetFaster увеличил покрытие до 44 городов при поддержании еженедельного роста на уровне 10%. Цель компании — стать лидером на массовом рынке быстрой доставки продуктов Германии, покрыв все немецкие города с населением от 25 тыс. человек, а также менее крупные города, находящиеся поблизости.

Деньги пойдут на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.

«Потенциал роста GetFaster обусловлен крупнейшим рынком продуктов питания в Европе (Германия) и агрессивной динамикой проекта, а эксклюзивность — тем, что войти с небольшими чеками в подобные компании на текущей стадии развития и оценки почти невозможно. Интерес к этой инвестиционной возможности со стороны участников клуба превысил изначальную аллокацию более чем в два раза», — сообщил руководитель представительства AngelsDeck в Лондоне и синдикатор сделки Андрей Вышлов.

В мае 2021 года GetFaster также привлек €1,5 млн от AltaIR Capital и других инвесторов. Следующий этап для компании — привлечение A-раунда на €40 млн от крупных фондов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash