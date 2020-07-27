Игра в бизнес. Предприниматели — о гейминге как стиле жизни

Сложно найти материал, посвященный играм, в котором не будет громких цифр, растущих вверх графиков или упоминания привычных стереотипов про геймеров и чипсы. Игры не существовали бы и не развивались без своего сообщества. Игроки —

это не просто аудитория, это движущая сила и основа всей индустрии.



Мы часто встречаем истории успешных киберспортсменов и вдохновляемся биографиями известных геймдизайнеров, но упускаем из виду, что влияние на нашу жизнь игры могут оказать и более неочевидным способом. Компании думают, как внедрить в свои процессы геймификацию, а игроки переносят механики в реальную жизнь. И некоторые из них — в бизнес.



Стереотипы сопровождают почти любую из сфер развлечений, но последнее время образ игрока явно меняется и дополняется новыми характеристиками. Среди посетителей компьютерных клубов и членов именитых гильдий можно встретить врачей, маркетологов, футболистов и предпринимателей. Что их объединяет кроме желания отвлечься? Что каждый из них находит для себя на новой карте? Сколько попыток связать свою деятельность с любимым занятием было у каждого?



Проект «Игра в бизнес» — это желание показать игры через личные истории предпринимателей. Ретроспективный взгляд на свои игровые привычки раскрыл нам настоящие секреты и лайфхаки, который может попробовать каждый — в своем проекте, партнерстве или карьере. Наш проект — это возможность поговорить серьезно о несерьезных (лишь на первый взгляд) вещах.

