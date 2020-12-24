«В игре на встрече с боссом тебе надо максимально себя проявить. А в реальной жизни боссов намного больше»

В рамках проекта «Игра в бизнес» Валерия рассказала RB.RU о том, каково быть девочкой-геймером, какие качества и софт-скиллы развивают игры, что ждет женский киберспорт и как все-таки сопоставить белье, технологии и гейминг.

«Последние годы я мечтаю соединить tech и белье», — рассказывает о себе Жильева. Одним из источников вдохновения для нее стали компьютерные игры, которыми предпринимательница интересуется с детства.

Валерия Жильева — дизайнер и основательница бренда нижнего белья Zhilyova Lingerie, который существует с 2014 года. Компания родом из Киева имеет представительства в 10 странах, включая Австралию, Японию и США, и продает тысячи изделий в год по всему миру. Бренд регулярно делает коллаборации с лидерами мнений, например, основательницей сети тату-студий Александрой Масюк и блогером Марией Новосад.

Про игровой путь и девушек-геймеров

— Не думала, что знакомство с основательницей бренда произойдет не на какой-нибудь fashion-вечеринке, а в рамках этого проекта. Расскажи, как начался твой «игровой» путь? Как это повлияло на бизнес?

— Первые технологии в моей жизни появились вместе с геймингом — папа купил приставку, брат приносил новые игры. Меня это быстро захватило, и я даже стала считать себя геймером.

В отличие от большинства девочек, я не была фанаткой американских диснеевских мультиков — никогда не понимала историю принцессы. Ей так скучно, она все время чего-то ждет, не принимает решений. Мне хотелось постоянных новых событий, быть их участником, не только зрителем. В общем, диснеевским мультфильмам я предпочитала аниме, и то только пока брат занимал приставку — мы с ним играли по очереди.

Мне очень врезалась в память игра Time Gal 1985 года, где ты сам, грубо говоря, управлял мультиком. Это была альтернативная реальность с полным погружением в игру, в которой главный герой — девушка, путешествующая во времени, такая стильная, в потрясающих костюмах, супер-секси. А когда ты живешь в маленьком городе (я родилась в Мариуполе), то, что ты видишь в такой игре, вообще не соотносится с миром вокруг. Мысли менять окружающую действительность, наверное, появились тогда.

Последние годы моей мечтой стало соединить tech и белье. И кажется, что многие образы в наших комплектах родом из тех детских впечатлений.

Когда появилась идея Zhilyova_lingerie, я сразу ориентировалась не на что-то будуарное (мне такое никогда не нравилось), а на идею сильной женщины. Это было еще до того, как появилось движение women empowerment, а бодипозитив стал настолько популярен. Очень интересно сейчас следить за развитием тренда.

— Какие командные игры тебе нравились в детстве?

— После приставок появился компьютер, а на нем — Counter Strike. И все — до свидания, ГГ ВП (Good Game Well Played, игровой сленг. Имеется в виду, что героиня втянулась в игру — Прим.). Я прогуливала школу, ведь рядом с каждой в городе был компьютерный клуб.

— Играя, ты чувствовала к себе какое-то особое внимание?

— Когда я играла среди ребят, была настолько увлечена, что не замечала, как они вдесятером за мной стоят и смотрят. А когда замечала, очень смущалась, и на этом все заканчивалось. Я, наверное, никогда не забуду такие моменты.

Это было бессознательное увлечение какими-то мужскими штуками. Они не то чтобы были недоступны для девушек, но не было такой практики, когда девочка — геймер. Существовали определенные правила — они до сих пор сохранились — по которым ты в принципе должна была «играть» в этой жизни.

Я помню, как однажды ко мне в руки попал журнал GQ c Тарантино на обложке. Внутри на развороте было фото девушки с шибари. А я, школьница, смотрела в этом же киоске на журналы для женщин, на обложке которых виднелось «35 способов приготовить куриную грудку на праздник», и понимала, что что-то не так. Удовольствия должны быть равные.

Мне кажется, что именно тот выпуск, подача мужского журнала тоже сформировала какую-то идейность внутри меня. Во-первых, это было страстно, весело. Я тогда поняла, что мне не должно нравиться именно то, что предлагают. Я должна выбирать сама, играть мне в компьютерном клубе или нет. Больше недоумевающие взгляды на входе меня не останавливали.

— У тебя были подружки или одноклассницы со схожими взглядами?

— Нет, вообще не было. Выросла пацанкой в окружении мальчиков. Забавное воспоминание из детства: до нас все тренды доходили с задержкой, но уже тогда ходили мифы о женских кланах в играх, где есть только красотки, и они всех валят. Каждый парень хвастался тем, что с ними общался или где-то встречался.

Только сильно позже появились женские команды, и та возможность ребят покрасоваться и похвастаться была для меня очень забавной. Когда я училась в школе, не знала больше ни одной девушки, которая что-то подобное делает.

Про киберспорт

— А что ты почувствовала, когда спустя примерно пять лет узнала, что начинает развиваться женский киберспорт?

— У женского киберспорта еще все впереди. Лет пять назад я интересовалась женскими лигами, выясняла, почему они не приобрели массовый характер. Ответы меня расстроили: бюджеты и охваты. Возможно, под влиянием #metoo, таких движений, как #selflove, #womenempowerment эта ситуация изменится быстрее, а разделения на женское и мужское будут менее важны

Хотя у меня такая позиция относительно всего, даже конференций, когда приглашают читать лекции исключительно на женских мероприятиях, я соглашаюсь. Просто понимаю, что такой период. Пока еще нужно саккумулировать женщин, не спугнуть их, сделать им более комфортные условия. Чтобы дальше выступать вместе.

Я уверена, что будут девушки, которые создадут определенную конкуренцию мужчинам. Не знаю, 50 на 50 ли, но было бы классно видеть женщин — pro-игроков в составе команды.

— А ты сейчас сама следишь ли за pro-сценой или только играешь?

— Да, я слежу и обожаю это. Болею за NAVI, смотрю практически все турниры (подразделение украинской киберспортивной организации Natus Vincere по игре Dota 2, основано в 2010 году. Одна из самых титулованных и успешных команд в истории соревновательной Dota 2 — Прим.).

Dota 2 обошла меня стороной, а вот CS:GO я очень люблю и хорошо понимаю, что там происходит. Классно изучать стратегии игры, я даже на Youtube их смотрела. Если бы я играла в футбол, думаю, так же пересматривала бы хайлайты, желая повторить за профессиональным игроком.

Кстати, в какой-то момент я познакомилась с Женей Золотаревым (генеральный директор Natus Vincere — Прим.). Мы подружились, подробно обсуждали, как все устроено внутри. Он стал больше про рассказывать про индустрию, я вникла в этот бизнес, узнала, какая у них фанбаза во всему миру.

Я горжусь, что Украину олицетворяют с этим тегом, ведь у нас действительно много крутого происходит. Меня вдохновляет поддержка NAVI, а s1mple (Александр Костылев, CS:GO) — вообще лучший игрок мира. То, что делают ребята, очень важно для имиджа страны. Огромное Саше Кохановскому (основатель и бывший генеральный менеджер Natus Vincere) за вклад.

— Да, Саша Кохановский — отдельная глава в истории становления киберспорта. Мне кажется, он всегда реализует новые идеи для всего рынка. Сейчас вот строит киберспортивный отель в Киеве — тоже совершенно новый проект.

— Да, это правда. И еще важно, что все в команде NAVI открытые, рады делиться мыслями и давать фидбек. Представляю, какое влияние и на скольких ребят за все это время Саша оказал. Примеры очень важны для развития любой сферы, это всегда придает ускорение, мотивирует.

— Раз мы затронули мотивацию, давай обсудим, какие софт-скиллы ты можешь развить непосредственно в самой игре?

— Это, конечно, стратегическое мышление. Стратегия — это то, что ты потом используешь во всем. Не имеет значения, наемный ты работник или нет. Если у тебя большие планы, если ты нашел дело, которое тебя безумно увлекает, то шаги, которые ты принимаешь ежедневно, должны быть направлены на развитие бизнеса, улучшение продукта.

Поэтому неважно, какую-то командную игры ты любишь — всегда просчитывай на несколько шагов вперед, перебирай варианты и комбинации. Это хорошая практика, и отработка навыков в реальной жизни не заставит себя ждать.

Еще, наверное, развивается упорство. Когда я решила заняться производством белья, я не умела даже пуговицу пришить. Родители были в шоке от моего решения. Но оказалось, что я очень усидчивая и быстро разобралась с механикой. Сейчас, прямо во время нашего разговора, я понимаю, что дело может быть в играх.

Ведь если ты хочешь пройти игру, то на встрече с боссом тебе надо проявить себя максимально. Хорошо подготовиться, отработать и закрепить. А в реальной жизни боссов намного больше, и это упорство нигде не натренируешь. Например, к тому, с чем столкнулась моя индустрия в COVID, было сложно подготовиться. Киберспорт как раз на волне, а мы — боремся.

Про последствия карантина и бизнес

— Киберспорте тоже, на мой взгляд, переживает COVID и последствия не так однозначно — турниры отменялись, переносились, спонсоры сокращали бюджеты, трансляции подстраивались. Какая стратегия в такой ситуации была бы спасительной для любой сферы бизнеса?

— Это классное время начать какие-то дополнительные параллельные проекты, если говорить про «любую сферу». Во всех категориях меняются модели поведения, и часто их можно понять, только протестировав новый продукт.

Карантины и локдауны — это возможность (и необходимость) пересмотреть свою бизнес-модель, больше использовать принципы sustainability. То есть нам, например, точно не нужно делать большой сток. Если правильно рассмотреть ситуацию, то можно вынести из этого даже какие-то положительные моменты.

Я так могу говорить, потому что мы как бизнес выросли во время карантина, хотя нам было очень тяжело. Нам это удалось, потому что, как оказалось, даже продукт в affordable luxury сегменте — важный и приятный, особенно в период самоизоляции. Мы запустили слоган «дома не скучно», подстраивались и перестраивались

Нас сильно спасло то, что мы были готовы к весеннему сезону, много всего произвели заранее, потому что из-за закрытия границ с любыми поставками начались перебои. Второй момент: большая часть бизнеса приходится на онлайн-покупки, и нам было понятно, как перераспределить нагрузку. На тот момент сайт работал отлично, потому мы могли просто паковать отправки, проводить заказы.

— В самом начале ты говорила, что хотела давно подружить tech и белье. Карантин стал бустом и катализатором этого процесса?

— Моим ускорителем был проведённый в Штатах локдаун и взгляд оттуда на свой бренд после глубокого анализа рынка и местных конкурентов. Смотришь и ищешь за счет чего, думаешь, что самой можно поменять, советуешься.

Я стала искать разработчиков. Придумала историю с дополненной реальностью: AR должна существенно упростить примерку, потому что белье — самый сложный продукт для покупки в интернете. Косточки, посадка, ассиметрия груди — это наши суровые будни. Получается, что для девочки AR — красивый и оригинальный дополнительный способ увидеть практически живьем посадку, а для нас — более точный подбор размера. Мы уже добавляем в эту функцию plus-size модель.