«Мы придумали первое решение, которое распознает шахматные партии из стрима»

Стартап idChess был основан четырьмя коллегами из IT-компании, где любили играть в шахматы и устраивали турниры для партнеров. Петр Чернышев и команда захотели с помощью технологий удешевить вывод турниров на онлайн-экран, вложили 2,5 млн рублей – и получилось приложение для смартфона, которое оцифровывает офлайн-партии. Петр рассказал Rusbase о том, почему их аудитория – это не те, кто играет в шахматы ради развлечения, какие есть перспективы у проекта и как сверточные нейронные сети и генерация синтетических данных обеспечили проекту ноу-хау.

– Вы работаете в компании FriFlex, которая разрабатывает мобильные приложения. Как пришли к идее своего продукта?



– Компании два года. В основном все наши клиенты из области финтеха, страхования и ритейла. Для меня шахматы – хобби еще с детства. Я кандидат в мастера спорта и автор учебников по шахматам, которые вошли в федеральный перечень. Для нашей компании игра в шахматы – это что-то вроде тимбилдинга.

В 2018 году мы придумали и начали проводить шахматный турнир для наших клиентов, друзей и партнеров – FinChess, где люди из делового мира встречаются за шахматной доской, общаются и обмениваются опытом в неформальной обстановке. Чтобы показывать партии на экранах в офлайне и онлайне нам нужны были специальные доски голландской марки DGT. Это электронные шахматные доски с чипами, благодаря которым можно отслеживать каждый ход и выводить партии на экран или в онлайн. Такие доски стоят более пятисот долларов, они есть далеко не у всех шахматных клубов, их сложно и дорого брать в аренду. Например, на мероприятие мы арендовали за 10 тысяч рублей шесть досок.

Мы подумали: раз наша компания работает с ИИ, почему бы нам не сделать решение, которое будет распознавать и оцифровывать происходящее на доске? Для нас это была еще и интересная техническая задача. Идея появилась в ноябре 2018 года, а уже в феврале мы 2019 выкатили прототип, который и протестировали на FinChess.

Мы придумали то, чего до нас не сделал никто: наше ИИ-решение помогает оцифровывать «живые» партии и переводить их в онлайн-вид.

При этом приложение может распознавать партии без выхода в интернет. Вы можете закрепить смартфон над столом и потом получить запись партии в PGN (формат, в котором сохраняются партии. – Прим).



Петр Чернышев. Фото: Rusbase

Кому это нужно

– Мой приятель, мастер ФИДЕ, говорит, что у профессионалов более мощные инструменты для аналитики. А любители играют ради общения или в смартфоне. Тогда кто ваша аудитория?

– Допустим, у вас соревнования, на которых для интерактива с аудиторией вам нужно вывести партии на экран. Арендовать доски – дорого, мы же предлагаем более бюджетное решение. Поэтому наша аудитория – это в первую очередь организаторы соревнований, детские школы шахмат и образовательные учреждения, где шахматы внедряют как школьный предмет.

Сегодня в шахматные школы отдают детей в 5-6 лет: мы помогаем тренерам контролировать процесс выполнения заданий, отслеживать партии учеников на турнирах. После распознавания партий ученики могут отправить запись тренеру, который удаленно ее посмотрит и объяснит ошибки.

В России около 55 тысяч общеобразовательных школ. Если каждая купит хотя бы по две коробки для урока шахмат, для нас это будет значить 110 тысяч проданных наборов.

B2C-сегмент тоже рассматриваем, но с дополнением приложения онлайн-игрой. Хотя даже без рекламы у нас в этом сегменте сейчас более 20 продаж набора idChess (включает фиксатор для смартфона и код на год безлимитного использования приложения. – Прим). В декабре на премии Bispo Awards мы получили грант на 500 тысяч рублей от «Пари-Матч», который планируем потратить на продвижение и рекламу. Смотрим в сторону Amazon – потенциально можем продаваться там.

Пока мы сотрудничаем с двумя шахматными школами – «Этюд» и «Аристократия ума». Школы закупили по 10 наборов для теста. Например, Александр Захаров (международный мастер, директор шахматной школы «Этюд». – Прим.) уже проводит турниры с использованием idChess. Благодаря этому мы уже сейчас получаем отзывы. Некоторые ученики этих школ приобрели idChess для личного пользования. А еще недавно мы обеспечили подарками командный кубок Москвы по шахматам.

– Но обычному человеку, который захочет поиграть в шахматы, будет проще скачать приложение на смартфон, чем покупать доску.

– Да, игра в онлайне – это тренд. Но мы не пытаемся заменить Chess.com или Lichess.org, их пользователи могут параллельно использовать и idChess. У Chess.com, кстати, больше 30 млн пользователей. Думаю, что их выручка больше $15 млн в год.

На момент запуска у нас было около тысячи пользователей — они пришли именно за распознаванием партий. Про другие функции объявим в феврале-марте.



idChess в работе. Фото: Rusbase

Ноу-хау idChess – использование сверточных нейронных сетей

– Чем вы принципиально отличаетесь от приложения Chessify? Там можно тоже делиться PGN из видео, онлайн-игры, стрима. И они работают на таком же открытом движке Stockfish Stockfish — бесплатный шахматный движок с открытым исходным кодом, который доступен для различных настольных и мобильных платформ. Занимает первое место среди шахматных движков в 2019 году., как и вы.

– Мы встречались с основателем Chessify в Москве в июле 2019 года. Chessify делает акцент на профессионалах, которым нужен анализ партий и платформа для игры онлайн. Там нет возможности распознавать партию от начала до конца, у них нет распознавания 2D-диаграмм и позиции из 3D по кадру. То есть это решение распознает отдельный фотокадр, а не партию целиком.

У нас же самописный движок по распознаванию видеопотока. Stockfish мы используем как побочный элемент для аналитики оцифрованных партий.

– Какую роль в приложении играют нейросети?

– В idChess используется комбинация различных подходов и методов, в том числе и нейронные сети. Основная задача в случае с сетью – обучить ее. Алгоритм должен учитывать множество факторов: например, какие-то фигуры могут быть закрыты руками, что-то – отбрасывать тень. Сетка должна помогать другим модулям idChess понять, сделал игрок ход или поставил фигуру на место. В конце концов, может быть плохой свет.

Один из типов используемых в idChess нейронных сетей – сверточные нейронные сети. Они подразумевают уменьшение размерности исходных данных – глубины цвета изображения, выделение контура и отбрасывание фона. Все это позволяет повысить качество работы нейронной сети.

Также у нас есть комбинация с аналитическими движками, которые учитывают правила и логику шахмат. Распознаванием 2D сегодня никого не удивишь. А вот распознавания шахматных партий в 3D из видеопотока еще не было. Нам удалось его реализовать.







Сооснователь проект Ольга Чернышева в фирменной футболке. Фото: Rusbase

«Сделали свою программу по генерации синтетических данных»

– Сложно ли было обучить систему? Сколько партий туда загрузили?

– Использовали порядка 100 тысяч кадров. Мы написали утилиты по разметке. Большую часть делает сама утилита. Это служебное приложение помогает подготавливать данные для обучения нейронных сетей. Утилита сама распознает большинство объектов: нам остается только подкорректировать результат в тех случаях, где приложение «сомневается».

Изначально мы разметили около 100 партий, снятых с фиксатора idChess. Далее дополнили датасет специально отобранными партиями из YouTube. Дополнительно мы написали приложение для автоматической генерации синтетических данных. Эта программа генерирует 3D-сцены с разными углами обзора, освещением, тенями и шахматными позициями. Для нейронной сети они будут выглядеть как настоящая партия. Благодаря этой сцене мы можем генерировать бесконечное количество данных, позиций и условий – выбирать тень, свет и так далее.

Пока нельзя сказать, что мы идеальны. Специализированным доскам idChess пока проигрывает.

– Какими были инвестиции в проект?

– Изначально у нас не было бизнес-плана...

– Сейчас читатели, которые считают, что без плана нечего и начинать бизнес, охнули.

– У нас есть компания FriFlex, так что мы не закроемся. Мы начинали делать концепцию на энтузиазме. Было не до бизнес-плана – просто хотелось посмотреть, получится ли это реализовать.

– Кто в вашей команде?

– У idChess четыре сооснователя: я, эксперты по искусственному интеллекту Александр Морозов и Сергей Федотов, а также Ольга Чернышева, моя супруга, отвечает за коммуникации и маркетинг.

Мы вложили в idChess 2,5 млн рублей собственных средств, но при этом в работе использовали IT-ресурсы FriFlex.

Коробочное решение. Фото: Rusbase

Мы предлагаем четыре варианта:

idChess. 0 рублей. Бесплатная версия распознает ограниченное число партий: на iOS две партии, на Android – одну;

idChess Pro. 499 рублей/месяц. Распознавание партий без ограничений;

idChess Premium. 2990 рублей/год. Коробочное решение: безлимитное распознавание idChess на год и фиксатор для смартфона;

idChess Premium Gift. 4999 рублей/год. Доступно все то же, что и в предыдущей версии, плюс шахматная доска в подарок.

После теста на FinChess мы поняли, что стоит развивать эту идею дальше.

Сейчас, на конец января, у нас около тысячи скачиваний в App Store и Google Play. 7% пользователей купили подписку на год, 2% – на месяц.

Чтобы окупить вложенные инвестиции, нам надо продать 2000 наборов, это вполне реально. Мы не рассчитываем на большее число продаж, пока не выйдем на Amazon. При этом мы думаем, что можно оцифровать еще: возможно, игру го или настольный теннис.

Сейчас idChess занимается отдельная команда. Хотим часть бюджета влить на продвижение в App Store и Google Play, где пока мы развиваемся на органике и через офлайн-продажи, работу с блогерами, CPA. Есть запросы, по которым idChess в сторах на первых местах. Например, по запросу «PGN», «chess viewer», «шахматы офлайн».

– Вы считаете себя стартапом?

– Да.

– Кому хотите продаться?

– У нас нет желания продаться, скорее, это один из способов экзита. Если делать проект ради продажи, то упадет мотивация. Есть ФИДЕ, Chess.com, ChessBase – это три крупные компании, которым потенциально может быть интересен проект. Возможно, его нельзя назвать суперпривлекательным для инвесторов, потому что рынок шахмат не растет быстро, а встретить инвестора, которому интересны шахматы, – это скорее случайность. Поэтому в плане финансирования мы рассчитываем в первую очередь на себя.



Вручение награды на Bispo Awards, декабрь 2019





5 советов начинающему стартапу

Консультируйтесь с юристом.



При выводе продукта на рынок мы работали с юристом, который занимается интеллектуальной собственностью и патентами. Это стоит не так дорого – порядка 70 тысяч рублей. Юрист помогала нам сделать лицензионное соглашение и политику обработки персональных данных, подготовить документы к подаче заявки на патент и регистрацию товарного знака, подготовить информацию для публикации на коробке с набором idChess. Если есть риски, лучше о них знать заранее.





Спрашивайте мнение вашего будущего пользователя/клиента/покупателя.



Как можно раньше начните собирать обратную связь от вашего потенциального пользователя. Получайте критику, анализируйте свои ошибки.





Как можно раньше начните собирать обратную связь от вашего потенциального пользователя. Получайте критику, анализируйте свои ошибки. Бросайте себе вызовы.



В своем проекте только вы ответственны за его развитие и роудмап. Иногда нужен рывок, чтобы выйти на новый уровень.





В своем проекте только вы ответственны за его развитие и роудмап. Иногда нужен рывок, чтобы выйти на новый уровень. Ставьте реальные дедлайны.



Если вы ставите неправдоподобный дедлайн и потом его срываете, и это происходит несколько раз, у команды формируется ощущение, что сроки выполнения задач можно не соблюдать. Лучше сразу здраво оценивать свои силы и всем ответственно относиться к срокам.





Если вы ставите неправдоподобный дедлайн и потом его срываете, и это происходит несколько раз, у команды формируется ощущение, что сроки выполнения задач можно не соблюдать. Лучше сразу здраво оценивать свои силы и всем ответственно относиться к срокам. Отдыхайте.



Это не банальность из книжки по саморазвитию. Как правило, работе над стартапом сопутствует еще работа или учеба. Чтобы не допустить выгорания от чрезмерной загрузки и потери интереса к проекту, переключайтесь, занимайтесь спортом.