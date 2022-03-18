Американский сервис доставки от основателей «Самоката» объявил о банкротстве

Американский сервис доставки продуктов и товаров для дома Buyk от основателей «Самоката» Вячеслава Бочарова и Родиона Шишкова и экс-гендиректора Arrival Сергея Сульгина подал заявление о банкротстве.
Причина такого решения — «неспособность инвесторов обеспечить финансирование», сообщает Bloomberg. Компания лишилась финансирования из-за санкций. Buyk подал заявление о банкротстве 17 марта, а также прекратил работу и будет распродавать остатки продуктов.
9 марта сервис уволил 900 человек, включая гендиректора Джеймса Уолкера. Компания искала различные варианты сохранения бизнеса — например, предлагала другим сервисам доставки (DoorDash, Gorillas и Gopuff) выкупить бизнес.
Buyk вышел на рынок США летом 2021 года. В июне сервис привлек $46 млн от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. Сервис успел открыть 38 дарксторов, большинство из них находилось в Нью-Йорке, еще часть — в Чикаго.
Фото на обложке: Noam Galai / Getty Images
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