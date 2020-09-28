10 самых экологически чистых стран мира по мнению экспатов
Сайт для экспатов InterNations опросил около 15 тысяч человек, покинувших родную страну. Они оценили новое место проживания по множеству экологических факторов, в числе которых качество воздуха, отношение правительства к изменению климата, а также меры по переработке и утилизации отходов. На основе этих факторов был составлен рейтинг из 10 самых экологически чистых стран.
10. Люксембург
По словам американского экспата, возможность совершать пешие и велосипедные прогулки на природе — одно из главных преимуществ проживания в Люксембурге.
- 92% опрошенных положительно оценивают состояние окружающей среды.
- 78% довольны качеством воздуха.
9. Канада
Экспат из России заявила, что «чистая вода и воздух» — именно то, за что она любит Канаду.
- 96% положительно оценивают состояние окружающей среды.
- 71% населения интересуется экологическими проблемами.
8. Германия
Около 90% экспатов положительно оценили водоснабжение и канализацию в стране.
- 90% удовлетворены состоянием окружающей среды.
- 86% высоко оценили доступность экологически чистых товаров и услуг.
7. Новая Зеландия
Около 79% экспатов согласны с тем, что большинство населения интересуется проблемами окружающей среды.
- 96% положительно оценили состояние окружающей среды.
- 85% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.
6. Дания
Экспат из Южной Африки заявил, что датчане заботятся об окружающей среде, а экологически чистая продукция легко доступна и подходит для переработки.
- 87% опрошенных положительно оценили состояние окружающей среды.
- 93% довольны качеством водоснабжения и канализации в стране.
5. Швейцария
Респонденты высоко оценили красивые парки в крупных городах страны.
- 83% удовлетворены природной средой.
- 91% населения довольны качеством воздуха.
4. Австрия
По словам филиппинского экспата, эта страна является «самой организованной, экологически чистой и красивой» среди тех, в которых он когда-либо жил.
- 97% удовлетворены природной средой.
- 91% населения довольны мерами правительства по утилизации и переработке отходов.
3. Норвегия
Экспат из Украины заявила, что больше всего в Норвегии ей нравится «красивая природа, чистый воздух и водопроводная вода, а также забота об окружающей среде».
- 93% довольны состоянием окружающей среды.
- 89% населения согласны с тем, что правительство серьезно относится к изменению климата.
2. Швеция
Около 93% экспатов положительно оценивают доступность экологически чистой энергии и меры по ее экономии.
- 95% опрошенных удовлетворены природной средой.
- 88% устраивает доступность экологически чистых товаров и услуг.
1. Финляндия
Финляндия заняла первое место благодаря целому ряду факторов, таких как качество воздуха, управление отходами и меры по охране окружающей среды.
- 98% опрошенных удовлетворены качеством окружающей среды.
- 95% населения довольны качеством воздуха.
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