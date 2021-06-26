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Сервис доставки продуктов от основателей «Самоката» привлек $46 млн для запуска в США

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Сервис доставки продуктов Buyk, который запустили основатели петербургского «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков вместе с Сергеем Сульгиным, привлек 46 миллионов долларов в США для выход на delivery-рынок, пишет Bloomberg.

Сервис доставки продуктов от основателей «Самоката» привлек $46 млн для запуска в США

Компания привлекла финансирование от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. 

Ожидается, что Buyk будет запущен в августе в Нью-Йорке. У Buyk уже есть соглашения на открытие складов, которые помогут сервису быстро выполнять заказы.

Cервис предложит клиентам бесплатную доставку. Курьеры будут привозить заказы на велосипедах в радиусе 1,5 км. В конце 2021 года компания планирует ежемесячно выполнять около 10 тысяч заказов.

Buyk будет использовать ту же технологию, что и «Самокат» в России. Проект поддерживает «Сбербанк», которому вместе с Mail.ru Group принадлежит контрольный пакет акций «Самоката».

В разговоре с Bloomberg Вячеслав Бочаров отметил, что средняя стоимость заказа в Нью-Йорке дороже, однако и чек у американских клиентов по сравнению с российскими выходит более высокий.

Bloomberg отмечает, что за время пандемии, с 2019 года, количество заказов в России с помощью онлайн-доставки увеличилось в 14 раз. По данным Data Insight, «Самокат» входит в тройку лидеров по объему продаж.

Однако в США Buyk выходит на высококонкурентный рынок, на котором уже действуют Instacart Inc., Walmart Inc. и Amazon.com Inc. DoorDash Inc. и другие компании, отмечает Bloomberg. В Нью-Йорке известна FreshDirect, принадлежащая Ahold Delhaize и частной инвестиционной компании Centerbrige Partners, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке доставки продуктов за почти двадцать лет работы в городе.

Сооснователь Data Insight Борис Овчинников сказал, что преимущество компании заключается в знании, как быстро масштабировать проект в новых городах. Однако «большой проблемой» он назвал невозможность использовать в Нью-Йорке ​​дешевую рабочую силу, к которой бизнесмены привыкли в России. 

Компания планирует нанять на работу около 100 человек и 500 курьеров.

В России «Самокат» платит своим курьерам в среднем 190 рублей в час. В США средняя почасовая оплата водителей, занимающихся доставкой продуктов, составляет около 16 долларов, приводит Bloomberg данные сервиса отслеживания заработка рабочих Gridwise.

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Фото: JJFarq / Shutterstock

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