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Гонконг: врата в Азию для стартапов

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Анастасия Жигач
Анастасия Жигач

Журналист, автор RB.RU

Лариса Ступина

Третий по счету финансовый центр мира, Гонконг, манит стартапы из разных стран. Здесь есть все для развития бизнеса: английское право, налоговые преференции, тесные связи с Китаем, развитая экосистема поддержки и множество инвестфондов.

Здесь работают 69 акселераторов и около 3700 стартапов. Гонконг уже вскормил 18 единорогов и имеет все шансы явить миру новых звезд. RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей, заинтересованных возможностями этого региона.

Гонконг: врата в Азию для стартапов

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Сложная геополитическая обстановка вынуждает российских предпринимателей искать новые страны для приземления компании. В пятерку самых востребованных направлений Гонконг, по словам опрошенных RB.RU экспертов, не входит. Впрочем, ввиду глобальной переориентации российских технологических компаний в сторону Азии, становится все более популярным местом для регистрации и развития бизнеса. 

«Запросы действительно выросли, хотя Дубай по-прежнему в лидерах», — говорит Арсен Данелян, младший партнер юридической компании Emet law firm. «Гонконг всегда пользовался большой популярностью, а текущие общемировые условия только укрепили его позиции», — добавляет Яна Шевченко, руководитель отдела международного налогового планирования «Гестион». Гонконгский офис «Гестиона» занимается регистрацией компаний в этом регионе.

«С начала года для российских клиентов мы зарегистрировали более 200 офшорных компаний в Гонконге. Местный банковский счет позволяет бизнесу принимать платежи от партнеров из “недружественных” России стран, работать с российскими юрлицами и не релоцировать команду», — поясняет Сергей Воропаев, основатель Advengene. Компания помогает инвесторам и предпринимателям выходить на новые рынки и искать локальных партнеров. Advengene работает с Гонконгом с 2017 года.

Обособленная, но все же юридически официальная часть Китая, бывшая колония Великобритании — удобная площадка для построения рабочих отношения с «большим братом», только без китайских бюрократических сложностей и необходимости учить язык. Местные жители чаще всего хорошо говорят на английском, на территории продолжает действовать английское право, да и легендарный предпринимательских дух из Гонконга все еще не выветрился: здесь ценят предприимчивость и риск, много продают и много покупают.

«Гонконг подходит для российских стартапов, которые находятся на стадии роста и выше и нацелены на международное масштабирование. Но важно учитывать, что Гонконг — достаточно дорогая локация. Здесь стоимость жизни и ведения бизнеса значительно выше, чем в России. В ежегодном рейтинге международной консалтинговой компании Mercer, выпущенном в 2022 году, Гонконг вновь занял первое место по дороговизне стоимости жизни для иностранцев», — говорит Елена Силинская, директор международного венчурного фонда и стартап–акселератора iDealMachine.

Будучи современным финансовым и деловым центром, Гонконг свято чтит традиции и сохраняет некоторую консервативность. Здесь нет валютного и таможенного контроля, разрешено полное иностранное владение компанией, можно быстро открыть бизнес. Государственная политика направлена на поддержку и развитие бизнеса, регион активно привлекает иностранных инвесторов и зарубежные компании, помогая им встраиваться в локальную систему. 

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При этом первые виртуальные банки появились здесь всего несколько лет назад, а архитекторы местных небоскребов до сих пор верят в мудрых летающих драконов и делают для них специальные дырки в конструкции здания, чтобы многоэтажки не мешали древним существам летать на водопой. Они называются «вратами дракона». 

Сегодня у технологических стартапов с русскоязычными основателями есть много шансов сесть на хвост такому дракону и стать частью активно развивающейся индустрии. Стартап-экосистема Гонконга так активно развивается, что по скорости роста сопоставим, по данным Startup Genome, с топ-5 экосистемами мира. 

Деловой климат

«У бизнес-климата Гонконга есть ряд серьезных преимуществ для предпринимательского сообщества. Экономика этого региона — одна из самых быстрорастущих в Азии и в мире. Даже в турбулентности последних лет Гонконг показывает хороший рост. 

Стартап-культура здесь очень развитая, поэтому открыть бизнес и вести его, находясь в Гонконге, максимально выгодно. Особенно если готовый проект уже есть и адаптирован под местный рынок. 

Идеальное расположение на юго-восточном побережье Китая дает компаниям свободный доступ к таким крупным азиатским рынкам, как Индия, Сингапур, Япония, Таиланд. По сути, это окно в Азию», — говорит Мария Лапук, соосновательница Vinci Agency.

Согласно данным местного статистического департамента, в Гонконге живет 7,29 млн человек. При этом интернетом пользуются 93% населения. В России, для сравнения, этот показатель, по данным Mediascope, составляет 80%. Гонконг — небольшой, но удобный и восприимчивый к новым технологиям рынок, на котором легко тестировать идеи, чтобы затем масштабировать их на всю Азию.

По данным местного официального реестра бизнеса, в прошлом году в Гонконге было зарегистрировано 110 840 компаний, 66 538 из них — онлайн. А общее количество компаний в регионе давно перевалило за 1,3 млн. 

«Один из главных плюсов ведения бизнеса для технологических компаний и стартапов в Гонконге — высококвалифицированные специалисты в разных сферах. Образование там бесплатное, а конкуренция большая. Но за рабочую силу нужно будет хорошо заплатить: это связано еще и с тем, что Гонконг является одним из самых дорогих городов для жизни», — говорит Мария Лапук. 

Технологическим предпринимателям действительно есть кого нанимать в команду: в регионе сильная инженерная школа, особенно востребованы выпускники HKU, HKUST и polyU. Посмотреть, сколько стоит работа местных ИТ-специалистов, можно здесь
«Стоимость открытия компании в Гонконге — в среднем до 3 тыс. евро без учета расходов на открытие банковского счета. Открыть компанию возможно в срок до одного месяца. Физическое присутствие акционера для регистрации юрлица не обязательно. Ежегодное “содержание” компании обойдется примерно в 5-7 тыс. евро», — говорит Арсен Данелян, младший партнер юридической компании Emet law firm. 

Чтобы вывести бизнес в Гонконг с помощью партнера, который обеспечит пакет услуг «под ключ», включая бухгалтерское сопровождение, понадобится около $15 тыс., говорят эксперты. Впрочем, стоимость сильно зависит от сложности конкретного кейса.

«Важно, чтобы у компании был реальный адрес в Гонконге. Впрочем, сам офис арендовать не обязательно. В Китае много компаний, которые предоставляют адреса массовой регистрации», — добавляет Наринэ Беглярова, управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting.

В регионе применяют территориальный принцип налогообложения. «Это значит, что доходы компаний подлежат налогообложению только в тех случаях, когда они получены от источника внутри Гонконга или деятельность по получению дохода осуществлялась на территории Гонконга.

Если компания не вела деятельности внутри страны и не получала доходов от местных источников, то налог на прибыль не взимается. Это один из нескольких плюсов, который делает Гонконг наиболее привлекательным для многих отраслей, например, в сфере торговли с Китаем», — говорит Яна Шевченко.

«Но сейчас банки требуют повышать уровень физического и экономического присутствия организаций для открытия счетов. Физическое присутствие означает, что компания, ее менеджмент и персонал находятся на территории страны. Экономическое присутствие — что компания ведет свою предпринимательскую деятельность на территории Гонконга. Для открытия банковского счета необходимо лично явиться для прохождения KYC-процедур (Know Your Customer, знай своего клиента). 

За последние месяцы процесс открытия банковских счетов в Гонконге российскими резидентами стал более сложным и долгим. Практически в 100% случаев требуется личное присутствие, но и это не гарант успеха. Банки продолжают “закручивать гайки”», — предупреждает Гайк Мартиросян, управляющий партнер консалтинговой компании Quattor Advisory.

Яна Шевченко также подтверждает, что местные банки сейчас охотнее рассматривают заявки, где в структуре компании значатся только местные резиденты, а сами компании имеют реальный офис внутри Гонконга. Это нужно подтвердить договором аренды и оплатой арендных платежей, трудовыми договорами с сотрудниками из региона. 

«Выполнение этих условий сделает бизнес полноценным налогоплательщиком и повлечет дополнительные расходы по содержанию. Но в текущих реалиях у компаний часто возникает необходимость в мультивалютном счете», — говорит она.

 

Стартапы Гонконга

Общее количество стартапов в Гонконге. Источник: InvestHK 

 

Гонконг в 2021 году занимал 38-е место среди крупнейших экономик мира. «Здесь хорошо развит рынок венчурного инвестирования, есть крупные инкубаторы, такие как Cyberport, которые известны далеко за пределами страны», — говорит Павел Фролов, основатель компании «Роббо». 

Большой вклад в поддержку местных стартапов, говорит руководитель венчурной студии Uvecon.vc Иван Иванов, вносит InvestHK. «Это департамент Гонконгского правительства, занимающийся промоушеном Гонконга как места для развития бизнеса и стартапов», — поясняет инвестор.

Организация помогает компаниям привлекать инвестиции, организует комфортную среду для нетворкинга, обмена опытом и пилотных внедрений, продвигает госпрограммы для развития бизнеса.

 

Экосистема стартапов Гонконга

Быстрый взгляд на экосистему Гонконга. Источник: HKTDC Research 

 

Акселераторы

По данным на июль 2022 года, в Гонконге насчитывается около 70 акселераторов и инкубаторов, в том числе Eureka Nova, Lime HK, Betatron, STILE Initiative.

Одним из самых известных операторов инкубационных программ считается Cyberport: организация заточена на ИТ-стартапы из отраслей FinTech, IoT и VR, AR. Наряду с Science and Technology Park Cyberport считается главным технологическим кластером с широким набором грантов и инструментов для развития и масштабирования. Это самые активные игроки местной стартап-индустрии.

Программа в Betatron длится четыре месяца, наиболее перспективные резиденты получают не только ценные советы от менторов, но и инвестиции. На более длительный срок рассчитана программа в Fintech Innovation Lab. Как видно из названия, участником годовой программы может стать стартап, развивающий финансовые технологии. В приоритете разработки для удобных платежей, ИБ и альтернативная валюта. 

Стартапы в области дизайна ждут в Hong Kong Design Center. Инкубационный период рассчитан на два года. На помощь FinTech-проектам заточены Nest, ParticleX, DBS, TechGrind

Проектам, развивающимся в сфере зеленых технологий, электроники, инженерии и телекоммуникаций, будут рады менторы Гонконгского Научно-технологического парка (HKSTP). Кроме того, в рамках парка есть профильная программа акселерации для медицинских стартапов Incu-BIO, HealTech-проектам будут рады и в AIA Accelerator

Командам, разрабатывающим проекты с применением ИИ, будет полезно ознакомиться с возможностями HKAI Lab, строительным и логистическим стартапам помогает SPRINTER 2, разработчикам ПО — Ooosh Tech Lab. Поддерживает социальные бизнесы SOW Asia’s i2i

Популярные ниши 

Сейчас в Гонконге более 3,7 тыс. стартапов, активнее всего их количество росло в 2019 и 2021 годах: эксперты отмечают резкий скачок в развитии локальной экосистемы в это время.

Среди 18 единорогов родом из Гонконга можно выделить Lalamove (логистика), Babel Finance и WeLab (финансовые технологии), SenseTime (биометрия), Klook (путешествия), GoGoVan (логистика). Конечно, до США и Китая, где количество единорогов больше в 30 раз, Гонконгу далеко. Да и по сравнению с общим мировым показателем в 1,1 тыс. единорогов (по данным СBInsights) гонконгский процент выглядит небольшим.

Впрочем, в России, чье население в 19 раз больше Гонконга, вообще нет единорогов. В мировой список таких стартапов входят только компании с российскими основателями.

Плодотворную почву для появления гонконгских единорогов обеспечивает сильная университетская школа и доступ к ресурсам в виде талантливых специалистов, инвестиций, грантов для НИОКР. Не последнюю роль играют предпринимательские амбиции местной и приезжающей в город молодежи и относительно легкий доступ к большой целевой аудитории в соседних странах при масштабировании проектов.

 

Единороги по странам

Источник: Коммерсант. Инфографика на основе данных CBInsights и Money.co.uk. 

 

Срез самых дорогих стартапов Гонконга хорошо показывает топ популярных ниш. Лидирующую позицию занимает FinTech. Год назад Гонконгское валютное управление опубликовало план развития финансовых технологий и инфраструктуры до 2025 года. 

В официальной стратегии описываются меры по созданию благоприятной нормативно-правовой базы и кадрового резерва для активно развивающегося финтеха. Так что количество стартапов этой отрасли в Гонконге будет только расти.

 

Карта финтех-стартапов

Карта стартапов в отрасли FinTech на 2022 год. Источник: Fintechnews.hk 

 

«Актуальными для Гонконга являются стартапы, работающие в e-com, retailtech и fashiontech-сегментах. Здесь достаточно много розничных сетей и люксовых брендов. Востребованы стартапы в сфере логистики и цепи поставок. С одной стороны, Гонконг удобно расположен относительно других азиатских стран, с другой — компаниям здесь доступны практически все виды логистики», — говорит Елена Силинская, директор международного венчурного фонда и стартап–акселератора iDealMachine.

 

Стартапы Гонконга 2022

Число стартапов в Гонконге по сферам. Источник: Startupmeup.hk

 

«Гонконг для многих стартапов — путь на материковый Китай. К примеру, рынок EdTech в основной части Китая долгие годы был перенасыщен и “распилен”, а в Гонконге пока ниша занята не полностью, — говорит Павел Фролов, основатель компании “Роббо”. — Войти на рынок Китая новым игрокам все так же сложно, один из немногих путей — получение правительственных грантов и другие варианты господдержки.

А вот в Гонконге ситуация несколько иная. Технологический рынок развит слабее, ниша пока относительно свободна. При этом в Гонконге лояльно относятся к молодым иностранным проектам на ранней стадии — им легче, чем в Китае, получить инвестиции и начать развиваться на локальном рынке». 

Инвестиционная среда

В Гонконге хорошо развита инфраструктура для фандрайзинга. Более того, в список 100 лучших венчурных инвесторов со всего мира (The Midas List) входят шесть инвесторов из Гонконга. Впрочем, местные бизнес-ангелы — далеко не единственный источник финансирования для стартапов. Здесь много венчурных студий, частных и окологосударственных инвестиционных компаний. 

К локальным стартапам активно присматриваются зарубежные фонды и инвесторы из Китая. А также скауты глобальных компаний, представленных на материке, в том числе Sequoia Capital China, IDG Capital, Alibaba’s Entrepreneurship Fund и Qiming Venture Partners.

«Из активных игроков можно выделить Brinc, Betatron Venture Group, Radiant Tech Ventures, Eureka Nova (акселератор конгломерата New World Development), IOSG Ventures, Cyberport и Hong Kong Science and Technology Park (окологосударственные акселераторы и фонды)», — говорит Иван Иванов, руководитель гонконгской венчурной студии Uvecon.vc

Этим летом власти Гонконга объявили о запуске технологического фонда с капиталом в $637 млн, организация будет поддерживать высокопотенциальные стартапы, которые в ближайшее время могут стать единорогами. Его будет курировать Hong Kong Growth Portfolio — правительственный фонд, который поддерживает инновации в регионе.

«Фокус инвесторов здесь в основном направлен на софтверные проекты из определенных областей: например e-commerce, fintech, блокчейн, retailtech. Если говорить об интересах венчурных фондов в гонконгской экосистеме, то к перечисленным выше индустриям имеет смысл добавить AI, property tech, ESG, smart city, biotech. А также ESG и sustainable investments», — говорит Иван Иванов, руководитель гонконгской венчурной студии Uvecon.vc

Компания с 2018 года помогает технологическим стартапам в том числе с основателями из СНГ в развитии бизнеса и привлечении инвестиций в Гонконге.

В Гонконге, по данным местных чиновников, зарегистрировано более 400 FinTech-компаний. Примерно 7% из них делают ставку на блокчейн. Большая конкуренция в этой отрасли демонстрирует, что финансовый сектор — самое востребованное направление для развития технологических проектов и привлекательная ниша для инвестиций. В такие стартапы инвестирует Brinc, Nest, Fomocraft Ventures и другие.

Инновационные компании широкого спектра на ранних стадиях финансирует IOSG Venture, Betatron Venture Group, iDendron и Expand. В ИИ-стартапы, а также в образовательные и медиапроекты, вкладывается Saltagen Ventures. 

Интернет вещей, PropTech и технологии для умного города интересны ParticleX, стартапы на стыке моды и технологий поддерживает деньгами The Mills Fabrica. 

Софтверные проекты находятся в фокусе внимания Ooosh Tech Lab. Стартапам, которые возглавляют женщины, финансирование выделяет Female Entrepreneurs Worldwide. Кстати, во главе гонконгских стартапов действительно довольно часто можно встретить девушек: их число составляет 45% от всех фаундеров, по данным Hong Kong startup report от GreenHouse.

«Найти инвесторов для проекта можно, к примеру, среди членов HKVCA: организация представляет около 480 корпоративных инвесторов, 280 частных инвесткомпаний и венчурных инвесторов. Они занимаются прямыми инвестициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе на всех венчурных уровнях», — говорит Сергей Воропаев.

Сергей поделился с RB.RU списками инвесторов, которые могут помочь во время фандрайзинга в регионе:

 

Ангелы и инвесторы Гонконга

 

«Имейте в виду: оценки компаний в Азии всегда были более консервативны, чем в Долине. Условно говоря, в Долине можно получить $5 млн на стадии seed без или с минимальным MVP продукта. В Гонконге для этого раунда показатель будет примерно в $500 тыс. — $1 млн», — уточняет Иван Иванов, руководитель гонконгской венчурной студии Uvecon.vc.

Сообщества и мероприятия

Здесь часто проходят выставки и международные конференции по маркетингу (Marketing Pulse), цифровым коммуникациям (WSJDLive), облакам (Cloud Asia Forum), медицине (​​MMHSMM), дизайну (BIP Asia), розничной торговле (RACE). Регион знаменит ежегодным финансовым форумом Asian Financial Forum и фестивалями Hong Kong Fintech Week и StartmeupHK Festival (оба события организует InvestHK). 

Гонконг богат на различные бизнес-сообщества по интересам, которые регулярно устраивают собственные события. В качестве примера можно привести локальное комьюнити Finnovasia: оно почти каждый месяц анонсирует тренинги, хакатоны и выставки для основателей и руководителей финансовых компаний. 

Деловые встречи и образовательные мероприятия на тему бизнеса устраивают для своих резидентов многочисленные коворкинги: TusPark, CoCoon и другие. К примеру, хорошо зарекомендовал себя формат презентации идей CoCoon Pitch. Активно развиваются сообщества WHub, WorkTech, Garage Society, Startup Weekend, InnTech.

«Ежегодно в Гонконге проходят сотни мероприятий, тут есть все необходимые условия для качественного нетворкинга и множество сообществ, — говорит Сергей Воропаев. — Например, Russian club in Hong Kong. Его возглавляют Юлия Поцелуйко, Екатерина Вудхэм (Мостовая) и Марина Хойл (Трунова), их задача — помогать соотечественникам ассимилироваться в Гонконге. 

Сергей говорит: активно развивается предпринимательский клуб и Startup Grind Hong Kong — местное подразделение крупнейшего в мире комьюнити стартапов и новаторов. Много полезных площадок, объединяющих основателей FinTech-проектов, самая важная из них, пожалуй, — местный FinTech Club.

«Пандемия сильно повлияла на местное сообщество из-за закрытия границ и карантина в течение двух с половиной лет. Но сейчас есть хорошие предпосылки к восстановлению всех активностей. Например, на 2024 год уже анонсировано возвращение в Гонконг крупнейшей стартап-конференции Rise», — говорит Иван Иванов, руководитель венчурной студии Uvecon.vc.

Резюме

Конечно, Гонконг вряд ли когда-то догонит Кремниевую долину, но это не мешает местной экосистеме поддержки стартапов успешно развиваться, опираясь на свои уникальные активы и сильные стороны. «Венчурный рынок в Гонконге все еще формируется. Но за последние пять лет произошел резкий скачок в развитии IT-проектов и экосистемы в целом», — говорит Наринэ Беглярова, управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting.

«Гонконг — удобная локация для старта бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, здесь нет коммуникационного барьера: большинство говорит на английском, что немаловажно при запуске и ведении бизнеса в новой стране. В регионе высокая концентрация потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов. 

У многих крупных компаний и family offices здесь штаб-квартиры или представительства», — говорит Елена Силинская. 

Среди минусов Елена выделяет высокую стоимость жизни и ведения бизнеса, а также другой менталитет: критически важно понимать и принимать азиатскую культуру жизни и деловой этикет. Эксперт рекомендует иметь доверенного проводника на этом рынке.

Благодаря простоте ведения бизнеса, надежной правовой среде, развитой налоговой и юридической инфраструктуре, высокой экономической свободе и выгодному географическому положению Гонконг становится магнитом для технологических стартапов. Чего стоит одно только близкое соседство с городом Шэньчжэнь, главной производственной площадкой электроники, гаджетов и бытовой техники!

Принцип «одна страна — две системы» позволяет Гонконгу отстаивать свои интересы и быть относительно независимым от материкового Китая, сохраняя при этом плотные рабочие отношения и с ним, с другими азиатскими странами, в первую очередь с Сингапуром.

Однако, несмотря на множество преференций для бизнеса и стартапов, Гонконг не входит в первую 20-ку в Global Entrepreneurship Index. Более того, в ближайшие 27 лет особый статус региона перестанет существовать, а это значит, что и город, и экспатов, и инфраструктуру для ведения бизнеса ждут большие изменения.

«Многие молодые предприниматели считают, что после окончательного лишения Гонконга автономии работать на местном рынке станет так же непросто, как в материковом Китае, и предпочитают уже не рисковать с открытием бизнеса в этом регионе», — говорит Павел Фролов. Впрочем, пока время, чтобы воспользоваться потенциалом этой уникальной площадки, еще есть.

Иллюстрация на обложке: Анастасия Топонен

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