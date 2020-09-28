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Списки и рейтинги

10 самых экологически чистых стран мира по мнению экспатов

Списки и рейтинги
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Сайт для экспатов InterNations опросил около 15 тысяч человек, покинувших родную страну. Они оценили новое место проживания по множеству экологических факторов, в числе которых качество воздуха, отношение правительства к изменению климата, а также меры по переработке и утилизации отходов. На основе этих факторов был составлен рейтинг из 10 самых экологически чистых стран.

10 самых экологически чистых стран мира по мнению экспатов

10. Люксембург

По словам американского экспата, возможность совершать пешие и велосипедные прогулки на природе — одно из главных преимуществ проживания в Люксембурге. 

  • 92% опрошенных положительно оценивают состояние окружающей среды.
  • 78% довольны качеством воздуха.

9. Канада

Экспат из России заявила, что «чистая вода и воздух» — именно то, за что она любит Канаду.

  • 96% положительно оценивают состояние окружающей среды.
  • 71% населения интересуется экологическими проблемами.

8. Германия

Около 90% экспатов положительно оценили водоснабжение и канализацию в стране.

  • 90% удовлетворены состоянием окружающей среды.
  • 86% высоко оценили доступность экологически чистых товаров и услуг.

7. Новая Зеландия

Около 79% экспатов согласны с тем, что большинство населения интересуется проблемами окружающей среды.

  • 96% положительно оценили состояние окружающей среды.
  • 85% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.

6. Дания

Экспат из Южной Африки заявил, что датчане заботятся об окружающей среде, а экологически чистая продукция легко доступна и подходит для переработки.

  • 87% опрошенных положительно оценили состояние окружающей среды.
  • 93% довольны качеством водоснабжения и канализации в стране.

5. Швейцария

Респонденты высоко оценили красивые парки в крупных городах страны.

  • 83% удовлетворены природной средой.
  • 91% населения довольны качеством воздуха.

4. Австрия

По словам филиппинского экспата, эта страна является «самой организованной, экологически чистой и красивой» среди тех, в которых он когда-либо жил.

  • 97% удовлетворены природной средой.
  • 91% населения довольны мерами правительства по утилизации и переработке отходов.

3. Норвегия

Экспат из Украины заявила, что больше всего в Норвегии ей нравится «красивая природа, чистый воздух и водопроводная вода, а также забота об окружающей среде».

  • 93% довольны состоянием окружающей среды.
  • 89% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.

2. Швеция

Около 93% экспатов положительно оценивают доступность экологически чистой энергии и меры по ее экономии. 

  • 95% опрошенных удовлетворены природной средой.
  • 88% устраивает доступность экологически чистых товаров и услуг.

1. Финляндия

Финляндия заняла первое место благодаря целому ряду факторов, таких как качество воздуха, управление отходами и меры по охране окружающей среды.

  • 98% опрошенных удовлетворены качеством окружающей среды.
  • 95% населения довольны качеством воздуха.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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