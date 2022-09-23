Гонконг: врата в Азию для стартапов

Здесь работают 69 акселераторов и около 3700 стартапов . Гонконг уже вскормил 18 единорогов и имеет все шансы явить миру новых звезд. RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей, заинтересованных возможностями этого региона.

Третий по счету финансовый центр мира, Гонконг, манит стартапы из разных стран. Здесь есть все для развития бизнеса: английское право, налоговые преференции, тесные связи с Китаем, развитая экосистема поддержки и множество инвестфондов.

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Сложная геополитическая обстановка вынуждает российских предпринимателей искать новые страны для приземления компании. В пятерку самых востребованных направлений Гонконг, по словам опрошенных RB.RU экспертов, не входит. Впрочем, ввиду глобальной переориентации российских технологических компаний в сторону Азии, становится все более популярным местом для регистрации и развития бизнеса.

«Запросы действительно выросли, хотя Дубай по-прежнему в лидерах», — говорит Арсен Данелян, младший партнер юридической компании Emet law firm. «Гонконг всегда пользовался большой популярностью, а текущие общемировые условия только укрепили его позиции», — добавляет Яна Шевченко, руководитель отдела международного налогового планирования «Гестион». Гонконгский офис «Гестиона» занимается регистрацией компаний в этом регионе.

«С начала года для российских клиентов мы зарегистрировали более 200 офшорных компаний в Гонконге. Местный банковский счет позволяет бизнесу принимать платежи от партнеров из “недружественных” России стран, работать с российскими юрлицами и не релоцировать команду», — поясняет Сергей Воропаев, основатель Advengene. Компания помогает инвесторам и предпринимателям выходить на новые рынки и искать локальных партнеров. Advengene работает с Гонконгом с 2017 года.

Обособленная, но все же юридически официальная часть Китая, бывшая колония Великобритании — удобная площадка для построения рабочих отношения с «большим братом», только без китайских бюрократических сложностей и необходимости учить язык. Местные жители чаще всего хорошо говорят на английском, на территории продолжает действовать английское право, да и легендарный предпринимательских дух из Гонконга все еще не выветрился: здесь ценят предприимчивость и риск, много продают и много покупают.

«Гонконг подходит для российских стартапов, которые находятся на стадии роста и выше и нацелены на международное масштабирование. Но важно учитывать, что Гонконг — достаточно дорогая локация. Здесь стоимость жизни и ведения бизнеса значительно выше, чем в России. В ежегодном рейтинге международной консалтинговой компании Mercer, выпущенном в 2022 году, Гонконг вновь занял первое место по дороговизне стоимости жизни для иностранцев», — говорит Елена Силинская, директор международного венчурного фонда и стартап–акселератора iDealMachine.

Будучи современным финансовым и деловым центром, Гонконг свято чтит традиции и сохраняет некоторую консервативность. Здесь нет валютного и таможенного контроля, разрешено полное иностранное владение компанией, можно быстро открыть бизнес. Государственная политика направлена на поддержку и развитие бизнеса, регион активно привлекает иностранных инвесторов и зарубежные компании, помогая им встраиваться в локальную систему.

При этом первые виртуальные банки появились здесь всего несколько лет назад, а архитекторы местных небоскребов до сих пор верят в мудрых летающих драконов и делают для них специальные дырки в конструкции здания, чтобы многоэтажки не мешали древним существам летать на водопой. Они называются «вратами дракона».

Сегодня у технологических стартапов с русскоязычными основателями есть много шансов сесть на хвост такому дракону и стать частью активно развивающейся индустрии. Стартап-экосистема Гонконга так активно развивается, что по скорости роста сопоставим, по данным Startup Genome, с топ-5 экосистемами мира.

Деловой климат «У бизнес-климата Гонконга есть ряд серьезных преимуществ для предпринимательского сообщества. Экономика этого региона — одна из самых быстрорастущих в Азии и в мире. Даже в турбулентности последних лет Гонконг показывает хороший рост. Стартап-культура здесь очень развитая, поэтому открыть бизнес и вести его, находясь в Гонконге, максимально выгодно. Особенно если готовый проект уже есть и адаптирован под местный рынок. Идеальное расположение на юго-восточном побережье Китая дает компаниям свободный доступ к таким крупным азиатским рынкам, как Индия, Сингапур, Япония, Таиланд. По сути, это окно в Азию», — говорит Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency. Согласно данным местного статистического департамента, в Гонконге живет 7,29 млн человек. При этом интернетом пользуются 93% населения. В России, для сравнения, этот показатель, по данным Mediascope, составляет 80%. Гонконг — небольшой, но удобный и восприимчивый к новым технологиям рынок, на котором легко тестировать идеи, чтобы затем масштабировать их на всю Азию. По данным местного официального реестра бизнеса, в прошлом году в Гонконге было зарегистрировано 110 840 компаний, 66 538 из них — онлайн. А общее количество компаний в регионе давно перевалило за 1,3 млн. «Один из главных плюсов ведения бизнеса для технологических компаний и стартапов в Гонконге — высококвалифицированные специалисты в разных сферах. Образование там бесплатное, а конкуренция большая. Но за рабочую силу нужно будет хорошо заплатить: это связано еще и с тем, что Гонконг является одним из самых дорогих городов для жизни», — говорит Мария Лапук. HKUST и Технологическим предпринимателям действительно есть кого нанимать в команду: в регионе сильная инженерная школа, особенно востребованы выпускники HKU polyU . Посмотреть, сколько стоит работа местных ИТ-специалистов, можно здесь