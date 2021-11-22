Фудтех-стартап Qummy вышел на рынок B2C и запустил доставку еды с робот-печью для разогрева

Робот-печь — это IoT-устройство, оснащенное системой распознавания блюд через видеокамеры. Устройство работает по принципу считывания QR-кода на упаковке и полностью исключает человеческий фактор. Пользователь получает блюдо в среднем через 6 минут после разогрева. В компании заявляют, что оно «ничем не отличается от только что сделанного профессиональным поваром».

«Это не традиционный полуфабрикат в привычном смысле. Процессы заморозки и дефрострации устроены так, что, например, фасоль остается хрустящей, а мясо сочным, несмотря на то, что они разогреваются вместе. Если вы поставите блюдо в обычную микроволновку, то вряд ли пища будет похожа на ту, что вам принесут в ресторане. Qummy как раз может похвастаться качеством как из-под ножа» — сообщил CEO Qummy Евгений Писарев.

Qummy готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Этот способ фрострации позволяет сохранить все органолептические свойства продуктов. Конечному потребителю остается только поставить еду в робот-печь, которая доведет ее до готовности.

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Пользователи могут выбрать три варианта доставки: 10, 20 и 30 блюд в неделю. При желании можно заменить или повторить часть меню. Стоимость 10 блюд на неделю — 3 тыс. рублей, 20 — 5,5 тыс., 30 — 7,5 тыс. Аренда робота-печи входит в стоимость доставки. Если пользователь приостанавливает заказы, то аренда печи обойдется в 490 рублей в неделю. Если же клиент полностью откажется от доставки, то компания увезет устройство.

Сейчас доставка осуществляется только по Москве, но в компании планируют расширяться и запустить услугу в городах-миллионниках. Стартап не планирует привлекать для этого сторонние сервисы, доставка будет производиться собственными силами Qummy.

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Фото на обложке: Qummy