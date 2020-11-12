Финтех-стартап Raison с российскими корнями привлек 125 тысяч евро при оценке 2,5 млн евро

Финтех-стартап Raison с российскими корнями закрыл раунд финансирования на 125 тысяч евро от ангельского инвестора. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

После нового раунда Raison оценивается в 2,5 млн евро, ежегодный оборот компании составляет 425 тысяч евро.

В целом с момента создания компания привлекла около 1 млн евро: первый раунд состоялся в 2018 году в формате конвертируемой ноты, тогда инвестиции в стартап составили 700 тысяч евро.

Приложение Raison позволяет инвестировать в крупные частные компании (такие как SpaceX, Airbnb, Robinhood) суммы от 100 евро.

Стартап разработал юридическую структуру для оцифровки акций частных компаний: реестр инвесторов и все операции с ценными бумагами ведутся на блокчейне. Это снижает издержки для бизнеса и позволяет обеспечить низкий порог входа для инвесторов, говорят в компании.

Структура оцифровки акций отвечает требованиям законодательства Европейского Союза. Стартап работает по лицензии на обслуживание виртуальной валюты. В структуре также участвуют регулируемый фонд и инвестиционная управляющая компания с лицензией Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«Наш стартап переходит в стадию масштабирования: у нас есть уникальный продукт, больше 5 тысяч пользователей — их число растет на 40% ежемесячно — и четкая стратегия развития. Недавно мы прошли реперную точку: распродали весь объем акций SpaceX — первой компании из нашего портфолио. До конца ноября планируем запустить вторичный рынок токенизированных акций», — сообщил сооснователь и CEO Raison Александр Зайцев.

Raison развивает мобильное приложение, которое позволяет инвестировать в крупные частные компании. Над приложением работает компания RSN Finance OU, основанная в 2017 году российскими предпринимателями и зарегистрированная в Эстонии. Офис разработки находится в Москве. Сооснователями Raison являются Александр Зайцев и Андрей Березин.

Фото: пресс-служба Raison