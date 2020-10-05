Сервис доставки еды от сооснователя Coub и инвестора «Самоката» привлек $1,5 млн

Сервис доставки еды в Нью-Йорке FridgeNoMore привлек $1,5 млн от AltaIR Capital, AltaClub, Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, а также Натальи Водяновой, Евгения Фуксмана и нескольких ангелов-инвесторов. Об этом Rusbase рассказал представитель AltaClub.

Проект запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов. Первые заказы стартап начал доставлять в Бруклине 1 октября.

FridgeNoMore доставляет продукты из собственных локальных магазинов за 15 минут на расстоянии в 1 милю. Доставка бесплатная, для этого не требуется минимального заказа. Стоимость продуктов в магазинах FridgeNoMore сравнима c ценами в местных магазинах. Курьеры FridgeNoMore доставляют заказы на электрических велосипедах.

Запущены и уже работают первые два магазина в Бруклине — Вильямсбурге и Парк Слоуп. В ближайший год компания планирует открыть новые магазины в Нью-Йорке.

Фото на обложке: Anton Repponen, TimeOut