Не только горы и вино: почему иностранцы запускают бизнес в Грузии

RB.RU представляет гид для предпринимателей, которые хотят открыть дело в этой стране.

Этим пользуются иностранцы. Согласно Грузстату, в прошлом году они вложили в страну на 61%, чем в 2021-ом — общая сумма иностранных инвестиций превысила два миллиарда долларов. Причем большая часть — не от релоцировавшихся россиян, а от британцев, европейцев и американцев.

Тем не менее, страна быстро развивается. Ее даже называют «новым офшором» — из-за безвизового режима и приятного бизнес-климата. А еще отсюда удобно масштабироваться на более крупные рынки — Америку и Европу.

Стартап-индустрия Грузии при этом пока скромна. Исследовательский центр StartupBlink отводит ей 71 место в мире — по совокупности факторов, среди которых количество и качество проектов, программ, мероприятий и инвестиций.

Сакартвело, как сами грузины называют свою страну — одна из самых свободных и доступных постсоветских стран, в том числе для предпринимателей. Еще в 2019 году она заняла седьмое место в глобальном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Для сравнения, США тогда оказались шестыми, а Россия — двадцать восьмой.

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Почему Грузия

Сакартвело — привлекательный бизнес-хаб по многим причинам. Вот основные:

Деловая среда Грузии — одна из самых открытых в мире

В отличие от соседних стран — вроде Азербайджана и России — у Грузии нет больших запасов ископаемых. Поэтому последнее десятилетие ее экономика опирается на стимулирование инноваций и привлечение зарубежных активов.

Какие страны инвестировали в Грузию в 2022. Источник: Национальное статистическое управление Грузии , 2023

Граждане почти ста стран могут 365 дней находиться в Грузии без визы. «Обнулиться» можно, выехав в любую страну. Причем нет обязательного срока пребывания за пределами: в пандемию было достаточно буквально сделать шаг за границу.

Регистрируют компании очень быстро — иностранцы, как и грузины, ждут обычно не больше дня. А администрировать бизнес — например, подавать налоговые декларации — можно онлайн. Есть свободные экономические зоны и обширные льготы, налоги в разы ниже европейских, а услуги очень дешевы.

Алена Чалова

«Легендарное гостеприимство грузин относится и к предпринимателям, особенно к малому бизнесу — его не душат налогами и проверками, здесь можно спокойно вырасти и окрепнуть любому начинающему проекту», — делится Алена Чалова, основательница психологического центра DOM в Тбилиси.

«В Грузии благодатная почва для стартапов еще и потому, что рынок тут не перегружен, а многие сферы вообще в зачаточном состоянии. Так что, если у вас есть идея и хоть немного творческого подхода, с огромной долей вероятности все получится», — уверена Алена.

Из Грузии удобно работать с развитыми западными странами

Поскольку Грузия находится на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока, отсюда удобно выходить на рынки Штатов, Израиля, ЕС — особенно Прибалтики и Германии.

И дело тут не только в близких с Европой часовых поясах или развитом авиасообщении — хотя тот факт, что из Кутаиси в Будапешт можно улететь за $50, не может не радовать. Грузия и западные страны активно сотрудничают: открывают совместные образовательные и бизнес-программы, выделяются гранты. Поэтому отношение к грузинским проектам в развитых регионах позитивное.

Валентин Рябцев

«Стартап, открытый в Грузии, воспринимается легитимно в большинстве стран. Местные проекты проходят в престижный акселератор YCombinator, о них пишут в Forbes, — подчеркивает Валентин Рябцев, кофаундер инвестиционного ИИ-инструмента Wale.AI. — С грузинской банковской картой открывают аккаунты в любых сервисах, от ChatGPT до Amazon AWS. Если вам потребуется запустить компанию в другой юрисдикции — например, для раунда инвестиций в США — по моему опыту, это можно сделать с подтвержденным грузинским адресом».

В Грузии многим легко адаптироваться

Юлия Корчагина-Озджан

«Грузины в целом любят гостей и хорошо относятся к иностранцам. Для европейцев это колоритная, радушная и дешевая страна с богатой культурой, вкусной едой и вином, потрясающей природой. На английском говорит почти все население младше тридцати, а также госслужащие, работники банков, отелей и ресторанов», — отмечает Юлия Корчагина-Озджан, основательница «Академии бизнеса и стратегического маркетинга».

Для россиян же в современных реалиях Грузия — в первую очередь место, где можно перевести дух, дополняет Юлия. Эта страна подходит тем, кто не готов уезжать далеко и при этом нуждается в относительно высоком уровне гражданских свобод.

Для сравнения, в глобальном рейтинге Freedom House у России всего 16 баллов из ста (это уровень Венесуэлы), у Турции — 32, тогда как у Грузии — почти 60. К тому же на русском говорят почти все взрослые грузины и большинство безусловно приветливы.

Поэтому Сакартвело выбирают многие релоканты. Так, по данным местного МВД, начиная февраля 2022-го сюда переехали больше ста тысяч человек только из России — это около 3% от всего населения Грузии.

Важно знать, что местное население по-разному реагирует на такой наплыв мигрантов и связанные с ними политические риски и рост цен. Так что желающим осесть в этой стране необходимо интегрироваться: учить язык, уважать патриотичность картвелов, знать о последствиях грузино-абхазской, российско-грузинской и других войн.

Место Грузии в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Источник: Всемирный банк, 2019

С чего начать

Запустить компанию в Грузии просто: только россияне за первые полгода 2022-го открыли порядка 8 тыс. новых организаций, сообщали в Национальной службе статистики.

Документы подают в Домах Юстиции или на их сайтах: нужно написать заявление, выбрав формат бизнеса и вид налогообложения. Приложить копии паспортов учредителей, учредительного договора и устава (типовой выдают в Доме Юстиции). А еще договор аренды и согласие владельца недвижимости на использование его адреса — или можно купить юрадрес у грузин, эту услугу активно предлагают около Домов Юстиции. Также может потребоваться согласие директора с назначением на должность. Требований к печати и уставному капиталу нет.

Все бумаги должны быть переведены на грузинский язык и нотариально заверены. Заявление тоже нужно на грузинском — его может сделать переводчик, которого тоже легко найти у любого из Домов Юстиции.

Виталий Язвенко

Также попросят подтвердить оплату пошлин — на них уйдет меньше $100. К примеру, срочная регистрация ООО обойдется примерно в $80, а обычная — в $40. По времени потребуется от одного до нескольких рабочих дней. В ускоренном варианте процесс займет около пары часов, подсказывает Виталий Язвенко, основатель ИТ-компании StartLab и сети глэмпингов в Грузии Jewelberry.

На налоговый учет ставят автоматически, в день регистрации. В зависимости от вида и масштаба организации предприниматели в Грузии платят от 1% до 18% налогов с оборота. Большинство открывают ИП или ООО как самые простые варианты.

«Но если планируете работать в сфере ИТ и выходить на международный рынок, лучше рассмотреть статус “лица виртуальной зоны” (VZP — Virtual Zone Person) или “международной компании” (IC — International Company). Эти пути сложнее: придется подтвердить сферу деятельности и наличие клиентов за рубежом, зато освободитесь от уплаты почти всех налогов и пошлин», — советует Валентин Рябцев.

Алим Бишенов

Так, если ИТ-стартап станет «лицом виртуальной зоны», его попросят заплатить лишь 5% налога на дивиденды. «Конечно, еще остаются обязанности по уплате 20% подоходного налога и 4% в пенсионный фонд с зарплат сотрудников — но только если в штате есть работники с ПМЖ или гражданством Грузии, — рассуждает Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners. — И нужно помнить, что правило пяти процентов распространяется на доход от иностранных заказчиков. А если выполняете работу для грузин, действуют стандартные налоги: 15% на прибыль, 18% НДС. Плюс экспортные платежи».

После оформления юрлица нужно открыть местный банковский счет — для налогового учета. Если с этим возникли проблемы, оплатить налоги можно через грузинский счет представителя.

В стране четыре основных банка: Bank of Georgia, TBC, Liberty и Credo Bank. Самые выгодные условия для мультивалютных счетов — в ТВС. Учредителям-нерезидентам охотнее открывают счета банки поменьше — Liberty и Credo Bank. И здесь уже может потребоваться несколько недель, добавляет Виталий. «Граждан РФ обычно просят показать выписки с российских счетов, а также спрашивают об источнике доходов — подойдет трудовой договор или договор оказания услуг. Еще потребуется местная сим-карта», — перечисляет Алим.

«Управлять финансами можно из приложения — тут более-менее развит интернет-банкинг. Удобно и то, что Грузия не обменивается автоматически финансовой информацией с другими странами, поэтому счет не станет известен российским и другим иностранным налоговым органам*. При этом деньги с корпоративных и личных карт можно снять в любом банкомате мира», — продолжает эксперт.

*По российскому закону, граждане РФ обязаны в течении месяца сообщить в налоговую, если открыли/закрыли зарубежный счет или изменили его реквизиты. Можно не сообщать, только если находитесь за границей больше 183 дней в рамках календарного года.

Что необычно, налоговую декларацию нужно подавать ежемесячно. Достаточно указать доход за месяц и суммарный накопленный доход в личном кабинете на сайте налоговой — и система сама высчитает процент к оплате.

Где искать поддержку

За развитие деловой культуры в Грузии отвечают, в первую очередь, Агентство инноваций и технологий GITA и Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, активно участвует и частный организатор Startup Buro. Они проводят конференции и конкурсы, выдают гранты и оказывают посильную помощь бизнес-сообществу. Под протекцией GITA работают восемь технопарков: в Тбилиси, Батуми, Телави, Зугдиди, Каспи, Гурджаани, Озургети и Ахмете.

Самая крупная госпрограмма для стартапов — Startup Georgia. Она стала частью грузинской экономической реформы: по ней с 2016 года финансируют всевозможные ИТ-проекты, от биотехнологий до робототехники.

Из частных инициатив на рынке есть как некоммерческие, например, Creative Development Center — этот центр поддерживает творческие, образовательные и социальные проекты. Так и агентства «под ключ» вроде Start Business Solutions — за оплату они помогут запустить бизнес, выстроить стратегию и найти нужные контакты.

Всего, по подсчетам GITA, за последние пять лет местные фаундеры создали 3 тыс. рабочих мест и заработали $46,5 млн без учета инвестиций — это небольшие показатели в сравнении с европейскими. А грузинский ИТ-рынок до «парохода айтишников» в основном был представлен не стартапами, а фрилансерами, ИТ-отделами банков и зарубежных корпораций.

Прямые иностранные инвестиции в Грузию в период 2017-2022. Источник: Национальное статистическое управление Грузии, 2023

Другими словами, в Грузии только зарождается венчурный рынок. Средние размеры грантов, по оценке Европейской экономической комиссии ООН, составляют $50-250 тыс. И фондов пока мало: Kedari Ventures, The Georgian Venture Capital Association (GVCA), The Georgian Co-Investment Fund, 500 Georgia. Еще есть Axel (Georgian Business Angel Network) — на этой платформе объединились около 70 инвесторов, фаундеров и бизнес-экспертов из Грузии, Прибалтики и Скандинавии.

«Тут три варианта развития для стартапов. Первый — полностью местные инициативы, в основном от GITA и банков: например, Startuperi от TBC. Для них лучше знать не только английский — владение грузинским ускоряет получение грантов в два-три раза. Второй путь — локальные программы международных организаций. Самая известная — 500 Georgia от одного из самых активных в мире фондов и акселераторов 500 Global. И третий вариант — общаться сразу с европейскими и американскими инвесторами», — уточняет Юлия Корчагина-Озджан.

Ирина Ластовка

«Шанс получить грант выше, если у вас инновационная, технологичная идея и если находитесь за пределами столицы — Грузия старается продвигать регионы, особенно труднодоступные. И лучше в партнерах иметь грузин — естественно, государство в первую очередь поддерживает свое население, а уже потом экспатов», — подсказывает Ирина Ластовка, основательница бизнес-сообщества Ertad в Грузии.

В путеводителе по Грузии от Startup Universal среди наиболее популярных инкубаторов и акселераторов называют Spark, TBC Startuperi, UG Startup Factory, Zoomout. Последний помогает стартапам подготовиться для глобальных акселераторов. Редакция Dev.ge, первого грузинского медиа про технологии, указывает на 500 Georgia, Founder Institute Georgia, Business Development Center и Impact Hub Tbilisi.

Особое внимание в Грузии уделяют социальным проектам и уязвимым группам фаундеров. Так, Female Start Upper от Bank of Georgia выдает гранты предпринимательницам. А Агентство США по международному развитию (USAID) продвигает программу Zrda Activity: финансирует предприятия из сел и городов, близких к Южной Осетии и Абхазии — чтобы создать новые рабочие места, повысить качество жизни и сдержать отток населения.

Так, в рамках Zrda Activity в этих сложных регионах наладили водоснабжение, построили гостевые дома и запустили новые программы в университетах. Местные жители стали издавать кулинарные книги, водить экскурсии и варить комбучу — а еще появился завод по переработке отработанного моторного масла и мобильное приложение для связи фермеров с покупателями.

Где и с кем работать

Из отраслей на грузинском рынке сильны агропромышленность, туризм, торговля и недвижимость. Хорошо представлены творческие ниши, бурно развиваются финансы и технологии, перечисляет Валентин Рябцев. Стартапы при этом быстрее всего развиваются в таких областях как финтех, разработка софта, работа с данными, а также производство и транспорт, перечисляют в StartupBlink.

«Интересно наблюдать, как в Грузии переплетаются традиционные ремесла и технологии. Квеври, глиняные сосуды для вина, печатают на 3D-принтере. Оцифровывают оливковые рощи — каждый может на онлайн-платформе купить дерево за $120-150 и получать с него дивиденды», — делится Ирина Ластовка.

Большие перспективы и в сфере услуг. «Во многом это связано с мигрантами — они привезли деньги и спрос на качество. В Грузии уже бум сервис-компаний, от доставки до бьюти. А в скором времени, уверена, увидим и более сложные проекты. Например, станут удобными маркетплейсы для онлайн-шоппинга», — дополняет Алена Чалова.

Среднемесячный номинальный заработок в Грузии. Источник: Грузстат, 2023

Искать работников в Грузии лучше всего через LinkedIn, каналы-чаты или группы с вакансиями в Telegram, Facebook*, Viber. Довольно эффективно и действовать по старинке — развешивать объявления по городу, подсказывает бизнес-консультант Ирина Вишневская.

Уровень зарплат тут ощутимо ниже европейских или российских. По опыту Ирины, средний оклад, например, айтишников — $800-$1 тыс., максимальные оклады — $2 тыс.

Впрочем, многие приезжие, открыв компанию, не стремятся набирать сотрудников-резидентов — чтобы не платить дополнительные налоги и сборы. К тому же, по словам Юлии, местные стандарты пока не дотягивают до европейских: срыв сроков и перекладывание ответственности — достаточно частое явление.

Тем не менее, игнорировать локальную рабочую силу — ошибочная стратегия, если есть желание закрепиться на грузинском рынке, уверяет Ирина Ластовка. «Девять из десяти экспатов работают с экспатами и на экспатов — и рискуют в любой момент потерять ключевых сотрудников и аудиторию. Релокационные процессы не остановились — многие возвращаются в свои страны или, наоборот, перебираются дальше, в Европу или Азию.

Кроме того, грузины-сотрудники обеспечат доверие местных жителей — они доверяют рекомендациям своих соотечественников. И сарафанное радио тут — один из лучших способов набрать клиентов, тогда как таргетироваться онлайн сложно и малоэффективно.

Поэтому лучше диверсифицировать риски и разделить целевую аудиторию примерно так: 50% грузин, 30% экспатов и 20% туристов», — рекомендует предпринимательница.

Что касается места для работы, то 96% стартапов Грузии находятся в столице, в Тбилиси. В рамках восточной Европы StartupBlink ставит бизнес-инфраструктуру этого города на 26 место — сразу перед Минском.

«Творческие и социально активные выбирают Тбилиси, айтишники — Тбилиси и Батуми. Производственники — Кутаиси, там свободная экономическая зона и постоянные прямые рейсы в Европу, — перечисляет Ирина Ластовка. — А если в Кутаиси, как обсуждают, построят масштабный технопарк, это привлечет больше ИТ-команд и снимет излишнюю нагрузку со столицы».

Помещение для офиса можно найти в чатах или на Myhome.ge — аналоге «Циана». Но небольшой команде проще арендовать коворкинг: они очень развиты в Грузии, особенно в Тбилиси. К примеру, аренда мест для команды из примерно 20 человек в популярном коворкинге Terminal обойдется примерно в $880 за месяц.

Что посещать

В Грузии не так часто проходят громкие бизнес-события — но все же они есть. К примеру, в 2022 году в Тбилиси провели Touch, крупнейшую технологическую конференцию на Кавказе — на ней выступали представители Google и Tesla. А еще Datafest — известное в Евразии мероприятие, объединяющее всех, кто работает с данными: исследователей, разработчиков, аналитиков и журналистов.

Встречи поскромнее устраивают локальные сообщества: BitCamp (FB) — самое большое комьюнити разработчиков в Грузии, Ertad — объединение представителей реального бизнеса грузин и экспатов, Startup Grind Tbilisi — подразделение самой крупной в мире стартап-ассоциации.

Для стартапов, связанных с искусственным интеллектом, расширенной реальностью и интернетом вещей, будут полезны Venture Day — собрания с инвесторами от инкубатора Tad Point.

Конференции по темам блокчейна и Web3 проводят DeGamefi — в партнерстве с криптобиржей Binance, грузинским мобильным оператором Magti, Bank of Georgia и другими заметными игроками.

И местные, и приезжие предприниматели и специалисты могут поделиться историями своих провалов на Fuckup Nights (FB), собраться за викторинами и пиццей на митапах Garage IT и Kongworking.

В целом, как отмечает Виталий Язвенко, фаундерам в Грузии очень не хватает больших тематических бизнес-сообществ. В существующих состоят по несколько сотен человек — максимум по паре-тройке тысяч. Активных участников в разы меньше, к тому же в разных комьюнити встречаются одни и те же лица.

Кем вдохновиться

В мире — особенно в Европе и СНГ — известны десятки грузинских стартапов. К примеру, локальный Forbes включил финтех-сервис для управления бюджетом Optio в подборку из десяти современных must-know брендов Грузии.

В какие отрасли Грузии инвестировали иностранцы в 2022. Источник: Национальное статистическое управление Грузии, 2023

Проект Payze — онлайн-платежка для предпринимателей, которая сейчас сотрудничает со Shopify и Visa — стала первой грузинской компаний, попавшей в Y Combinator. Сооснователя Cargon — платформы для связи грузоотправителей и перевозчиков и трекинга груза в режиме реального времени — в 2021 году включили в грузинский список Forbes «30 до 30». И оба эти проекта — Payze и Cargon — аналитики 500 Global назвали будущими единорогами.

Легендарным считается и проект Pulsar AI — самый продвинутый разговорный ИИ для автодилеров. Это первый грузинский стартап, поднявший инвестиции в Кремниевой долине (больше $1,2 млн) и совершивший успешный экзит на глобальном уровне. Два года назад его выкупила американская компания Impel, заплатив несколько десятков миллионов долларов.

Внимание привлекают и необычные проекты: выигрывают конкурсы и получают гранты умные кольца из дерева и керамики с функцией оплаты и хранения данных от Cnick, огнеупорная форма для пожарных от Alvin Technologies, приложение для знакомств на основе любимых блюд от Tasteit.

Сейчас у всех на слуху Theneo — этот грузинский проект для быстрой работы с API-документацией запустила 26-летняя Анна Робакидзе в 2021-ом. С тех пор компания собрала полтора миллиона долларов инвестиций, победила на конкурсе стартапов Pitch в рамках прошлогодней технологической конференции Web Summit, а TechCrunch назвал ее одной из любимых на зимнем треке Y Combinator в 2022-ом. Похоже, именно Theneo и станет первым грузинским единорогом.

За кем следить

Большинство грузинских сообществ базируются в Facebook*, а экспатских — в Telegram и Instagram, отмечает Алена Чалова. Там решают бытовые вопросы, там же ищут сотрудников, партнеров и инвесторов.

Технологичным русскоязычным стартапам стоит подписаться на «Ты тоже в Грузии? ИТ-новости» и IT Georgia — там публикуют подборки мероприятий. Финансовым проектам подойдет канал «Финансы и бизнес в Грузии», фрилансерам — Tbilisi Digital Nomads (FB). А общую информацию можно черпать в каналах и чатах «Николай Левшиц», Paper Kartuli, «Экспаты в Грузии» (FB) и «Тбилиси для людей и про людей».

Из классических СМИ полезно следить за Investor.ge, Dev.ge, Entrepreneur Georgia, Forbes Georgia, Marketer и On.ge.

О каких минусах помнить

Грузия — отличная точка пересборки и место для среднесрочного пребывания, подытоживает Валентин Рябцев.

«Многим тут нравится, но очень немногие остаются на всю жизнь — обычно жизненный цикл иностранного фаундера в Грузии не превышает нескольких лет», — считает предприниматель.

Остаться навсегда мешают общий низкий уровень жизни, соотношение стоимости и качества жилья, близость агрессивных стран. К тому же сейчас в Грузии меньше стабильности: все сильнее конфликт между консерваторами и адептами прогресса, да и отношение к российским властям продолжает ухудшаться. Плюс россиянам не всегда выдают ВНЖ: по последним данным Агентства развития госуслуг Грузии, отклоняют больше трети заявок.

А амбициозным проектам не хватает ресурсов — грузинская венчурная экосистема еще в зачаточном состоянии. Это отметил Азиатский банк развития — и подчеркнул, что пока инвесторы предпочитают финтех и e-commerce проекты. Тогда как социально важные стартапы из сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства и защиты окружающей среды остаются без должного внимания.

«Подводные камни фаундерства в Грузии в основном связаны с маленьким размером рынка: спрос всей этой страны примерно равен спросу одного крупного города в Европе или России, — указывает Виталий Язвенко. — Даже если удастся собрать достаточные инвестиции, чтобы их оправдать, придется выходить и на иностранных клиентов. А еще плохо ищется высококвалифицированный персонал, трудно налаживать логистику, материалы и технику почти наверняка потребуется заказывать из стран покрупнее».

Несмотря на ограничения, команда Виталия работает в Грузии третий год — по его словам, отсутствие бюрократии и коррупции, доброжелательность местных сильнее минусов.

Как резюмирует Валентин Рябцев, лучшие локации для запуска и финансирования стартапа — по-прежнему Штаты или Европа. Однако если по каким-то причинам нужна другая локация — Грузию можно считать топовой альтернативой.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими и террористическими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото: предоставлены спикерами

Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock