10 самых экологически чистых стран мира по мнению экспатов

Сайт для экспатов InterNations опросил около 15 тысяч человек, покинувших родную страну. Они оценили новое место проживания по множеству экологических факторов, в числе которых качество воздуха, отношение правительства к изменению климата, а также меры по переработке и утилизации отходов. На основе этих факторов был составлен рейтинг из 10 самых экологически чистых стран.

10. Люксембург

По словам американского экспата, возможность совершать пешие и велосипедные прогулки на природе — одно из главных преимуществ проживания в Люксембурге.

92% опрошенных положительно оценивают состояние окружающей среды.

78% довольны качеством воздуха.

9. Канада

Экспат из России заявила, что «чистая вода и воздух» — именно то, за что она любит Канаду.

96% положительно оценивают состояние окружающей среды.

71% населения интересуется экологическими проблемами.

8. Германия

Около 90% экспатов положительно оценили водоснабжение и канализацию в стране.

90% удовлетворены состоянием окружающей среды.

86% высоко оценили доступность экологически чистых товаров и услуг.

7. Новая Зеландия

Около 79% экспатов согласны с тем, что большинство населения интересуется проблемами окружающей среды.

96% положительно оценили состояние окружающей среды.

85% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.

6. Дания

Экспат из Южной Африки заявил, что датчане заботятся об окружающей среде, а экологически чистая продукция легко доступна и подходит для переработки.

87% опрошенных положительно оценили состояние окружающей среды.

93% довольны качеством водоснабжения и канализации в стране.

5. Швейцария

Респонденты высоко оценили красивые парки в крупных городах страны.

83% удовлетворены природной средой.

91% населения довольны качеством воздуха.

4. Австрия

По словам филиппинского экспата, эта страна является «самой организованной, экологически чистой и красивой» среди тех, в которых он когда-либо жил.

97% удовлетворены природной средой.

91% населения довольны мерами правительства по утилизации и переработке отходов.

3. Норвегия

Экспат из Украины заявила, что больше всего в Норвегии ей нравится «красивая природа, чистый воздух и водопроводная вода, а также забота об окружающей среде».

93% довольны состоянием окружающей среды.

89% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.

2. Швеция

Около 93% экспатов положительно оценивают доступность экологически чистой энергии и меры по ее экономии.

95% опрошенных удовлетворены природной средой.

88% устраивает доступность экологически чистых товаров и услуг.

1. Финляндия

Финляндия заняла первое место благодаря целому ряду факторов, таких как качество воздуха, управление отходами и меры по охране окружающей среды.

98% опрошенных удовлетворены качеством окружающей среды.

95% населения довольны качеством воздуха.

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