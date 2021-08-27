Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис доставки Buyk от основателей «Самоката» начал работать в Нью-Йорке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис доставки продуктов Buyk, который запустили основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, заработал в Нью-Йорке. Ранее компания привлекла $46 млн как раз для выхода на рынок США.

Сервис доставки Buyk от основателей «Самоката» начал работать в Нью-Йорке

О начале работы в Нью-Йорке сервис Buyk сообщил в Facebook. Доставка продуктов ведется только на Манхэттене, но «мы быстро растем», отметили в компании.

Клиент сервиса Buyk не платит за доставку, при этом минимальной суммы заказа нет. Курьеры привозят заказы на велосипедах в радиусе 1,5 км.

В конце июня сервис привлек $46 млн от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius, рассказывали RB.ru. Средства планировали потратить на выход на американский рынок.

В компании рассказывали, что ставят на 2021 год план по выполнению 10 тысяч заказов в месяц, а также говорили о том, что наймут на работу около 100 человек и 500 курьеров. В июне в «Самокате» сообщали, что выйдут на рынок США под брендом Buyk. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Buyk

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries запустил экспресс доставку букетов и подарочных наборов в Санкт-Петербурге
  2. 2 Основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн открыл в Японии сеть онлайн-супермаркетов с доставкой за 10 минут
  3. 3 «Макдоналдс» начал продавать десерты и выпечку из своего кафе через «МакАвто»
  4. 4 От мяса и рыбы до гарниров: стартап из США производит квадратную еду
  5. 5 В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

30 августа 2021

Data Explorer

30 августа 2021

Skolkovo Tech Explorer

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма