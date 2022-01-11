«Обожаю, когда большая часть компании состоит из геймеров»

Для нашего проекта «Игра в бизнес» Евгений рассказал о том, что на самом деле важно в бизнесе, почему игры помогают сосредоточиться на главном, зачем коллективу нужны геймеры и как все успевать.

«У меня очень человекоцентрический подход», — объясняет Евгений свою манеру оценки проектов, с которыми предстоит работать. Любовь к играм, по его мнению, важное качество, развивающее реакцию и «чувство плеча».

Евгений Давыдов стоит у истоков многих проектов: коммуникационного агентства Setters и образовательной платформы Setters Education, которыми он сейчас и руководит, а также велнэс-бренда re-feel и марафеста «Креачелла». И это не считая нескольких HR-стартапов, с которыми Давыдов состоит в партнерстве.

О работе и о том, как все начиналось

— Женя, привет! Знаю о множестве проектов, над которыми ты работал. Чем ты занимаешься сейчас, на чем сфокусирован?

Я стараюсь не распыляться, но сейчас у нас несколько разных направлений в бизнесе. Одно из основных — креативное агентство Setters и образовательная платформа Setters Education.

У нас есть велнэс-бренд Re-feel, пакетированные напитки для поддержания здорового образа жизни, — с ним мы стоим на полках супермаркетов, и это совершенно новый формат для нас. Постоянно пробуем новое.

Еще есть доли в HR-стартапах: платформе для поиска сотрудников «Буду», сервисе для карьерных консультаций «Эйч» и рекрутинговой платформе «Ханти». В ближайшем будущем появятся еще два проекта.

— Для чего ты играешь? В какой момент твоей жизни появились игры?

Игры идут через мою жизнь не просто красной нитью, а красным канатом. Играю с раннего детства, с 6 лет.

Состояние игры важно для меня как для предпринимателя. В игре ты понимаешь: какие правила, как играть; учишься искать удачные комбинации. Это классный опыт, который потом применяешь в реальности.

Единственная разница между игрой и реальностью — в последней посложнее с чит-кодами.

Я не забивал на реальность, хорошо учился, но игры — классный мир, где можно решать, как все вокруг будет выглядеть… Крутое ощущение.

Свою первую зарплату консультанта в 13 лет (не знаю, как меня туда взяли) я потратил на игру.

— Как близкие относились к твоему хобби?

Родители разрешали играть не более 3-х часов. Они видели, что игры — это не просто развлечение для меня.

До 2010 года я покупал журнал «Игромания» и отправлял письма в редакцию, хотел стать репортером. Пару лет назад я нашел эти письма и понял, почему меня не взяли. Конечно, письма были очень детскими.

— Игры когда-нибудь тебе помогали?

Игры разжигали мою любознательность. Например, когда вышла игра, связанная с мифологией (стратегия Age of Mythology — прим. ред.), я изучил ее всю. Даже купил себе мифологический словарь.

И сейчас моя движущая мотивация в бизнесе — не деньги, а любознательность. Я каждое утро просыпаюсь с интересом.

О приоритетах

— Ты говоришь, что деньги — не главное. А что тогда они такое?

Я по образованию финансовый аналитик, поэтому понимаю, как деньги работают. Для меня зацикливаться на деньгах — то же самое, что жить и постоянно думать про свою сердечно-сосудистую систему.

Да, она очень важна, но думать о ней постоянно — странно. Так же и с деньгами, я не зацикливаюсь.

— Где грань между любовью к тому, что ты делаешь, и прибыльностью этой сферы?

Индивидуальность человека складывается из травм, определенных событий. Поэтому не надо себя ломать и идти работать в ту сферу, где много денег, не разменивайте свою индивидуальность на больший объем рынка.

По карьерной лестнице намного легче двигаться с личным, жизненным «набором». Да, в начале пути кажется, что неважно, нравится тебе сфера деятельности или нет, вроде как будут деньги — будет счастье. Но нет, они тусуются рядом, но не вместе.

У меня есть два принципа, которыми я пользуюсь. Первый: хочу ли я просыпаться и идти что-то по работе делать? Или иду, потому что надо?

Второй: как спокойно я сплю ночью? Не нарушаю ли свои внутренние принципы? Ответив на эти вопросы, можно понять, в правильном ли ты направлении двигаешься.

— Ты рассматривал варианты работы с играми?

С точки зрения бизнеса в игры меня не тянет. Конечно, как у любого любителя игр, были мысли заняться киберспортом.

Но потом понимаешь, что не готов подсаживаться на иглу постоянных тренировок, сидеть 7 часов в день, играя. И страшно, вдруг потом в голове что-то переключится — и ты вообще перестанешь любить игры.

— Сейчас тратишь деньги на игры?

У меня стандартные расходы: есть плейстейшн и компьютер. Не так давно я отвязался от Dota, в которую играл больше десяти лет.

И там, естественно, я очень много донатил всех любимых персонажей, покупал все компендиумы.

В момент пандемии мне зашел Fortnite, я стал тратить там. Но сейчас это все не регулярно и больше для того, чтобы с ребятами после какой-нибудь тусовки вспомнить молодость.

— Сейчас появилась какая-то новая экономика, новые шмотки внутри игр. Эти траты оправданы?

Мне нравится, как игровая индустрия заходит в наши кошельки. Я знаю много людей, которые в мобильном гейминге на какие-то алмазы тратят огромные деньги — от тысячи долларов в месяц.

Очень интересно наблюдать, как игрок начинать вливать маленькие суммы в игры по акции, например, по 299 рублей, а потом разгоняется до приличных чисел.

Чем больше будут развиваться технологии, тем легче мы будем тратить деньги на виртуальные вещи.

Пока эта индустрия находится в ожидании общественного одобрения, в широком смысле.

Как только она экстраполируется на огромное количество людей и появятся два-три игрока, которые сделают новую метавселенную, когда люди начнут понимать ценность для себя, для социализации, тогда и увеличатся вложения.

Четыре года назад покупка 3D-вещей казалась сюром. А сейчас это стало нормой. Наше восприятие меняется с большой скоростью.

О геймерах в бизнесе

— На что в играх нужно обратить внимание другим индустриям?

Брендам в играх очень сложно стать аутентичными. Если они смогут войти в культуру игр, в классные коллабы, в крутые истории с лояльностью, то в дальнейшем увидят отличный результат.

Бренд не должен заходить в игры, заполняя собой все. Важно объединиться и создать действительно ценный продукт, а не просто оплатить спонсорский пакет.

— Что ты вкладываешь в понятие аутентичности?

Она, конечно, бывает разной. Для меня это соответствие своим принципам. Когда ты говоришь и делаешь то, что думаешь. Это история про искренность.

На мой взгляд, это очень важный, сложный и ценный навык в 2021 году для людей и брендов.

Потому что сложно разобраться, что думаешь именно ты, а не люди и бренды вокруг тебя. А после, когда уже разобрался, пригодится навык донести все это. И вот тогда появляется аутентичность.

— Это то, что ты транслируешь своим людям?

Да.

— Выделяешь ли ты людей, играющих в игры?

Обожаю, когда большая часть компании состоит из геймеров. Мне нравится, когда у людей хороший уровень реакции. Именно у геймеров он высокий.

— Какие еще паттерны поведения есть у игроков?

Умение работать в команде, быть ведомым или лидером в зависимости от ситуации. Игры очень круто развивают чувство ключа.

— «Женя Давыдов, геймер» и «Женя Давыдов, предприниматель» чем-то отличаются?

В играх я более рисковый, агрессивный и динамичный, чем в жизни. В реальности я, скорее, тот человек, который наставляет. Обычно лидерство у меня больше через коуч-формат. Только в экстренных ситуациях становлюсь доминантным.

Потому что в жизни ты отвечаешь не только за себя, и поспешные решения могут привести к плачевному исходу для сотен людей.

— Не мешают ли игры рациональности в реальной жизни?

Они позволяют мне быть более сдержанным. Не было такой ситуации, чтобы я начинал орать.

В период наступления пандемии нам надо было быстро перестроиться, очень много пунктов, которые пришлось пересобрать, моменты, которые следовало решить.

Игры в этот момент меня очень хорошо разряжали, в них я искал равновесие и спокойствие.

— Что у тебя лучше всего получается при запуске проекта?

Есть стереотип про стратегов, что это максимально сфокусированные люди в галстуках, которые всегда знают, что они делают.

Но чем больше я погружался в бизнес среду, тем больше замечал, что стратег — это странный, расфокусированный человек, который постоянно думает обо всем и ищет какие-то взаимосвязи.

И я считаю, что именно это моя сильная сторона — умение видеть все широко. Проджект-менеджмент — то, в чем я просто ужасен. Но важно собрать свою команду, найти людей, которые смогут компенсировать твои слабые стороны.

А миссия лидера заключается в том, чтобы снизить неопределенность для команды, задав вектор, и сеять вероятности. Потому что в этом изменяющемся мире что-то точно просчитать очень сложно.

О креативности и медитации

— По каким критериям ты оцениваешь проекты?

Суть предпринимательства в балансировке между «никогда не сдавайся» и «если лошадь сдохла — слезь». У меня очень человекоцентрический подход.

Когда мы инвестируем в бизнес, смотрим на людей, с которыми будем работать, и обращаем внимание на то, какая энергия от них идет.

Это очень эзотерически звучит, но хорошо работает. Когда ты чувствуешь «мэтч», в процессе работы любые вопросы решать легче.

Но бывает так, что человек тебе подходит, а проект прибыли не несет. Тогда стоит приостановить этот «эксперимент».

Иногда тебе хватает пары месяцев, чтобы понять, выстрелит проект или нет, а иногда нужен год. Нет универсальной формулы, иначе все инвесторы были бы сказочно богаты.

Важно уметь легко отказываться от идеи. Когда работаешь в креативном агентстве, тебе кажется, что лучшей идеи не придумать. Со временем эта штука проходит.

Когда ты научился убивать идеи, ты превращаешься в креативного директора.

— Как прокачивать креативность?

Занят ли ты чем-то, пусть даже смотришь какой-то сериал — пробуй прицепить это к своему проекту. Важно всегда записывать все идеи.

У меня остается куча заметок с каждой поездки, с каждого вечера. Из одной поездки привожу от 70 до 150 идей. Очень классно читать их спустя год.

И пытайтесь совместить идеи, потому что креатив — это несколько объединенных вещей, которые уже существуют.

— Как можно все успевать, еще и играть?

У меня полтора месяца как появился бизнес-ассистент, мне стало гораздо проще работать. Придерживаюсь правила: в день выделять время «на подумать».

А что касается планирования, я понял, что мне проще это делать направлениями, а не конкретными сроками и датами.

Мой план звучит так: «идем в сторону увеличения выручки» — и все.

Я не циклюсь на результате. Где-то недобрали цифры, где-то еще что-то.

Хаос — это уровень порядка, который тебе пока недоступен.

Со стороны мы выглядим как хаотичные чуваки, которые работают с креативом, но внутри у нас есть собственная IT-система, мобильное приложение, полноценная аналитика.

Все эти цифры, touch board нужны, как некие измерения того, куда мы идем. Они для нас больше спидометр, чем навигатор. Даже проигрыш дает выгоду.

Как только ты уменьшаешь значимость того, что делаешь, у тебя все начинает легче получаться.

— Чего хочешь достичь в следующие 10 лет?

Хочу научиться ломать старые паттерны. Однажды я прочитал, что надо просто убрать препятствия, чтобы прийти к изменениям. Хочу научиться отключаться, медитировать.

— А что для тебя медитация?

Это как раз мои несколько часов «на подумать». Этот небольшое приземление и понимание всех проблем вокруг. Поддерживать баланс очень важно.

Фото в тексте и на обложке предоставлены героем.