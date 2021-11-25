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Приложение для пассивных инвестиций Grows.ai привлекло 20 млн рублей от частных инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Частные инвесторы вложили 20 млн рублей в приложение для пассивных инвестиций Grows.ai. В настоящее время сервис еще находится в стадии бета-тестирования. О сделке RB.ru рассказал основатель Grows.ai Дмитрий Самойловских.

По словам экспертов, интерес массового частного инвестора к публичному рынку и биржевым фондам растет, проект может иметь большой потенциал, однако в его продвижение потребуется вложить «десятки миллионов рублей».

Приложение для пассивных инвестиций Grows.ai привлекло 20 млн рублей от частных инвесторов

Компания привлекла деньги через инвестиционную платформу StartTrack от 10 новых инвесторов. Первые инвестиции Grows.ai. также получила через StartTrack в декабре 2020 года. Раунд на 8,3 млн рублей закрыли 36 розничных инвестора.

В этот раз, по словам Самойловских, схема структурирования сделки изменилась — инвесторы напрямую покупали акции на площадке через договор инвестирования (ранее сделки проходили в виде конвертируемых займов).

«В этот раз мы выпустили 1 тысячу акций АО "Гроуз Технологии", каждая по цене 20 тысяч рублей, и распродали их все в несколько этапов. Таким образом удалось привлечь 20 млн рублей», — сообщил основатель Grows.ai.

Сначала право выкупа акций реализовали текущие акционеры. За 45 дней они выкупили бумаги на общую сумму 2 млн рублей (максимальный лимит в рамках преимущественного права текущих акцинеров Grows.ai).

Затем бумаги были размещены по закрытой подписке на платформе, все они, по словам  Самойловских, были распроданы за два дня, не дойдя до публичного размещения. В первый день доступ к ним также получили текущие акционеры — они выкупили бумаги на 12 млн рублей. Во второй день акции были предложены 145 пользователям из «листа ожидания» на продукт — из них 10 человек приобрели бумаги на 6 млн рублей.

«В нашем случае ключевой фактор для быстрого закрытия сделки — это отношения с текущими инвесторами: мы с ними на прямой связи в закрытом канале, регулярными видеовстречами и вовлечением в процесс», — пояснил Самойловских.

О Grows.ai

Проект Grows.ai предлагает пользователям автоматически откладывать небольшие суммы с каждой покупки и инвестировать их согласно выбранной стратегии. Как сообщается на сайте проекта, в основе Grows лежит «умный» алгоритм, который «предложит актив, который разумно купить». Сейчас приложение работает по инвайту и проходит стадию бета-тестирования.

Скриншот с сайта Grows.ai

Компания с 1 декабря рассчитывает открыть доступ пользователям из «листа ожидания» — сейчас их порядка 10 тысяч, а с 1 января — дать доступ к приложению широкой аудитории. Приложение будет работать на базе лицензии брокера-партнера — БКС.

Сейчас у проекта два юрлица АО «Гроуз Технологии» и ООО «Гроуз Технологии». Номинальным держателем акций АО сейчас является Полина Самойловских — жена Дмитрия Самойловских.

Дальнейшие перспективы проекта 

Опрошенные RB.ru эксперты подтверждают рост интереса массового частного инвестора к публичному рынку и биржевым фондам. 

  • Более 5 млн человек имеют остатки на брокерских счетах и более 5 млн являются владельцами паевых инвестиционных фондов, ожидается дальнейший рост, сообщил руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов. По его мнению, появление еще одного проекта, пропагандирующего регулярные инвестиции, можно «только приветствовать».

«Регулярные инвестиции — это очень полезная практика инвестирования, непрофессиональному инвестору очень трудно угадать момент входа в рынок поэтому инвестировать каждый месяц или даже каждый день — правильный подход. Кроме того, очень трудно соблюдать дисциплину и регулярно откладывать часть заработанных средств на будущее — автоматизация такого процесса может быть очень полезной», — полагает эксперт. 

Граборов считает, что подобные проекты могут иметь большой потенциал, если реализовывать их вместе с банком или другими компаниями, в которых клиенты делают регулярные транзакции с использованием карты (например, сервисы такси или заказа продуктов). В этом случае подключение опции инвестирования «сдачи» будет более удобным и востребованным, считает представитель «Альфа-Капитала».

«Для таких проектов критичным является возможность быстрого роста клиентской базы, что потребует значительных финансовых затрат — потребуется вложить десятки и сотни миллионов рублей в продвижение», — считает Граборов. При этом, по его словам, модель монетизации может быть достаточно сложной, «так как инвестируемые суммы будут даже при большом количестве клиентов достаточно небольшими, а комиссия должна быть небольшой, чтобы сервис оставался конкурентноспособным».

  • У продукта есть ряд альтернатив, как от банков, так и от брокеров, говорит основатель Baza VC Алексей Мосолов: «Ярким примером прямого конкурента является "Инвесткопилка" от "Тинькофф", в ней кешбэк, проценты на остаток или сдача с покупок автоматически инвестируется в БПИФы "Тинькофф"».

В качестве непрямого конкурента эксперт приводит возможность приобретения биржевых фондов (ETF/БПИФ) через брокера, однако в этом случае пользователю придется придерживаться дисциплины регулярно инвестировать накопления самостоятельно. Самые популярные фонды на Московской бирже, по словам Мосолова, – это фонды от инвесткомпании Finex. Всего на Мосбирже есть 130 различных биржевых фондов.

Из аналогов на мировом рынке основатель Baza VC приводит в пример стартап Acorns, помогающий инвестировать сдачу с покупок и настроить автоматические списания комфортной суммы для инвестиций. Компания была запущена в 2012 году, имеет 4 млн пользователей, привлекла $337 млн инвестиций и уже анонсировала обратное поглощение через SPAC по оценке в $2,2 млрд.  

«Учитывая растущий рынок и именитый аналог, пожелаю проекту удачи, ведь лидер своего рынка — "Тинькофф Инвестиции" — тоже начинались, как эксперимент в рамках партнерского проекта с БКС», — заключил Мосолов.

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Фото на обложке: Unsplash

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