Сервис доставки Buyk от основателей «Самоката» расширил ассортимент товаров под своей торговой маркой в США

Сервис доставки продуктов Buyk, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, расширил в США продажи под собственной торговой маркой (СТМ).

Ассортимент включает жевательные резинки, конфеты, кофе и мороженое, сообщает Business Insider. Также клиенты теперь могут покупать мясо, в том числе стейки, свиные отбивные и курицу.

Фото: Business Insider

Ранее компания запустила продажи хлеба под СТМ. Генеральный директор Buyk Джеймс Уокер сообщил изданию, что заказы на выпечку под СТМ составили 40% в этой категории.

Фото: Business Insider

К концу года компания рассчитывает представить 40% всего ассортимента сервиса под собственной торговой маркой.

Сервис работает по модели 15-минутной доставки. Клиенты Buyk не платят за доставку, при этом минимальной суммы заказа нет. Курьеры привозят заказы на велосипедах в радиусе 1,5 км.

Бренд «Самокат» появился в 2018 году. Сервис запустили бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group) «О2О холдинг».

В июне 2021 года «Самокат» объявил, что выйдет на рынок США под брендом Buyk. Тогда же Buyk привлек $46 млн от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius на запуск на американском рынке. В августе компания начала работать в Нью-Йорке.

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Фото на обложке: Buyk