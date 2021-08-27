Сервис доставки Buyk от основателей «Самоката» начал работать в Нью-Йорке

Сервис доставки продуктов Buyk, который запустили основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, заработал в Нью-Йорке. Ранее компания привлекла $46 млн как раз для выхода на рынок США.
О начале работы в Нью-Йорке сервис Buyk сообщил в Facebook. Доставка продуктов ведется только на Манхэттене, но «мы быстро растем», отметили в компании.
Клиент сервиса Buyk не платит за доставку, при этом минимальной суммы заказа нет. Курьеры привозят заказы на велосипедах в радиусе 1,5 км.
В конце июня сервис привлек $46 млн от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius, рассказывали RB.ru. Средства планировали потратить на выход на американский рынок.
В компании рассказывали, что ставят на 2021 год план по выполнению 10 тысяч заказов в месяц, а также говорили о том, что наймут на работу около 100 человек и 500 курьеров. В июне в «Самокате» сообщали, что выйдут на рынок США под брендом Buyk.
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Фото: Buyk
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