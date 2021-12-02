Пани для ИТ-стартапов: куда пойти стартапу в Польше

Польша — самая динамично растущая стартап-экосистема Восточной Европы, она выглядит очень привлекательно для бизнес-иммиграции русскоговорящих ИТ-предпринимателей.
Благодаря сильным разработчикам, удачному расположению в сердце Европы и большому для стран ЕС внутреннему рынку (примерно 38 млн потребителей) Польша служит отличным хабом для выхода технологических проектов на международный рынок.
Стартап-виза, налоговые преференции и присутствие в регионе международных венчурных фондов и сильных местных акселераторов делают страну интересной для многих проектов.
В этом гиде RB.RU рассказывает главное, что надо знать о Польше стартапу, который находится в поиске места для релокации.
Содержание:
- Акселераторы и инкубаторы
- Бизнес-ангелы и инвесторы
- Популярные отрасли для стартапов
- ИТ-сектор в Польше
- Стартапу на заметку
- Мероприятия и медиа
- Сообщества
- Резюме
Польша, по данным Startup Blink за 2021 год, занимает 30 место в глобальном рейтинге стартап-экосистем. В стране насчитывается более 4,5 тысячи стартапов, 14 польских городов входят в топ-1000 мест для технологического бизнеса. При этом их позиции и само количество в рейтинге каждый раз увеличивается — в прошлом году городов было только 11. Четыре из них входят в число 200 лучших по электронной коммерции, розничной торговле и инновациям в области программного обеспечения и данных.
По количеству раундов венчурных инвестиций в Центральной и Восточной Европе за последние восемь лет Польша стоит на первом месте, а по объему вложенного венчурного капитала — на втором, уступая только Эстонии.
Большая часть стартапов, до 30%, сосредоточена в Варшаве. Вроцлав и Катовице еще не обгоняют столицу, но входят в список быстрорастущих технологических европейских центров. Краков с более чем 45 тысячами ИТ-специалистов является вторым по величине технологическим хабом в Польше после Варшавы (следом идет как раз Вроцлав).
Вавельский замок, Краков. Автор: TTstudio/Shutterstock
Всего в республике семь крупных ИТ-центров, в которых занято более 85% всех ИТ-специалистов страны, среди них, например, Труймясто (Tricity), Познань и Лодзь.
После белорусских и украинских событий в республике обосновались многие технологические стартапы из соседних государств. Это востребованное направление для бизнес-иммиграции. В стране существует сильное русскоязычное предпринимательское комьюнити.
Для стартапов и ИТ-предпринимателей действует программа Poland business harbour, которая позволяет получить долгосрочную визу, поддержку в релокации и адаптации проекта на местном рынке. Программу запустило местное агентство инвестиций и торговли в партнерстве с агентством развития предпринимательства и GovTech Polska.
В Польше безопасно: у страны довольно низкий показатель преступности и насилия в сравнении с другими странами ЕС. Налоги в регионе — примерно 32%, что ниже среднего по Европе. Цены на жилье в крупных городах сравнимы с российскими, например, со стоимостью аренды квартиры в Петербурге. В малочисленных городах, к примеру, в Лодзи, цена будет ниже примерно в два раза.
Флагманом развития экосистемы стартапов в стране выступает Startup Hub Poland — негосударственная организация со штаб-квартирой в Варшаве. Она работает с 2012 года и занимается поддержкой высокопотенциальных технологических проектов. Активную роль играет Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, польское агентство развития предпринимательства (PARP).
«В странах СНГ представления о Польше явно устарели. Это больше не технологически отсталая, бедная страна с доминированием аграрного сектора, как считают многие на Востоке. Это быстрорастущая промышленно развитая держава, которая стремится "оседлать технологии". Это своего рода национальная идея поляков», — подчеркивает Алексей Шабловский, CEO Startup Technologies.
Акселераторы и инкубаторы
«В Польше так много акселераторов, инкубаторов и других организаций, занимающихся стартапами, что сложно перечислить их все. Наиболее активных организаций не менее 30-40. Некоторые из них полностью частные, а другие поддерживаются государством», — говорит Филипп Самчук (Filip Samczuk), бизнес-консультант, работающий с польскими стартапами с 2012 года.
Его компания Well done business помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше. Она проводит конкурентную разведку и анализ бизнеса для иностранных партнеров, помогает российским проектам завязывать деловые связи и выходить на польский рынок.
Филипп Самчук отмечает, что иностранным проектам будет интересна программа Poland Prize, реализуемая польским агентством развития предпринимательства (PARP). Она запустилась в мае 2021 года и нацелена на отбор перспективных зарубежных проектов, релокацию и помощь с поиском сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов в республике.
«Польша — довольно привлекательный рынок, в нем заинтересованы стартапы из разных стран. Poland Prize — акселерационная программа, поддерживаемая государством и ориентированная на иностранные стартапы — предлагает как финансовую, так и организационную поддержку стартапам, которые заинтересованы в выходе на польский рынок», — говорит специалист.
Для участников программы предусмотрен грант в 50 тысяч злотых (примерно €11 тысяч), что, по подсчетам организаторов, должно покрыть первые три месяца становления проекта на новом рынке. Потом проект может претендовать на грант в 250 тысяч злотых (около €55 тысяч) — при условии, что иностранный стартап наладит успешное деловое сотрудничество с местным партнером. У программы сразу несколько операторов, в том числе Starter, Space3ac и Startup Hub Poland.
К активно работающим в стране международным акселераторам Джоана Мосур (Joana Mosur), основатель польского проекта MasterMatch, относит Google for Startups Campus.
«Это место, где стартапы получают все лучшее от Google: бесплатные тренинги, наставничество, контакты и доступ к сообществу специалистов, которые помогают решать проблемы проектов», — говорит Джоана.
Ее стартап объединяет людей, которые в рамках личных встреч платно делятся своим опытом, знаниями и контактами по вопросам предпринимательства, менеджмента, стратегии развития, юридических и цифровых услуг. Офисы компании находятся в Варшаве и Лондоне. В базе проекта много польских и международных специалистов.
Кроме того, исследователи из Startup Blink выделяют в стартап-экосистеме Польши немецкий акселератор для технологических проектов HubRaum, находящийся в Кракове.
«К сожалению, нет единой базы, которая даст точное количество акселераторов. За счет того, что в Польше сильно развита идея корпоративных акселераторов, плюс заметна большая поддержка Европейского союза, на рынке, по моим расчетам, около 350 акселераторов и инкубаторов. Из тех, кто на слуху, могу назвать ReaktorX, инновационный хаб Huge Thing, Space3ac, eduLAB», — говорит Сергей Бутко, CEO и кофаундер Certifier.me.
Среди самых популярных акселераторов эксперты также выделяют NextGrid, Foodtech.ac, MIT.
Лаборатория Nextgrid
«Foodtech.ac занимается новыми технологиями для пищевой промышленности. Проекты из сфер здравоохранения, новой энергетики, промышленности 4.0, финтеха, умного города и маркетинговых технологий (martech) будут интересны MIT; NextGrid занимается искусственным интеллектом», — поясняет Ксения Ибрагимова, соискатель кафедры интеграционных процессов МГИМО, работающая над диссертацией на тему инновационной политики ЕС.
«Правительство и ЕС поддерживают высокотехнологичные стартапы в Польше, существует множество грантов. Так что условия для открытия стартапа в Польше весьма благоприятны», — говорит Филипп Самчук.
First Business, одна из таких государственных программ, помогает молодым предпринимателям получить ссуды под низкие проценты и другую разовую поддержку для запуска бизнеса. Кроме того, в Польше доступны гранты Европейского союза для предпринимателей как до 30 лет, так и старше.
Три самых известных местных инкубатора — это AIP, Twój Startup и Firma Dla Każdego. За участие обычно предполагается плата, строго установленного срока пребывания в качестве резидента, как правило, нет.
«Academic Enterprise Incubators (AIP) — инструмент для стартапов, ищущих поддержку для дальнейшего развития. AIP предлагает кадровую и юридическую помощь, офисные помещения и оборудование», — приводит пример Катажына Горзковска (Katarzyna Gorzkowska), юрист, специализирующийся на помощи стартапам.
Получать профильные консультации, менторскую поддержку и заниматься тестированием гипотез под присмотром специалистов можно столько, сколько нужно самой команде. Впрочем, некоторые организации стремятся сразу оговорить в контракте ориентировочный временной отрезок.
«Большинство клиентов этих инкубаторов — фрилансеры, студенты и небольшие компании, потому что инкубаторы предлагают выгодный способ ведения бизнеса, например, снижение налогов и бесплатную поддержку юриста и бухгалтера. Они не так популярны среди стартапов.
Последние обычно выбирают акселераторы, например, MIT Enterprise Forum CEE, Unicorn hub, Huge thing», — говорит Филипп Самчук.
Бизнес-ангелы и инвесторы
Согласно исследованию Investment Attractiveness of Europe 2019, перед пандемией коронавируса Польша занимала седьмую строчку в рейтинге наиболее привлекательных локаций для иностранных инвестиций в Европу, уступая Франции, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландам и Великобритании.
В пандемию Польша продемонстрировала падение ВВП ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, экономика оказалась устойчивой, участники рынка смогли сравнительно быстро адаптироваться к новым условиям. В итоге во втором квартале текущего года рост ВВП страны на 2% превысил показатели начала года. А по сравнению с тем же периодом прошлого года экономический рост достиг 11%.
В республике около 100 местных венчурных фондов. По данным Crunchbase, здесь работают более 150 иностранных инвестфондов. «В период с 2009 по 2019 годы эти организации инвестировали более чем в 750 компаний. На польский венчурный рынок приходится 3% европейской экосистемы венчурных инвестиций. Фонды венчурного капитала в Польше управляют активами в размере €2,6 млрд, что дает в среднем €19,6 млн на фонд», — рассказывает Ксения Ибрагимова.
Некоторые польские венчурные фонды. Источник: pfr.pl
«Польские венчурные фонды, довольно популярные среди стартапов, — это Smok ventures, bValue и Tar Heel Capital. В стартапы активно инвестируют Black Pearls, Protos VC, Inovo Venture Partners», — перечисляет Филипп Самчук.
bValue работает на рынке пять лет и обычно инвестирует от €250 тысяч до €1 млн. Tar Heel Capital знаком польским стартапам почти 15 лет, за это время фонд проинвестировал около 60 проектов, а в ближайшие четыре года намерен вложить в стартапы около €25 млн. Его партнер Pathfinder инвестирует до €1 млн в стартапы на посевных стадиях, делая ставку на проекты из киберспорта, маркетинга, финтеха, сферы больших данных и облачных вычислений.
«Польское агентство развития предпринимательства (PARP) инвестирует в технологические проекты, финансируя их из структурных фондов, государственного бюджета и долгосрочных программ Европейской комиссии, — рассказывает Ксения Ибрагимова. — Агентство вложило €206,8 млн в польские стартапы с 2017 года. Оно специализируется на раундах до €230 тысяч».
Исполнительное агентство местного Министерства науки и высшего образования Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR (Национальный центр исследований и разработок), поддерживают стартапы через крупные венчурные организации, например, BRIdge Alfa и Pitango Venture Fund.
«Среди флагманов поддержки стартапов в Польше — организации и фонды, которые получают финансирование публичными деньгами из Европейского союза: PFR, NCBIR, BGK», — считает Сергей Бутко, CEO и сооснователь Certifier.me.
К активным венчурным фондам Польши эксперты относят IQ Partners и Impera Alpha. Бизнес-ангелов и частных венчурных капиталистов объединяют COBIN Angels и Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), последняя суммарно вложила минимум €11 млрд в 14 польских проектов. Весьма активна сеть Lewiatan Business Angels, добавляет Алексей Шабловский.
За успехами польских проектов следят скауты десятков международных венчурных фондов — из США, Германии, Чехии, Великобритании. Так, офис в Варшаве есть у Market One Capital, фонд инвестирует в европейские стартапы, в том числе прицельно ищет новые программные продукты для b2b-сферы. В технологические проекты в Польше инвестируют Runa Capital, Enern и Innovation Nest.
Команда Smok Ventures
Фонд с польскими и американскими корнями Smok Ventures инвестирует в ИИ, финтех, маркетинг, в фокусе стартапы на ранних стадиях развития. Проекты из сферы здравоохранения в приоритете у польского фонда RTAventures VC, стартапы из медиа и разработки корпоративного ПО интересуют GPV (Giza Polish Ventures).
«До 2018 года примерно 81% инвестиционных сделок в Польше был связан с государственным капиталом и участием Национального фонда капитала, Польского агентства развития предпринимательства, Национального центра исследований и разработок, фонда Европейского союза. Лишь менее одной пятой инвестиций в польские стартапы проходили без государственной поддержки. Финансирование в этих случаях обычно составляло €116–232 тысячи», — рассказывает Ксения Ибрагимова.
В 2019 году, согласно отчету Startup Poland, ситуация кардинально поменялась. На государственные и окологосударственные источники финансирования приходилось уже 52% всего венчурного капитала: структура изменилась в том числе благодаря активным инвестициям со стороны частных местных и зарубежных фондов.
«Рост экосистемы происходит экспоненциально. Показатели напоминают взлет ракеты. Так, например, в 2020 году венчурные фонды вложили в польские предприятия около $525 млн. Годом ранее объем инвестиций был на 70% меньше, эти данные приводятся в отчете PFR Ventures и Inovo Venture Partners.
Такой значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел в основном за счет крупных раундов финансирования стартапов», — говорит Алексей Шабловский.
Удобным сервисом для поиска стартапов и венчурных фондов в Центральной Европе партнер Insta Ventures Виталий Янко называет платформу Vestbee. «Мы ее используем для поиска сделок», — говорит эксперт.
«Большинство крупных компаний в Польше создают собственные фонды венчурного капитала, которые инвестируют в стартапы. Это, например, банки, бензиновые компании. Среди них — RBL VC run от Alior Bank или, к примеру, Orlen VC», — говорит Филипп Самчук.
Популярные отрасли для стартапов
«Вниманием инвесторов пользуются стартапы из таких секторов, как финтех, медицина, агротехника, зеленая энергетика, управление отходами (переработка). Довольно популярны компании, занимающиеся криптовалютой и блокчейном», — говорит Филипп Самчук..
В списке успешных польских стартапов есть краковский Brainly с аудиторией в 100 млн пользователей в месяц. Образовательный онлайн-проект привлек в общей сложности $40 млн инвестиций, в том числе от международного инвестора с польским основателем Kulczyk Investments. Компанию основал Ян Кульчик.
Самыми крупными сделками в 2020 году стали раунд серии C польской и финской компании ICEYE на €74 млн и раунд Booksy серии C на €59 млн. Первая компания разрабатывает радары для микроспутников, вторая — онлайн-площадка для поиска мастеров в сфере красоты и записи к ним. На три самые крупные сделки (в их числе Brainly) пришлось 42% от общего объема годового венчурного финансирования.
Особенно ценятся в Польше стартапы, работающие в сфере медицины и биотехнологий. «По статистике, каждая четвертая компания, получившая поддержку в прошлом году, работала в сфере здравоохранения», — отмечает Алексей Шабловский.
В список самых известных польских стартапов бизнес-консультант Филипп Самчук к вышеперечисленным добавляет Brand24, Symmetrical, Uncapped, Sunroof, Omnipack, Tylko.
«Исторически в Польше хорошо развита индустрия GameDev (успех “Ведьмака” польской студии CD Red Project дал свои плоды) и проекты, которые делают корпоративные подписочные решения, — отмечает Сергей Бутко, CEO и сооснователь сервиса Certifier.me. — Блокчейн-проекты здесь, как и во всем мире, на хайпе. Но, к сожалению, нужно признать, что польская технологическая сцена в разы меньше, чем соседнее сообщество в Германии, и даже меньше по объему и развитию, чем в Эстонии».
Интерфейс игры «Ведьмак 3»
В исследовании Startup Blink говорится, что Польша — идеальное место для стартапов в областях маркетинга и продаж, электронной коммерции, разработки и розничной торговли, энергетики и окружающей среды. Не случайно два польских единорога — это онлайн-маркетплейс Allegro и разработчик игр CD Projekt RED.
ИТ-сектор в Польше
Одной из первых международных корпораций с офисом в Польше стала General Electric. Филиал заработал в 1992 году, с тех пор в страну пришли многие известные бренды, среди которых Intel, Google, Samsung, Oracle, Facebook, Microsoft.
Вниманию технологических гигантов к Польше способствует сильная техническая база местных специалистов и разница в оплате труда. Если верить Clutch.co, средняя стоимость часа работы разработчика в США составляет $150–199, а в Польше — $50–99. Исследование HackerRank, посвященное навыкам, опыту и потенциалу программистов в разных странах, включает польских специалистов в топ-3.
Польский портал вакансий No Fluff Jobs выпустил отчет, в котором резюмирует рыночные условия 2020 года. Диапазон средней зарплаты фронтенд-разработчика здесь составляет $28-45 тысяч в год. Это значительно ниже, чем данные PayScale для Германии и Швеции.
Между тем, страна занимает четвертое место в ЕС по числу выпускников из сфер STEM (то есть наука, технологии, инженерное дело, математика). Спрос на них большой. Только в Кракове, по данным Inhire.io и отчета по ИТ-рынку Кракова за 2021 год, каждый квартал публикуется более 1300 объявлений о вакансиях в сфере ИТ. В 2020 году объем польского рынка ИКТ оценивался в $19,3 млрд, а объем экспортных ИТ-услуг в Польше составил около $15,5 млрд в 2020.
«Развитию Польши как ИТ-страны сильно помогает разразившийся более года назад политический кризис в Беларуси, а также непростая экономическая и политическая ситуация в Украине. Польша уже много лет является местом притяжения украинских ИТ-специалистов. За год в Польшу только из Беларуси приехало множество ИТ-специалистов и ИТ-предпринимателей.
Сюда переводят интеллектуальную собственность и капиталы многие компании. И это не сиюминутные настроения, а генеральный тренд, который будет действовать еще долгие годы», — отмечает Алексей Шабловский.
Даже благодаря только миграционному фактору Польша резко усиливает свои позиции. Сегодня, по данным Clutch.co, в Польше более 860 software-компаний.
«Уровень проникновения технологий здесь выше, чем, например, в соседней Германии. Отмечу, что польские банки также очень технологичные и стремятся вкладываться в свое развитие. И корпорации, и банковские организации “заражены” стремлением к инновациям. Польский бизнес в целом амбициозен, ведь есть куда стремиться», — говорит Алексей Шабловский.
Стартапу на заметку
«Технологическому проекту из России, который ищет подходящую программу акселерации в стране, нужно понимать, что его попросят перенести штаб-квартиру в Польшу, а также поделиться правами на интеллектуальную собственность ради получения инвестиций местных фондов, аффилированных с государством или программами Евросоюза», — говорит Виталий Янко, партнер Insta Ventures.
Компания инвестирует в стартапы на поздней посевной стадии на европейских рынках и сотрудничает в том числе с польскими фондами.
«Деловые переговоры проходят динамично и бодро. Польские предприниматели очень “агрессивные” в хорошем смысле этого слова, в отличие, например, от более консервативных немцев, — предупреждает иностранных предпринимателей Алексей Шабловский. — Поляки еще не дошли до стадии всеобщего благоденствия, они на стадии динамичного роста, у них горят глаза».
Технологические стартапы могут подавать заявки на различные виды помощи, включая финансирование в виде грантов от Польского агентства развития предпринимательства или поддержку в рамках особых экономических зон, технологических и промышленных парков. Гранты также предлагают крупные компании, фонды и известные хабы.
Участники Impact Poland
«В Польше множество особых экономических зон. Предприниматели и стартапы могут получить поддержку после выполнения определенных условий. Поддержка может включать, среди прочего, освобождение от подоходного налога. Размер освобождения зависит от типа экономической зоны, размера бизнеса, структуры затрат. Поддержка предоставляется на основании решения управляющего конкретной экономической зоной органа», — говорит Катажына Горзковска.
В числе экономических зон специалист перечисляет Kamienna Góra, Катовице (Katowice), Kostrzyn-Słubice, Краков (Kraków), Легница (Legnica), Лодзь (Łódź), Мелец (Mielec), Pomorze, Слупск (Słupsk), Стараховице (Starachowice). В качестве примеров индустриальных и технопарков Катажына упоминает Industrylab II, Idea Global, Impact Poland, Startup Spark.
Вне экономических зон тоже можно претендовать на льготное налогообложение, например, для доходов, связанных с правами на интеллектуальную собственность, научными исследованиями и разработками. Такие меры поддержки позволяют командам сохранить средства на ранней стадии развития и направить их на разработку новых технологий и создание MVP.
Время, необходимое для открытия бизнеса и регистрации компании, зависит от юридической формы и типа регистрации. Например, ИП можно открыть почти сразу после регистрации в специальном реестре, что оформляется в том числе онлайн.
«С июля 2021 года применяется процедура электронной регистрации, которая требует подачи заявки на регистрацию компании в Национальный судебный реестр онлайн (портал судебного реестра или регистрация в системе S24).
Для регистрации компании в S24 каждому партнеру нужно создать учетную запись в системе eKRS — достаточно указать email и пароль. Затем учетная запись должна быть авторизована с помощью подписи, подтвержденной надежным профилем ePUAP. Физлица должны иметь PESEL», — рассказывает Катажына Горзковска.
Это идентификационный номер, который используется в Польше более 30 лет. Он состоит из 11 цифр и считается обязательным как для постоянных жителей Польши, так и для тех, кто проживает на территории временно, но дольше двух месяцев.
«Регистрация через S24 — самая короткая и на практике может занять около недели. Этот формат подразумевает необходимость использовать типовые регистрационные документы, например, устав. Зарегистрировать компанию в Национальном судебном реестре можно и через портал судебного реестра, что потребует наличия специальной учетной записи и может занять от нескольких недель до нескольких месяцев», — объясняет Катажына Горзковска.
Мероприятия и медиа
Самое большое мероприятие для технологических предпринимателей в Польше называется Wolves Summit. Оно же считается одним из самых крупных в Центральной и Восточной Европе. По духу, целям и пользе участники сравнивают его с Web Summit или Slush. В программе — конкурс стартапов, дискуссионная и образовательная части.
Впервые саммит прошел в 2015 году в Гдыне, а затем переехал в Варшаву. В этом году саммита было даже два: один — в марте в онлайн-формате в Варшаве, другой прошел в октябре в гибридном формате во Вроцлаве. Его посетили более 2 тысяч участников из 60 стран.
Wolves Summit 14
«Мы участвуем в саммите три года подряд, — делится опытом Виталий Янко, партнер Insta Ventures. — На мероприятии встречаются стартапы и венчур. В гибридном формате мероприятие было полезно: прошлые пару лет для нас саммит был довольно слабым по контингенту, но в этот раз мы нашли интересные контакты не только с представителями венчурной индустрии».
В этом году на сцене выступили около 100 спикеров, в их числе — польские предприниматели, а также эксперты и представители Microsoft, Bolt, румынского единорога UiPath. Для участия в мероприятии и различных конкурсах, воркшопах и мастер-классах организаторы отобрали тысячу стартапов.
Финалистами главного конкурса стали девять стартапов (три из Польшы, остальные из Финляндии, США, Германии, Люксембурга, Португалии, Румынии). Победителем был признан португальский проект Pleasy Play. Это приложение для контроля за интимным здоровьем, предлагающее в том числе игровые решения для управления отношениями.
«У нас нет главного приза, который получает победитель, но много призов от спонсоров в различных направлениях: AI Startup Incubator, SOSV, Microsoft for Startups, Techstars Global, HubSpot, Navispace, PlugIn foundation, WayraX, InnovX.
Это могут быть кредиты на полезные сервисы, льготное участие в программах акселераторов и в конкурсах, возможность показать свою идею группе инвесторов и получить деньги на развитие бизнеса, бесплатные места в коворкинге», — говорит Елена Глоба (Alena Hloba), менеджер комьюнити в Wolves Summit.
В 2022 году саммит пройдет в июне в рамках CEE Tech Week, которая впервые объединит разные события для технологического бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Интересно, что весной будущего года Wolves Summit приедет в Москву: 1 марта в «Сколково» организаторы проведут однодневную конференцию с конкурсом для стартапов.
«В регионе регулярно происходит международная битва стартапов Unicorn Pitches in Poland, которую проводят совместно Startup Network и Startup Technologies», — говорит Алексей Шабловский.
Свои мероприятия в Польше проводят многочисленные акселераторы, в том числе ReaktorX, а также коворкинги, например, WeWork, профильные организации. Так, воркшопы в Варшаве устраивают представители глобального комьюнити женщин в сфере высоких технологий Geek Girls Carrots, у поклонников Java в Польше есть своя конференция Confitura, для наукоемких проектов есть мероприятие Innoshare.
Новости об успехах польских стартапов можно читать в соцсетях мероприятий, а также на порталах Strefa Inwestorów, Proseed magazine, MamStartup.
Сообщества
Польское ИТ-сообщество составляет почти 25% от всего числа разработчиков в Центральной и Восточной Европе. Неудивительно, что у такого большого профессионального комьюнити много представительств и групп по интересам. Среди них — польская организация разработчиков программного обеспечения SODA.
Примерно пять лет назад в Польше появилась некоммерческая организация, представляющая интересы сообщества стартаперов — The Startup Poland Foundation. Ее цель — развитие ИТ-предпринимательства, в том числе за счет работы с государственными организациями, университетами и венчурными фондами.
Намного раньше, еще в 2015 году, появилось объединение для инвесторов в стартапы COBIN Angels. Сообщество сотрудничает с 16 клубами бизнес-ангелов по всему Европейскому союзу. APER, другое польское комьюнити бизнес-ангелов, образовалось примерно в то же время. В 2020 году члены сообщества инвестировали в стартапы около €2 млн.
Команда CobinAngels
Ксения Ибрагимова добавляет к списку клубов по интересам для инвесторов в Польше организацию PolBAN. Она объединяет бизнес-ангелов, помогает находить высокопотенциальные проекты для участия в инвест-раундах на разных стадиях.
В республике есть свои отделения большинства международных предпринимательских сообществ, в том числе Startup Grind и Geek Girls Carrots.
По данным Outsourcing Portal, только в Варшаве работает более сотни бизнес-хабов различного формата: коворкинги, инкубаторы, акселераторы, центры поддержки предпринимательства. Вокруг каждого из них складывается локальное комьюнити.
«В польской столице несколько десятков популярных локаций для стартапов, среди которых наиболее известны HubHuB, WarsawHub, ShareSpace, The Brain Embassy, Mindspace, WeWork, The Heart, Google Campus Warsaw», — отмечает Алексей Шабловский.
В Кракове есть сообщество предпринимателей OMGKRK. Создательница сообщества Доминика Валец (Dominika Walec) поставила цель построить в Кракове инновационную экосистему мирового уровня. За шесть лет работы комьюнити провело 50 мероприятий, запустило четыре акселерационные программы, привлекло 110 спикеров, наставников и экспертов. К примеру, недавно под эгидой сообщества прошло первое профильное мероприятие и менторские сессии для технологических предпринимательниц Кракова.
Вероника Линдоренко, организатор сообщества Ū-Hub, объединила польских стартаперов из Беларуси. В чате обмениваются полезной информацией, в том числе списками акселераторов и мероприятий, полезными контактами и советами по регистрации стартапов в Польше.
«В ближайших планах — провести митап для участников сообщества в конце ноября, а уже в 2022 году запустить свой хакатон. В будущем планирую проводить питч-сессии для стартапов с участием инвесторов, чтобы они получали контакты и хороший фидбек», — говорит Вероника Линдоренко, организатор сообщества Ū-Hub. К ней же можно обратиться за маркетингом для стартапов, помощью в заполнении заявок на участие в местных и европейских конкурсах.
Для поиска работы или сотрудников есть чат «IT разработчики в Польше» и чат «IT PL: Вакансии и аналитика», пригодятся площадки Nofluffjobs и Justjoin.it. Вопросы, касающиеся переезда, виз и аренды квартир, можно обсудить здесь, жилье ищут, например, на Otodom, Olx и Gumtree.
Для русскоговорящих предпринимателей в Польше работает бизнес-клуб ZBIZ.CLUB. Как и положено клубу, его резиденты делятся опытом, вместе учатся и проводят досуг, приглашают экспертов на мастер-классы.
Еще одно закрытое бизнес-сообщество для русскоговорящих в стране — Nota Bene Business Club — объединяет предпринимателей Варшавы. Для тех, кто заинтересован в контактах и предпринимательском комьюнити города Вроцлав, полезным будет онлайн-сообщество «Все о бизнесе в Польше».
Сергей Бутко советует обратить внимание на следующие предпринимательские и ИТ-сообщества:
«Это самые крупные и активные комьюнити в стране, где также можно найти множество русскоязычных фаундеров, проживающих на территории Польши», — говорит предприниматель.
Резюме
Польская стартап-экосистема показывает невероятную динамику развития на протяжении последних 10 лет. Пандемия только подстегнула интерес технологического сообщества к местной ИТ-сцене.
«Польский венчурный рынок характеризуется довольно большим процентом государственных и европейских денег, которые раздаются под лозунгом приземления проекта в Евросоюзе в целом и в Польше в частности, — говорит Виталий Янко. — Здесь много офисов глобальных технологических гигантов. Крупнейшие ИТ-центры — это Варшава, Вроцлав и Катовице. Хотя россиянам с опытом путешествий по Центральной Европе обычно более известны Краков и Гданьск».
Большинство экспертов уверены, что Польша пока еще не раскрыла весь потенциал. В исследовании Startup Blink за 2021 год говорится: «Если страна останется открытой экономикой, приветствующей инновации, она может пойти по стопам своего западного соседа, Германии, и значительно подняться в мировом рейтинге эффективных экосистем для развития стартапов. У республики есть все шансы стать в будущем одним из самых привлекательных регионов как для предпринимателей, так и инвесторов во всей Европе».
Фото на обложке: Sergey Dzyuba /
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