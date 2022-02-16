Подписка на светлое будущее. Кейс приложения для пассивных инвестиций Grows

Финтех-стартап Grows предлагает другой вариант — вкладывать в доходные активы небольшие суммы, но регулярно. Специальные знания или дисциплина для этого не нужны, транзакции происходят автоматически. Клиенту достаточно привязать свою карту, указать объем ежедневных списаний (от 30 рублей) и принять несколько стратегических решений на старте.

Классический сценарий начинающего инвестора: закупить «проверенные» бумаги и забыть о них, ориентируясь на долгосрочную прибыль.

Так, в январе 2022 года на Московской бирже зарегистрировалось более 628 тысяч новых игроков, а общее число инвесторов приблизилось к 17,5 млн. Среди них активных, то есть совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку, не более 18%.

Наиболее продвинутая часть населения стремится не просто копить, но и защищать накопления от инфляции с помощью инвестиционных инструментов.

Две трети россиян, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что их семьи не имеют никаких сбережений. Среди тех, кому все-таки удается откладывать деньги, меньше половины делают это регулярно и лишь 8% — в изначально запланированном объеме.

Основатель Grows — бывший инвестбанкир с опытом запуска успешного стартапа в Европе, участник глобального списка Forbes 30 under 30 Дмитрий Самойловских. На разработку приложения у него ушло больше года, в течение которого крупные банки один за другим подключали опцию пассивного инвестирования для своих клиентов.

Однако, несмотря на множество аналогов, сервис интересен аудитории — за месяц приложение скачали более четырех тысяч раз, хотя команда не занималась его продвижением.

Мы поговорили с Дмитрием о том, как Grows зарабатывает и за счет чего планирует привлекать новых пользователей

Предыстория проекта

Дмитрий Самойловских окончил Высшую школу экономики по программе Фондовый рынок и инвестиции, затем построил карьеру в компании «Тройка. Диалог», которую в 2012 году приобрел «Сбер».

После сделки Дмитрий ушел в предпринимательство. Его первым бизнесом стал агрегатор доставки еды из ресторанов Eatme. Проект развивался параллельно с Delivery Club, делающим тогда первые шаги на рынке: «Мы создали классный продукт, но у нас не было денег на маркетинг. В итоге истощились так, что сил и возможностей продолжать не осталось. Мы поставили проект “на полку” и в конце концов продали технологическую составляющую заинтересованным лицам».

Следующий стартап оказался более успешным. Вместе с двоюродным братом Дмитрий основал Tesla Amazing — компанию по производству стикеров на электростатическом заряде из экологичного пластика, которые крепятся «практически к любой поверхности» без клея. Средства на запуск привлекали с помощью Kickstarter, общий объем вложений составил около $300 тыс.

Основателям удалось наладить продажи по всему миру, а европейский Forbes в 2016 году включил их в список «30 успешных предпринимателей до 30 лет». Спустя три года Дмитрий вышел из проекта.

«В 2020 году у меня родилась дочь и я понял, что хочу подарить ей финансовую подушку безопасности. Я люблю рискованные начинания, но для нее мне хотелось стабильного будущего. Тогда я стал искать решение для долгосрочных накоплений», — рассказывает предприниматель. Его внимание привлекли успешные западные проекты Acorns и Stash, которые насчитывают восемь и пять миллионов пользователей соответственно.

С точки зрения пользователя приложения устроены просто: необходимо зарегистрироваться и привязать банковский счет или карту, после чего сервис округляет сумму каждой покупки, например, до целого доллара. Разница попадает на брокерский счет, с которого алгоритм автоматически закупает диверсифицированный портфель активов.

«Это классика пассивных инвестиций — покупать немного, но регулярно и с низкими комиссиями. За счет этого капитал стабильно растет, что в долгосрочной перспективе дает отличный результат. Такие инструменты отлично подходят для того, чтобы работать за твоей спиной на автомате. Я начал искать что-то подобное в России, но ничего не было», — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Самойловских, основатель Grows

— Разве «Тинькофф» не запустил «Инвесткопилку» еще в 2020 году?

— Я начал заниматься этим проектом весной 2020-го — в ночь, когда отвёз жену в роддом (это был разгар пандемии и мне не дали быть рядом с ней). Тогда подобных продуктов на российском рынке не было. Первыми, к кому я обратился с идеей запустить сервис для пассивных инвестиций, были ребята из «Тинькофф Банка».

Мы несколько месяцев вели переговоры, я делился аналитикой и внутренними данными из Acorns и Stash, которые мне удалось найти. Однако у нас не получось нащупать работающую бизнес-модель, поэтому мы прекратили общение, и я постучался в инвестиционную компанию БКС.

Буквально за неделю мы нашли общий язык и договорились по цифрам. БКС работает с большими чеками и аудиторией 35+, поэтому заинтересованы в новых технологичных продуктах, которые привлекательны для более массовой аудитории.

Ровно в то же время, летом, «Тинькофф» выпустил пресс-релиз о запуске «Инвесткопилки». Я уверен, что у банка были наработки и до нашего знакомства, но подозреваю, что оно дало им дополнительный стимул и вдохновение.

— На каких условиях вы заключили партнерство с БКС?

— Они не входили в долю и не стали частью нашего проекта. Мы открываем счета на базе лицензии БКС и получаем вознаграждение за достижение определенных показателей.

— Сколько времени у вас ушло на разработку продукта?

— Примерно год и четыре месяца — с момента исследования рынка до открытия первого «боевого» счета для внешнего пользователя.

— На какие ресурсы все это время жил проект?

— На старте я занимался им один, привлекая консультантов и исполнителей под конкретные задачи. Финансировал все это из собственных сбережений. Спустя некоторое время привлек технического директора, и ближе к концу 2020 года мы подняли первый раунд через краудинвестинг на платформе StarTrack.

— Почему вы выбрали эту площадку, вместо того чтобы пойти к фондам?

— Предыдущие три года я работал над Tesla Amazing в Европе и немного отдалился от российских реалий. Здесь мне пришлось оживлять свой нетворк и знакомиться со знакомыми знакомых, чтобы выйти на нужных людей. В общей сложности я поговорил с тремя-четырьмя десятками бизнес-ангелов, представителей фондов или венчурных клубов.

Эти встречи не принесли ни одного «железного» коммита — всех смущала ранняя стадия проекта. Действительно, на тот момент у нас был лишь частично написан код и получена предварительная договоренность с БКС. Это представляло собой слишком большой риск для инвесторов и, соответственно, означало низкую потенциальную оценку для нас.

Тогда я решил обратиться к уже проверенному способу, который отлично сработал для Tesla Amazing, — краудфандингу. Помимо денег он дает множество бонусов: лояльную аудиторию, сарафанное радио, поддержку, драйв со стороны акционеров и живую обратную связь.

— Почему именно StarTrack?

— Как раз когда мы стали задумываться об инвестициях, у площадки появился новый собственник, который начал формировать новую стратегию ее развития. Мы с ним встретились, мне понравилось его видение, и я решил, что Grows вполне может стать пилотным проектом в новой концепции.

Вместе мы реализовали первую на российском рынке сделку, когда стартап без готового продукта привлек финансирование через механизм продажи акций. На первом раунде все было очень ухабисто по части процессов — например, регистрация отчета в ЦБ заняла около трех месяцев. Но ребята из StarTrack максимально включались и старались помочь.

В общей сложности мы привлекли 31,7 млн рублей — 11,7 млн в декабре 2020-го и 20 млн в ноябре 2021 года.

Второй раунд прошел как по маслу, мы закрыли его за два дня

— Как выросла ваша команда с тех пор?

— Нас по-прежнему очень мало, буквально четыре человека, не считая внешних консультантов. Мы строим приложение на технологии Flutter — это позволяет сильно экономить на команде разработчиков. До конца года, возможно, мы вырастем до 12-13 человек. После запуска приложения у нас появилась аудитория, и люди чаще стали писать нам самостоятельно с желанием присоединиться к проекту.

— С момента запуска приложения в ноябре 2021 года сколько установок вы получили?

— Около четырех тысяч установок и чуть больше тысячи пользователей. Процесс регистрации в приложении — это все еще серьезное мероприятие, которому нужно уделить не менее получаса. Между разными этапами требуется время на верификацию, поэтому часть людей «отваливается» или откладывает открытие счета на потом.

Пользователями мы называем тех, кто дошел до конца, настроил автопополнение и не отключил его. После этого капитал создается на автомате, независимо от того, как часто человек открывает приложение.

— Вы довольны этими метриками?

— Да, потому что у нас не было никакого маркетинга — только тесты на очень скромных бюджетах (пара тысяч рублей в день, с помощью которых мы собирали данные для разработки креативов).

То есть все, что у нас есть сейчас, — это органический результат. Приложение показывает очень высокий коэффициент виральности, большая часть новых пользователей приходит по инвайт-коду, то есть по рекомендации. Есть клиенты, которые привели более двадцати человек.

Часть команды Grows

— В чем преимущество вашего приложения перед встроенными сервисами банков? За счет чего вы планируете с ними конкурировать?

— Активы, в которые может пассивно инвестировать клиент банковского приложения, ограничены, как правило, банковскими же биржевыми фондами. То есть все деньги идут в один портфель, который может вызывать вопросы.

Мы же даем возможность выбрать разные стратегии и диверсифицированные портфели. В ближайшем будущем планируем добавить новые классы активов, например, возможность покупать микродоли в стартапах. Пользователь на условную тысячу рублей сможет инвестировать в проекты, в которые заходят большие венчурные фонды.

Если регуляторы откроют возможность инвестировать в криптоактивы в нашей стране, такая опция появится в приложении. Банки и классические брокеры вряд ли когда-либо на это пойдут. А мы можем себе это позволить.

— Как сейчас устроено приложение с точки зрения пользователя? Как принимаются инвестиционные решения?

— Мы работаем с концепцией пассивного инвестирования. Это значит, что нет какого-либо человеческого или искусственного интеллекта, принимающего решения.

На входе пользователь выбирает стратегию. Например, 66% средств регулярно инвестировать в акции международных компаний, а 33% — в технологический сектор. Задача нашего алгоритма состоит в том, чтобы каждая копеечка, попадающая на брокерский счет, распределялась именно в этих пропорциях в фонды. То есть мы обеспечиваем правильную балансировку активов в течение всего срока использования приложения.

На самом деле это наиболее выгодная стратегия для клиента. Статистические и исторические данные подтверждают, что если ты всегда инвестируешь, например, в S&P 500 и ничего больше не делаешь, твой результат примерно в 2,6 раза будет превосходить показатели «среднестатистического» инвестора, который активно торгует и пытается следить за новостями.

— Где хранятся деньги пользователей?

— Они перечисляются с карты напрямую на брокерский счет. В течение часа после зачисления алгоритм закупает нужные активы. Grows выступает инициатором транзакции и не соприкасается с деньгами, мы не имеем на это права по закону.

Активы хранятся в государственном депозитарии, как у любого брокера. И если с Grows или БКС что-то случится, клиент может вывести средства под собственное распоряжение. Это максимально защищенная схема, которая работает по всему миру.

Процесс работы над приложением

— Сколько вы заработали с момента запуска?

— Сейчас мы зарабатываем исключительно на вознаграждении от БКС. В абсолютном выражении это пока смешные цифры, но нам удается выполнять и даже перевыполнять первоначальные KPI по количеству новых счетов. Мы рассчитываем, что до конца года их количество перевалит за 100 тысяч.

С запуском криптовалютных и венчурных активов мы начнем брать с пользователей комиссии. В настоящий момент наши клиенты не платят ни брокерскую комиссию, ни комиссию за управление портфелем — это супер-специальный тариф, который даже выгоднее работы с БКС напрямую. Кстати, в компании это понимают и активно поддерживают наш рост.

Также в скором времени планируем запустить платную подписку, которая даст доступ к дополнительным фишкам. Например, мультисчетам под разные цели с возможностью настроить собственную инвестиционную стратегию для каждого из них.

— Планируете ли вы дополнительно фандрайзить?

— Предварительные расчеты показывают, что средств со второго раунда нам хватает, чтобы выполнить свой пайплайн по открытию счетов. Однако вполне возможно, что нам не помешает усиление для более быстрого роста.

Я предполагаю, что за третьим раундом мы пойдем к фондам: у нас уже есть и команда, и продукт, и трекшн.

— Как вы оцениваете возможность выхода на другие рынки?

— Около трех лет я строил бизнес в Европе, поэтому мне привычно и интересно работать на больших масштабах. Проект, сфокусированный исключительно на российском рынке, — это новый для меня опыт, и амбиции заставляют смотреть в будущее и по сторонам. Когда мы построим здесь продукт, который докажет свою эффективность, и выйдем на высокий уровень аналитики, обязательно будем двигаться в соседние страны.

Что говорят эксперты

Александр Попов, сооснователь Talkbank

Прошедший 2021 год в России стал прорывным для направления частных инвестиций, активность инвесторов многократно возросла. Впрочем, это тенденция не только наша, но и общемировая. Доступность удаленного открытия счетов, коронавирус, снижение ставок, переориентация с депозитов на фондовый рынок — всё это положительно сказалось на росте.

В этой связи перспективы Grows весьма радужные. Но не стоит забывать, что число инвесторов выросло, при этом доля активных игроков возросла не кратно росту — большинство все равно остаются достаточно пассивными участниками, которые вложили один раз и ждут.

Если у стартапа получится убедить хотя бы долю этих игроков проявить больше инициативы и переманить их на свою сторону (что будет не самой простой задачей), то можно с уверенностью рассчитывать на успех.

Впрочем, не стоит забывать, что рынку всегда нужны качественные предприятия, способные грамотно распорядиться деньгами и вернуть их с прибылью.

Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG

Интерес массовой аудитории к инвестициям в последние несколько лет остается очень высоким. В долгосрочной перспективе он будет продолжать расти, но прямо сейчас часть клиентов вернется к консервативным депозитным стратегиям — с одной стороны, из-за падения фондового рынка, с другой стороны — из-за убытков и роста ставок по вкладам.

Ключевыми игроками рынке инвестиций являются крупные банки, управляющие компании и брокеры (чаще всего — аффилированные с крупными банками). Небольшим компаниям трудно объяснить клиенту, почему именно к ним нужно занести деньги. Еще больше усложняет жизнь таких стартапов шлейф скандалов и разоблачений мошеннических инвест-контор. Самым резонансным, пожалуй, является кейс QBF — компании, которая под видом инвестиций в серьезные финансовые активы могла похитить до 7 млрд рублей вкладчиков.

Если команда сможет преодолеть все эти трудности, то имеет все шансы найти своего клиента.