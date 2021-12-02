Пани для ИТ-стартапов: куда пойти стартапу в Польше

В этом гиде RB.RU рассказывает главное, что надо знать о Польше стартапу, который находится в поиске места для релокации.

Стартап-виза, налоговые преференции и присутствие в регионе международных венчурных фондов и сильных местных акселераторов делают страну интересной для многих проектов.

Благодаря сильным разработчикам, удачному расположению в сердце Европы и большому для стран ЕС внутреннему рынку (примерно 38 млн потребителей) Польша служит отличным хабом для выхода технологических проектов на международный рынок.

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Польша, по данным Startup Blink за 2021 год, занимает 30 место в глобальном рейтинге стартап-экосистем. В стране насчитывается более 4,5 тысячи стартапов, 14 польских городов входят в топ-1000 мест для технологического бизнеса. При этом их позиции и само количество в рейтинге каждый раз увеличивается — в прошлом году городов было только 11. Четыре из них входят в число 200 лучших по электронной коммерции, розничной торговле и инновациям в области программного обеспечения и данных.

По количеству раундов венчурных инвестиций в Центральной и Восточной Европе за последние восемь лет Польша стоит на первом месте, а по объему вложенного венчурного капитала — на втором, уступая только Эстонии.

Большая часть стартапов, до 30%, сосредоточена в Варшаве. Вроцлав и Катовице еще не обгоняют столицу, но входят в список быстрорастущих технологических европейских центров. Краков с более чем 45 тысячами ИТ-специалистов является вторым по величине технологическим хабом в Польше после Варшавы (следом идет как раз Вроцлав).

Вавельский замок, Краков. Автор: TTstudio/Shutterstock

Всего в республике семь крупных ИТ-центров, в которых занято более 85% всех ИТ-специалистов страны, среди них, например, Труймясто (Tricity), Познань и Лодзь.

После белорусских и украинских событий в республике обосновались многие технологические стартапы из соседних государств. Это востребованное направление для бизнес-иммиграции. В стране существует сильное русскоязычное предпринимательское комьюнити.

Для стартапов и ИТ-предпринимателей действует программа Poland business harbour, которая позволяет получить долгосрочную визу, поддержку в релокации и адаптации проекта на местном рынке. Программу запустило местное агентство инвестиций и торговли в партнерстве с агентством развития предпринимательства и GovTech Polska.

В Польше безопасно: у страны довольно низкий показатель преступности и насилия в сравнении с другими странами ЕС. Налоги в регионе — примерно 32%, что ниже среднего по Европе. Цены на жилье в крупных городах сравнимы с российскими, например, со стоимостью аренды квартиры в Петербурге. В малочисленных городах, к примеру, в Лодзи, цена будет ниже примерно в два раза.

Флагманом развития экосистемы стартапов в стране выступает Startup Hub Poland — негосударственная организация со штаб-квартирой в Варшаве. Она работает с 2012 года и занимается поддержкой высокопотенциальных технологических проектов. Активную роль играет Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, польское агентство развития предпринимательства (PARP).

«В странах СНГ представления о Польше явно устарели. Это больше не технологически отсталая, бедная страна с доминированием аграрного сектора, как считают многие на Востоке. Это быстрорастущая промышленно развитая держава, которая стремится "оседлать технологии". Это своего рода национальная идея поляков», — подчеркивает Алексей Шабловский, CEO Startup Technologies.

Акселераторы и инкубаторы

«В Польше так много акселераторов, инкубаторов и других организаций, занимающихся стартапами, что сложно перечислить их все. Наиболее активных организаций не менее 30-40. Некоторые из них полностью частные, а другие поддерживаются государством», — говорит Филипп Самчук (Filip Samczuk), бизнес-консультант, работающий с польскими стартапами с 2012 года.

Его компания Well done business помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше. Она проводит конкурентную разведку и анализ бизнеса для иностранных партнеров, помогает российским проектам завязывать деловые связи и выходить на польский рынок.

Филипп Самчук отмечает, что иностранным проектам будет интересна программа Poland Prize, реализуемая польским агентством развития предпринимательства (PARP). Она запустилась в мае 2021 года и нацелена на отбор перспективных зарубежных проектов, релокацию и помощь с поиском сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов в республике.

«Польша — довольно привлекательный рынок, в нем заинтересованы стартапы из разных стран. Poland Prize — акселерационная программа, поддерживаемая государством и ориентированная на иностранные стартапы — предлагает как финансовую, так и организационную поддержку стартапам, которые заинтересованы в выходе на польский рынок», — говорит специалист.

Для участников программы предусмотрен грант в 50 тысяч злотых (примерно €11 тысяч), что, по подсчетам организаторов, должно покрыть первые три месяца становления проекта на новом рынке. Потом проект может претендовать на грант в 250 тысяч злотых (около €55 тысяч) — при условии, что иностранный стартап наладит успешное деловое сотрудничество с местным партнером. У программы сразу несколько операторов, в том числе Starter, Space3ac и Startup Hub Poland.

К активно работающим в стране международным акселераторам Джоана Мосур (Joana Mosur), основатель польского проекта MasterMatch, относит Google for Startups Campus.

«Это место, где стартапы получают все лучшее от Google: бесплатные тренинги, наставничество, контакты и доступ к сообществу специалистов, которые помогают решать проблемы проектов», — говорит Джоана.

Ее стартап объединяет людей, которые в рамках личных встреч платно делятся своим опытом, знаниями и контактами по вопросам предпринимательства, менеджмента, стратегии развития, юридических и цифровых услуг. Офисы компании находятся в Варшаве и Лондоне. В базе проекта много польских и международных специалистов.

Кроме того, исследователи из Startup Blink выделяют в стартап-экосистеме Польши немецкий акселератор для технологических проектов HubRaum, находящийся в Кракове.

«К сожалению, нет единой базы, которая даст точное количество акселераторов. За счет того, что в Польше сильно развита идея корпоративных акселераторов, плюс заметна большая поддержка Европейского союза, на рынке, по моим расчетам, около 350 акселераторов и инкубаторов. Из тех, кто на слуху, могу назвать ReaktorX, инновационный хаб Huge Thing, Space3ac, eduLAB», — говорит Сергей Бутко, CEO и кофаундер Certifier.me.

Среди самых популярных акселераторов эксперты также выделяют NextGrid, Foodtech.ac, MIT.

Лаборатория Nextgrid

«Foodtech.ac занимается новыми технологиями для пищевой промышленности. Проекты из сфер здравоохранения, новой энергетики, промышленности 4.0, финтеха, умного города и маркетинговых технологий (martech) будут интересны MIT; NextGrid занимается искусственным интеллектом», — поясняет Ксения Ибрагимова, соискатель кафедры интеграционных процессов МГИМО, работающая над диссертацией на тему инновационной политики ЕС.

«Правительство и ЕС поддерживают высокотехнологичные стартапы в Польше, существует множество грантов. Так что условия для открытия стартапа в Польше весьма благоприятны», — говорит Филипп Самчук.

First Business, одна из таких государственных программ, помогает молодым предпринимателям получить ссуды под низкие проценты и другую разовую поддержку для запуска бизнеса. Кроме того, в Польше доступны гранты Европейского союза для предпринимателей как до 30 лет, так и старше.

Три самых известных местных инкубатора — это AIP, Twój Startup и Firma Dla Każdego. За участие обычно предполагается плата, строго установленного срока пребывания в качестве резидента, как правило, нет.

«Academic Enterprise Incubators (AIP) — инструмент для стартапов, ищущих поддержку для дальнейшего развития. AIP предлагает кадровую и юридическую помощь, офисные помещения и оборудование», — приводит пример Катажына Горзковска (Katarzyna Gorzkowska), юрист, специализирующийся на помощи стартапам.

Получать профильные консультации, менторскую поддержку и заниматься тестированием гипотез под присмотром специалистов можно столько, сколько нужно самой команде. Впрочем, некоторые организации стремятся сразу оговорить в контракте ориентировочный временной отрезок.

«Большинство клиентов этих инкубаторов — фрилансеры, студенты и небольшие компании, потому что инкубаторы предлагают выгодный способ ведения бизнеса, например, снижение налогов и бесплатную поддержку юриста и бухгалтера. Они не так популярны среди стартапов.

Последние обычно выбирают акселераторы, например, MIT Enterprise Forum CEE, Unicorn hub, Huge thing», — говорит Филипп Самчук.

Бизнес-ангелы и инвесторы

Согласно исследованию Investment Attractiveness of Europe 2019, перед пандемией коронавируса Польша занимала седьмую строчку в рейтинге наиболее привлекательных локаций для иностранных инвестиций в Европу, уступая Франции, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландам и Великобритании.

В пандемию Польша продемонстрировала падение ВВП ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, экономика оказалась устойчивой, участники рынка смогли сравнительно быстро адаптироваться к новым условиям. В итоге во втором квартале текущего года рост ВВП страны на 2% превысил показатели начала года. А по сравнению с тем же периодом прошлого года экономический рост достиг 11%.

В республике около 100 местных венчурных фондов. По данным Crunchbase, здесь работают более 150 иностранных инвестфондов. «В период с 2009 по 2019 годы эти организации инвестировали более чем в 750 компаний. На польский венчурный рынок приходится 3% европейской экосистемы венчурных инвестиций. Фонды венчурного капитала в Польше управляют активами в размере €2,6 млрд, что дает в среднем €19,6 млн на фонд», — рассказывает Ксения Ибрагимова.

Некоторые польские венчурные фонды. Источник: pfr.pl