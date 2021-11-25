Приложение для пассивных инвестиций Grows.ai привлекло 20 млн рублей от частных инвесторов

По словам экспертов, интерес массового частного инвестора к публичному рынку и биржевым фондам растет, проект может иметь большой потенциал, однако в его продвижение потребуется вложить «десятки миллионов рублей».

Частные инвесторы вложили 20 млн рублей в приложение для пассивных инвестиций Grows.ai. В настоящее время сервис еще находится в стадии бета-тестирования. О сделке RB.ru рассказал основатель Grows.ai Дмитрий Самойловских.

Компания привлекла деньги через инвестиционную платформу StartTrack от 10 новых инвесторов. Первые инвестиции Grows.ai. также получила через StartTrack в декабре 2020 года. Раунд на 8,3 млн рублей закрыли 36 розничных инвестора.

В этот раз, по словам Самойловских, схема структурирования сделки изменилась — инвесторы напрямую покупали акции на площадке через договор инвестирования (ранее сделки проходили в виде конвертируемых займов).

«В этот раз мы выпустили 1 тысячу акций АО "Гроуз Технологии", каждая по цене 20 тысяч рублей, и распродали их все в несколько этапов. Таким образом удалось привлечь 20 млн рублей», — сообщил основатель Grows.ai.

Сначала право выкупа акций реализовали текущие акционеры. За 45 дней они выкупили бумаги на общую сумму 2 млн рублей (максимальный лимит в рамках преимущественного права текущих акцинеров Grows.ai).

Затем бумаги были размещены по закрытой подписке на платформе, все они, по словам Самойловских, были распроданы за два дня, не дойдя до публичного размещения. В первый день доступ к ним также получили текущие акционеры — они выкупили бумаги на 12 млн рублей. Во второй день акции были предложены 145 пользователям из «листа ожидания» на продукт — из них 10 человек приобрели бумаги на 6 млн рублей.

«В нашем случае ключевой фактор для быстрого закрытия сделки — это отношения с текущими инвесторами: мы с ними на прямой связи в закрытом канале, регулярными видеовстречами и вовлечением в процесс», — пояснил Самойловских.

О Grows.ai

Проект Grows.ai предлагает пользователям автоматически откладывать небольшие суммы с каждой покупки и инвестировать их согласно выбранной стратегии. Как сообщается на сайте проекта, в основе Grows лежит «умный» алгоритм, который «предложит актив, который разумно купить». Сейчас приложение работает по инвайту и проходит стадию бета-тестирования.

Скриншот с сайта Grows.ai

Компания с 1 декабря рассчитывает открыть доступ пользователям из «листа ожидания» — сейчас их порядка 10 тысяч, а с 1 января — дать доступ к приложению широкой аудитории. Приложение будет работать на базе лицензии брокера-партнера — БКС.

Сейчас у проекта два юрлица АО «Гроуз Технологии» и ООО «Гроуз Технологии». Номинальным держателем акций АО сейчас является Полина Самойловских — жена Дмитрия Самойловских.

Дальнейшие перспективы проекта

Опрошенные RB.ru эксперты подтверждают рост интереса массового частного инвестора к публичному рынку и биржевым фондам.

Более 5 млн человек имеют остатки на брокерских счетах и более 5 млн являются владельцами паевых инвестиционных фондов, ожидается дальнейший рост, сообщил руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов. По его мнению, появление еще одного проекта, пропагандирующего регулярные инвестиции, можно «только приветствовать».

«Регулярные инвестиции — это очень полезная практика инвестирования, непрофессиональному инвестору очень трудно угадать момент входа в рынок поэтому инвестировать каждый месяц или даже каждый день — правильный подход. Кроме того, очень трудно соблюдать дисциплину и регулярно откладывать часть заработанных средств на будущее — автоматизация такого процесса может быть очень полезной», — полагает эксперт.

Граборов считает, что подобные проекты могут иметь большой потенциал, если реализовывать их вместе с банком или другими компаниями, в которых клиенты делают регулярные транзакции с использованием карты (например, сервисы такси или заказа продуктов). В этом случае подключение опции инвестирования «сдачи» будет более удобным и востребованным, считает представитель «Альфа-Капитала».

«Для таких проектов критичным является возможность быстрого роста клиентской базы, что потребует значительных финансовых затрат — потребуется вложить десятки и сотни миллионов рублей в продвижение», — считает Граборов. При этом, по его словам, модель монетизации может быть достаточно сложной, «так как инвестируемые суммы будут даже при большом количестве клиентов достаточно небольшими, а комиссия должна быть небольшой, чтобы сервис оставался конкурентноспособным».

У продукта есть ряд альтернатив, как от банков, так и от брокеров, говорит основатель Baza VC Алексей Мосолов: «Ярким примером прямого конкурента является "Инвесткопилка" от "Тинькофф", в ней кешбэк, проценты на остаток или сдача с покупок автоматически инвестируется в БПИФы "Тинькофф"».

В качестве непрямого конкурента эксперт приводит возможность приобретения биржевых фондов (ETF/БПИФ) через брокера, однако в этом случае пользователю придется придерживаться дисциплины регулярно инвестировать накопления самостоятельно. Самые популярные фонды на Московской бирже, по словам Мосолова, – это фонды от инвесткомпании Finex. Всего на Мосбирже есть 130 различных биржевых фондов.

Из аналогов на мировом рынке основатель Baza VC приводит в пример стартап Acorns, помогающий инвестировать сдачу с покупок и настроить автоматические списания комфортной суммы для инвестиций. Компания была запущена в 2012 году, имеет 4 млн пользователей, привлекла $337 млн инвестиций и уже анонсировала обратное поглощение через SPAC по оценке в $2,2 млрд.

«Учитывая растущий рынок и именитый аналог, пожелаю проекту удачи, ведь лидер своего рынка — "Тинькофф Инвестиции" — тоже начинались, как эксперимент в рамках партнерского проекта с БКС», — заключил Мосолов.

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Фото на обложке: Unsplash