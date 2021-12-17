Финтех-стартап Raison с российскими корнями привлек $900 тыс. при оценке $11,5 млн

После нового раунда оценка стартапа достигла $11,5 млн, сообщил Inc. Инвестиции Raison направит на расширение пользовательской базы и привлечения новых частных компаний на свою платформу.

Количество пользователей платформы, по собственным данным компании, с начала 2021 года увеличилось в 3 раза — до 17 тыс. Годовой оборот Raison достиг практически $1 млн.

Приложение Raison app позволяет инвестировать в непубличные компании на стадии роста до IPO. Реестр инвесторов и все операции с ценными бумагами ведутся на блокчейне, что снижает издержки для бизнеса и позволяет обеспечить низкий порог входа для инвесторов. Минимальная сумма инвестиций — €1.

Приложение развивает компания RSN Finance OU, основанная в 2017 году российскими предпринимателями и зарегистрированная в Эстонии. Офис разработки находится в Москве. Сооснователями Raison являются Александр Зайцев и Андрей Березин.

Это не первые инвестиции для Raison. В ноябре 2020 года стартап привлек €125 тысяч от ангельского инвестора.

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Фото: Raison