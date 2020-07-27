Игра в бизнес. Предприниматели — о гейминге как стиле жизни

В компьютерные игры в России играет больше 65 млн человек. Вопреки стереотипам, средний возраст российского игрока — 36 лет; 25% игроков составляют офисные работники, каждый шестой — это рабочий или школьник, а каждый десятый — менеджер или руководитель.
В рамках проекта «Игра в бизнес» мы поговорили с предпринимателями, которые успевают не только строить компании с оборотом в десятки миллионов долларов, но и играть в видеоигры.
Наши герои создают совершенно разные продукты для геймеров и не только. Они делают мессенджеры и фоторедакторы, производят одежду, занимаются B2B-продажами и инвестируют в стартапы. Но все они черпают вдохновение, расслабляются и прокачивают скиллы в Dota 2, World of Warcraft, Fortnite, «Цивилизации» и других играх.
Герои проекта рассказали о своем игровом и предпринимательском пути, а также о том, как опыт управления гильдией помогает в управлении сотрудниками, какие качества геймера нужны в бизнесе, что о людях говорят любимые видеоигры, как разработать собственную игру,
какое будущее ждет киберспорт — и о многом другом.
Проект будет пополняться, следите за обновлениями!
В рамках проекта «Игра в бизнес» мы поговорили с предпринимателями, которые успевают не только строить компании с оборотом в десятки миллионов долларов, но и играть в видеоигры.
Наши герои создают совершенно разные продукты для геймеров и не только. Они делают мессенджеры и фоторедакторы, производят одежду, занимаются B2B-продажами и инвестируют в стартапы. Но все они черпают вдохновение, расслабляются и прокачивают скиллы в Dota 2, World of Warcraft, Fortnite, «Цивилизации» и других играх.
Герои проекта рассказали о своем игровом и предпринимательском пути, а также о том, как опыт управления гильдией помогает в управлении сотрудниками, какие качества геймера нужны в бизнесе, что о людях говорят любимые видеоигры, как разработать собственную игру,
какое будущее ждет киберспорт — и о многом другом.
Проект будет пополняться, следите за обновлениями!
ИНТЕРВЬЮ
Александр Каретин
Сооснователь Overgear, международной торговой платформы для геймеров. Компания появилась в 2017 году и с тех пор успела набрать около двух тысяч исполнителей, которые выполнили десятки тысяч заказов. Общий оборот проекта за это время превысил 10 миллионов долларов. Overgear оперирует по всей Европе, в СНГ, странах Ближнего Востока, США, Канаде и Южной Америке.
Алексей Моисеенков
Сооснователь ИИ-фоторедактора Prisma, который скачали более 120 млн раз, и комьюнити-мессенджера Capture с функцией распознавания фотоконтента и подбора группового чата. Для своих компаний предприниматель привлек свыше $5 млн от General Catalyst, KPCB, Floodgate и других инвесторов. Одно из увлечений Алексея, которое в том числе помогает развивать нужные для фандрайзинга soft skills — игры.
Валерия Жильева
Дизайнер и основательница бренда нижнего белья Zhilyova Lingerie, который существует
с 2014 года. Компания родом из Киева имеет представительства в 10 странах, включая Австралию, Японию и США, и продает тысячи изделий в год. Для Валерии игры стали источником вдохновения: она мечтает создать одежду для компьютерного персонажа и говорит, что многие образы в комплектах бренда родом из детских игровых впечатлений.
с 2014 года. Компания родом из Киева имеет представительства в 10 странах, включая Австралию, Японию и США, и продает тысячи изделий в год. Для Валерии игры стали источником вдохновения: она мечтает создать одежду для компьютерного персонажа и говорит, что многие образы в комплектах бренда родом из детских игровых впечатлений.
Эдуард Гуринович
Эдуард Гуринович — серийный предприниматель, сооснователь и ex-CEO CarPrice, сооснователь CarMoney, инвестор в Dbrain, R-Set, «Близкие.ру» и другие проекты в разных сферах. Сейчас он развивает Arenum, платформу для проведения турниров по любым мобильным играм. За период с марта по август 2020 года команда проекта уже подняла два раунда. «Включаем зум, харизму — и погнали», — говорит Эдуард.
Антон Гладков
Антон Гладков — ex-CCO Aviasales, предприниматель, геймер и стример. За свою профессиональную карьеру он сменил несколько стран и остановился на Великобритании. Сейчас он сфокусирован на своем агентстве SLSBMB.com, которое специализируется на международных B2B-продажах и переговорах для IT-компаний. Среди клиентов — BetterMe, LegionFarm, OSOME, Alibaba, Banuba и многие другие.
Сложно найти материал, посвященный играм, в котором не будет громких цифр, растущих вверх графиков или упоминания привычных стереотипов про геймеров и чипсы. Игры не существовали бы и не развивались без своего сообщества. Игроки —
это не просто аудитория, это движущая сила и основа всей индустрии.
Мы часто встречаем истории успешных киберспортсменов и вдохновляемся биографиями известных геймдизайнеров, но упускаем из виду, что влияние на нашу жизнь игры могут оказать и более неочевидным способом. Компании думают, как внедрить в свои процессы геймификацию, а игроки переносят механики в реальную жизнь. И некоторые из них — в бизнес.
Стереотипы сопровождают почти любую из сфер развлечений, но последнее время образ игрока явно меняется и дополняется новыми характеристиками. Среди посетителей компьютерных клубов и членов именитых гильдий можно встретить врачей, маркетологов, футболистов и предпринимателей. Что их объединяет кроме желания отвлечься? Что каждый из них находит для себя на новой карте? Сколько попыток связать свою деятельность с любимым занятием было у каждого?
Проект «Игра в бизнес» — это желание показать игры через личные истории предпринимателей. Ретроспективный взгляд на свои игровые привычки раскрыл нам настоящие секреты и лайфхаки, который может попробовать каждый — в своем проекте, партнерстве или карьере. Наш проект — это возможность поговорить серьезно о несерьезных (лишь на первый взгляд) вещах.
это не просто аудитория, это движущая сила и основа всей индустрии.
Мы часто встречаем истории успешных киберспортсменов и вдохновляемся биографиями известных геймдизайнеров, но упускаем из виду, что влияние на нашу жизнь игры могут оказать и более неочевидным способом. Компании думают, как внедрить в свои процессы геймификацию, а игроки переносят механики в реальную жизнь. И некоторые из них — в бизнес.
Стереотипы сопровождают почти любую из сфер развлечений, но последнее время образ игрока явно меняется и дополняется новыми характеристиками. Среди посетителей компьютерных клубов и членов именитых гильдий можно встретить врачей, маркетологов, футболистов и предпринимателей. Что их объединяет кроме желания отвлечься? Что каждый из них находит для себя на новой карте? Сколько попыток связать свою деятельность с любимым занятием было у каждого?
Проект «Игра в бизнес» — это желание показать игры через личные истории предпринимателей. Ретроспективный взгляд на свои игровые привычки раскрыл нам настоящие секреты и лайфхаки, который может попробовать каждый — в своем проекте, партнерстве или карьере. Наш проект — это возможность поговорить серьезно о несерьезных (лишь на первый взгляд) вещах.
Алла Иванова
Автор проекта,
консультант по коммуникациям
в сфере esports/gaming
консультант по коммуникациям
в сфере esports/gaming
Фото на обложке (слева направо): Diablo, Blizzard Entertainment; Counter-Strike, Valve Corporation; Fortnite, Epic Games;
Dota 2, Valve Corporation; World of Warcraft, Blizzard Entertainment; StarCraft, Blizzard Entertainment; Civilization, Firaxis Games.
Для второго блока используется картинка из World of Warcraft, для последнего — из Dota 2.
Dota 2, Valve Corporation; World of Warcraft, Blizzard Entertainment; StarCraft, Blizzard Entertainment; Civilization, Firaxis Games.
Для второго блока используется картинка из World of Warcraft, для последнего — из Dota 2.
Татьяна Петрущенкова
Игра в бизнес. Предприниматели — о гейминге как стиле жизниТатьяна Петрущенкова