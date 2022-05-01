Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию

Одним из наиболее популярных направлений для эмигрантов в 2022 году стала Турция и, прежде всего, Анталья. Однако те, кто плохо подготовились к релокации, уже были вынуждены вернуться домой либо сделают это в ближайшее время.
Что нужно знать перед переездом в Анталью, чтобы не разочароваться в ней, рассказывает партнер коммуникационного агентства Kitov Agency Илья Китов.
Содержание:
- Анталья-2020 vs Анталья-2022
- Как получить ВНЖ Турции
- Открытие счета и необходимость изучения языка
- Неприятные сюрпризы
- Главные ошибки эмигрантов
Анталья-2020 vs Анталья-2022
Мы с женой переехали в Анталью в начале 2020 года, прямо перед введением коронавирусного локдауна и закрытием границ. На двоих у нас были 200 тысяч рублей при курсе лиры в 10 рублей и ежемесячный доход в 150 тысяч рублей — мой бизнес только-только начинал развиваться.
Оглядываясь назад, мы понимаем, что ни за что не переехали бы сейчас при таких условиях, хотя лира с тех пор подешевела почти вдвое. Сейчас у вас должна быть финансовая подушка на 2-4 месяца из расчета минимум $1−1,5 тысячи на человека в месяц.
За два года стоимость жизни в Турции сильно изменилась, цены выросли в 2−4 раза, притом на все — от хлеба и поездок в автобусе до бытовой техники.
Аренда и вовсе подорожала в 5−10 раз — если в январе 2020 года мы спокойно сняли квартиру 1+1 в Коньяалты за 1,5 тысячи лир, то теперь за эти деньги сложно найти жилье даже в самых отдаленных районах Антальи.
По нашим подсчетам, чтобы семье из двух человек достойно жить (посещать кафе хотя бы раз в неделю, покупать абонемент в спортзал, не экономить на еде и проезде) и при этом делать накопления, нужно зарабатывать не менее 150−200 тысяч рублей в месяц.
Еще одно неприятное изменение — усложнилось получение вида на жительство. До марта 2022 года его выдавали и на один, и на два года — отказов было очень мало. Теперь же максимальный срок — шесть месяцев, участились случаи отказа.
Многие также пишут о том, что геч (миграционная служба) стал требовать подтверждение наличия денег на счету заявителя (в среднем, 40 тысяч лир на человека на полгода).
Однако, как это часто бывает в Турции, каждый случай индивидуален. Но я все равно рекомендую подготовить выписки из банка о том, что вы регулярно получаете денежные поступления, а также положить на счет как можно больше денег.
Как получить ВНЖ Турции
Теперь о том, как получить икамет (так называется карточка резидента Турции, похожая на водительские права). Сразу оговорюсь, что правила постоянно меняются и любые рекомендации быстро устаревают, поэтому ограничусь лишь главными тезисами.
Для начала о самом ВНЖ. Легче всего оформить туристический — его дают по долгосрочной аренде квартиры. При поиске жилья (лучше всего это делать на sahibinden.com) сразу оговаривайте с арендодателем, что вам нужно будет присутствие собственника у нотариуса при заверении договора аренды — без этого сейчас ВНЖ точно не дадут.
Помните, что работать по туристическому ВНЖ на территории Турции нельзя, за это сразу депортируют. А вот трудиться удаленно на компании из России или других стран можно — в моем случае за все время ни разу ни у кого не возникло никаких вопросов.
Еще до приезда в Турцию апостилируйте все документы, особенно свидетельства о браке и рождении детей. Также подготовьте банковские выписки со счетов — по приезде их вместе с названными выше документами нужно будет перевести на турецкий язык и нотариально заверить.
Уже на месте сделайте страховку на каждого заявителя — цена годового полиса для ВНЖ варьируется от 150 до 1 000 лир ($10–70), в зависимости от набора опций и франшизы. Скорее всего, она будет покрывать до 40−50% стоимости базовых медуслуг, но далеко не везде и не всегда. Более продвинутая страховка (аналог российского ДМС) выйдет в 3−6 тысяч лир в год ($200–400).
После сбора всех документов можно подавать заявление на получение ВНЖ — сделать это можно онлайн. Процесс согласования может занять 1−2 месяца, поэтому рекомендую делать это сразу после приезда, ведь граждане РФ могут провести в Турции без визы не более 60 дней подряд. При этом пребывать на территории страны разрешается не более 90 дней каждые полгода.
Открытие счета и необходимость изучения турецкого языка
Из-за проблем с российскими картами имеет смысл оформить турецкую. Еще недавно это было легко сделать, но после наплыва эмигрантов в марте банки ужесточили условия. Теперь и при наличии икамета (удостоверения личности иностранца, проживающего в Турции) часто нужен депозит в размере $1 тысячи, либо €1 тысячи, либо 10 тысяч лир.
В то же время я знаю свежие примеры, когда наши соотечественники оформляли в Анталье карту Ziraat Bankası без ВНЖ и депозита, только по загранпаспорту. Еще многие рекомендуют Deniz Bank и Kuveyt Türk.
Поэтому следует выделить 1−2 свободных дня и походить по офисам банков — бывает так, что даже в разных отделениях одной сети к клиентам предъявляются разные требования.
На всякий случай лучше сразу оформить местный аналог ИНН (Vergi Numarası, его дают в налоговой инспекции) и регистрацию по месту жительства (ее делают в каймакамлыке (Kaymakamlık, в каждом районе он свой) после оформления на себя счетчиков за воду и электричество — в районной администрации и районном филиале поставщика услуг соответственно). И захватите с собой в банк договор аренды квартиры — его тоже могут попросить.
По опыту посещения банков и других присутственных мест Турции могу сказать, что, если есть такая возможность, возьмите с собой человека, который хорошо говорит по-турецки. Даже в таких учреждениях далеко не все говорят по-английски.
Турецкая карта понадобится вам в любом случае — хотя медиа часто пишут, что в Турции прекрасно можно расплачиваться и снимать деньги с карты «Мир» в банкоматах Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi и VakifBank, по факту в большинстве случаев они нигде не работают.
Пока спасают переводы через «Золотую корону» в доллары и лиры, однако неизвестно, как долго эта система будет работать с российскими картами.
Неприятные сюрпризы
Жизнь в Турции имеет несколько особенностей, которые могут неприятно удивить иностранцев.
Во-первых, дорогие мобильная связь и домашний интернет. В среднем, стоимость мобильного пакета составляет 70−90 лир в месяц. За эти деньги вы получите 10−15 Гб Интернета, до 250 СМС и до 250 минут на звонки внутри страны. Безлимитных пакетов здесь нет. Wi-Fi выйдет еще дороже — в среднем, 150 лир в месяц по специальному тарифу для иностранцев. Фактическая скорость — около 50 мбит/с, чего, по моему опыту, вполне хватает для удаленной работы, просмотра фильмов и так далее.
Второй важный момент — необходимость зарегистрировать мобильный телефон в Турции, чтобы его IMEI не заблокировали спустя 120 дней. Это можно сделать на E-Delvet (аналог «Госуслуг»), размер пошлины — 2 730 лир.
Третье — нужно постоянно все контролировать. Со временем к своеобразному отношению турков ко времени и данным обещаниям начинаешь даже привыкать. Однако это не отменяет необходимости тщательно проверять исполнение задач — от вызова мастера на дом до подготовки вашего заказа в кафе.
Главные ошибки эмигрантов
С момента начала новой волны эмиграции в Турцию я стал замечать, что новоприбывшие делают ряд одних и тех же ошибок, которые существенно усложняют им жизнь здесь.
1. Не готовят финансовую подушку. К сожалению, некоторые наши соотечественники приезжают в Турцию вообще без каких-либо серьезных накоплений, рассуждая так: «Главное, покинуть страну, а дальше разберемся на месте». В итоге, как правило, это заканчивается бесславным возвращением на родину спустя пару месяцев — я видел уже несколько таких примеров.
2. Надеются найти работу в Турции. По последним данным Института статистики (TÜİK), уровень безработицы в стране составляет 12%. Иностранцу практически невозможно найти работу в Турции, особенно высококвалифицированную. Максимум, на что можно рассчитывать — сезонная подработка в отеле. Но даже чтобы попасть хотя бы на ресепшн, нужно знать турецкий — турки не любят, когда их обслуживают иностранцы, тем более без знания их родного языка.
3. Не пытаются учить турецкий язык. Иностранцы сильно переоценивают пользу от английского языка в Турции. Даже в курортных регионах, вроде Антальи и Алании, или в многонациональном Стамбуле английским владеют в основном лишь работники сферы услуг и молодежь.
Поэтому лучше начинать учить турецкий еще до отъезда, чтобы освоить его хотя бы на базовом уровне. Практика показывает, что знание даже простых разговорных фраз существенно облегчает жизнь в стране, а отношение к вам со стороны турок будет гораздо более лояльным (вплоть до скидок).
4. Не имеют четких планов на будущее. К сожалению, в последние два месяца я все чаще сталкиваюсь с тем, что выходцы из бывшего СНГ приезжают в Турцию, толком не понимая, что делать дальше. Практика показывает, что лишь немногие имеют план дальнейших действий (например, осесть в Турции или переехать в другую страну в течение 1−2 месяцев).
По своему опыту скажу, что релокация — очень сложное и ответственное дело, к которому нельзя относиться слишком легкомысленно. И чтобы не разочароваться в эмиграции и не вернуться домой ни с чем, я настоятельно рекомендую честно ответить на вопрос: «А надо ли вам это? Действительно ли у вас есть серьезные причины для переезда прямо сейчас, без подготовки, или "все бегут, и я побежал"»?
Фото: Unsplash
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