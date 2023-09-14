Британский стартап Jiffy основателей из России привлек первые $2,2 млн после пивота

Британский стартап Jiffy основателей из России привлек первые $2,2 млн после проведения пивота. Вместо доставки продуктов Jiffy теперь разрабатывает IT-решения для e-commerce. За время работы в качестве сервиса доставки Jiffy привлек $35 млн.

Jiffy Software (ранее Jiffy Grocery) привлек $2,2 млн от 2BF Global Ventures, Somersault Ventures, AddVenture, LVL1 и других инвесторов. О сделке сообщил vc.ru. Сооснователи сервиса не ответили на запрос RB.RU о деталях сделки.

Стартап направит привлеченные средства на развитие системы управления складом и программы лояльности, а также на маркетинг и инвестиции в продажи.

Сервис быстрой доставки еды Jiffy Grocery в 2021 году создали бывший глава X5 Food Tech Владимир Холязников, сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов и Игорь Демишев.

В декабре 2021 года стартап задумался о развитии альтернативных бизнес-моделей, поскольку увидел предпосылки к экономическому кризису, в который трудно бы было привлекать инвестиции.

Jiffy Grocery изменил стратегию в марте 2022 года, распродал активы и сократил сотрудников. Теперь Jiffy Software является разработчиком IT-решений (SaaS, on-remise) для рынка электронной коммерции.

За время работы в нише доставки еды Jiffy Grocery привлек $35 млн от Heartland, Flint Capital, Baring Vostok, основателей Playrix.

Фото на обложке: TechCrunch