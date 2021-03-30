«В WoW ты не можешь завалить моба 70 левела, когда ты первого уровня. Так же и в работе»

В рамках проекта «Игра в бизнес» мы поговорили с Андреем про его игровой и карьерный путь, а также о том, где можно применять геймификацию, какие навыки прокачиваются благодаря геймингу и как выбирать тиммейтов в игре и в жизни.

Андрей Чередниченко — директор по маркетингу торговой площадки CS.MONEY, в прошлом — маркетинг-директор киберспортивного проекта DreamTeam.gg. Его первой работой в игровой индустрии стала должность руководителя спонсорских проектов в Natus Vincere, одном из самых известных киберспортивных клубов в мире. «В NaVi я пришел не по знакомству: просто выслал резюме, написал, что хочу к ним и готов делать всё что угодно», — рассказывает Чередниченко.

О работе в CS.MONEY и NaVi

— Андрей, ты был одним из первых, кто развивал в игровой индустрии серьезный, бизнесовой подход. Расскажи про себя — как ты пришёл в сферу и чем занимаешься сейчас.

— Сейчас я директор по маркетингу крупнейшей торговой площадки по внутриигровым предметам в игре Counter-Strike: Global Offensive, CS.MONEY. Мы занимаемся обменом и продажей скинов и конкурируем, фактически, со Steam (площадка разработчика Valve). До этого я 10 лет работал маркетологом, начинал, когда на рынке открывались первые digital-агентства.

С самого детства я мечтал работать в сфере гейминга, но не знал, как. Так уж сложилось, что я всю жизнь занимаюсь маркетингом, управлением проектами и рекламой. На Украине мало игроков в индустрии игр, и свой маркетинг они не развивали — не тот масштаб компаний. Поэтому судьба привела меня в NaVi, киберспортивную команду.

— Ты посвятил NaVi значительную часть жизни и карьеры. Что вас сейчас связывает?

— Для меня NaVi — это хорошие друзья, с которыми я поддерживаю прекрасные теплые отношения. И настоящая любовь в спортивном плане. Многое поменялось в киберспортивной индустрии, но NaVi — это навсегда, и уже давно весь мир это понимает. Последние финалы BLAST и ESL это показывают: самые просматриваемые матчи — с NaVi.

— К слову о турнирах: как ты считаешь, мы вернемся к офлайн-турнирам прежнего масштаба?

— Никто не хочет отказываться от эмоций на стадионах, к этому шли слишком долго, чтобы перенести все в онлайн. Сейчас компании пытаются наладить систему, чтобы можно было играть не в онлайне, а в LAN (Local Area Nerwork. В этом случае игроки находятся в одном помещении и связаны локальной сетью — прим.) В онлайне существует проблема с читами, в CS даже были скандалы из-за этого.

HLTV писал, что BLAST планирует опробовать новый формат: собрать игроков в одной локации, но не в полном «лане».

Я думаю, что реально создать равные условия для всех. Игроков из Америки и Европы можно собирать в одном городе, они будут жить в разных отелях и играть в специально оборудованном помещении. Можно даже поставить админа, который будет наблюдать за этим процессом и минимизировать количество читов. Я сам давным давно начинал как админ.

— Твой текущий проект CS.MONEY — трейдинговая площадка. Почему про этот рынок мало говорят в открытую?

— На CS.MONEY можно обмениваться скинами или покупать их. Мы абсолютно белая и прозрачная компания, скоро будем публичными.

Стереотип о «серости» существует, так как раньше были очень популярны рулетки, gamble в этой отрасли. Вторая причина — скам. Скины иногда скамят игроков разными способами: фишинговыми сайтами, кражей логинов, паролей, номеров телефонов. По аналогии с банковскими счетами. Нам каждый день приходит куча смсок про то, что мы выиграли бонус, нужно зайти на сайт и ввести номер карты.

Мы с этим боремся, это одна из приоритетных задач. У всех проектов холдинга EXTREMUM есть дополнительные миссии по просвещению, развеиванию стереотипов. Мы запустили программу антискам и всегда обучаем людей, как следить за своими данными. Правда, те, кто еще не пострадал, думают, что им это не грозит.

Помимо самой платформы, у нас есть киберспортивная команда EXTREMUM, Wiki-CS-money, где собраны все скины CSGO. А мой любимый продукт — скинбилдер, где можно в 3D построить скин своей мечты.

Мы достаточно молодой актив, и, думаю, скоро будут анонсы, связанные с развитием. Мы добавим новый взгляд в индустрию.