Создадут стартап за вас: 15 российских венчур-билдеров
Venture Builder — это компания, которая доводит стартапы от стадии идеи до запуска, как бы поставив их производство на поток. В русском языке их также называют венчурными студиями и стартап-студиями.
На 2020 год, по данным Enhance Ventures, в мире насчитывается более 560 фабрик стартапов, с 2018 года их количество выросло практически в три раза. О том, сколько таких стартап-конвейеров работает в России, данных в открытых источниках нет.
Стартап-студии становятся альтернативой бизнес-акселераторам и инкубаторам.
Подробнее о различиях между ними читайте в материале RB.RU: «Стартап в студию. Что такое венчур билдер и чем он отличается от инкубатора и акселератора»
Логика довольно проста — предприниматель приходит в стартап-студию со своей идеей, и ему помогают ее реализовать за долю в компании (она значительно выше, чем, к примеру, в акселераторах, и может достигать 80%).
Для запуска проекта фабрика предоставляет буквально все — экспертную и инвестиционную оценку, предпроектные исследования, анализ рынка и ЦА, помощь с наймом специалистов, а также финансирование для реализации MVP и запуска продукта.
Венчурные инвесторы охотно вкладываются в стартапы, созданные на фабриках — ведь риск того, что они «прогорят» существенно ниже. Поэтому ежегодный прирост финансирования таких студий с 2010 года составляет 48%.
Несмотря на то, что в России венчур-билдеров еще не так много, в этой нише уже появились крупные игроки. RB.RU составил подборку стартап-студий с уклонами в различные направления и на разных стадиях развития.
Оглавление:
- «ТехноСпарк»
- Digital Horizon
- LaunchPad
- «Система 2»
- SKL Tech
- Around Capital
- Венчурная студия МТС
- LongLifeLab Ventures
- Foundarium
- Стартап-студия университета Иннополис
- Unicorns farm
- «Открытые инновации»
- Glosema
- Ulnanotech
«ТехноСпарк»
Год основания: 2012
Основатель: Денис Ковалевич
«ТехноСпарк» — первая стартап-студия в России. Компания выращивает технологические проекты в различных направлениях — медицинское оборудование, робототехника, электроэнергетика, 3D-печать, гибкая электроника и других. «ТехноСпарк» выпустила уже более 100 стартапов и предоставили более 500 рабочих мест в этих проектах.
Роботы-сортировщики от Ronavi Roboticks
После того, как молодые стартапы проходят посевные инвестиции «ТехноСпарка», они становятся открытыми для соинвесторов.
Портфель:
- Ronavi Robotics — роботы и техника для автоматизации склада;
- EUV Labs — компания-разработчик решений для промышленных приложений;
- Polarus — оборудование для шиномонтажа;
- InMotion — разработчики системы трекинга для различных видов спорта;
- RMS — разработчики ПО для управления складскими роботами;
- Solartek — производители солнечных батарей.
Digital Horizon
Основатель: Алан Ваксман
Digital Horizon — это венчурный фонд и венчурная студия, которая базируется в Лондоне. Компания не только помогает довести до ума идею и концепцию проекта, но также способствует налаживанию бизнес-связей и выводу компании на европейские рынки. Ключевой подход студии — реализация стартапов за счет связей со стратегическими партнерами — ведущими компаниями в выбранных отраслях.
Основная специализация — финтех, корпоративное ПО, технологичные решения для розничной торговли.
Портфель:
- Factorin.io — платформа для финансирования поставщиков;
- APIbank — открытая банковская платформа;
- Aximetria — швейцарский криптосчет;
- PayReverse — маркетинговая платформа с умными вознаграждениями;
- Maks — виртуальный маркетолог.
LaunchPad
Год основания: 2019
Руководитель: Вадим Дьяков
LaunchPad — это студия стартапов от Группы АДВ — одной из ведущих российских коммуникационных компаний. Приоритетными направлениями компании являются adtech, автоматизация бизнес-процессов, оптимизация маркетинга, ИИ для малого и среднего бизнеса и другие.
Чтобы попасть в фабрику стартапов, необходимо подать заявку на сайте. Отборочные туры проходят один-два раза в год. С момента основания было получено более 850 заявок, среди них 72 приняли участие в программе, а 12 получили инвестиции.
Интерфейс платформы оптимизации маркетинга Tamburin
Как заявлено на сайте, полный цикл работы с проектом — шесть месяцев. Он состоит из трех стадий: работа с гипотезой и выступление перед инвестиционным комитетом, разработка MVP и посевной раунд инвестиций, масштабирование продукта.
Портфель:
- Eveon — платформа для повышения эффективности выставок онлайн-формата;
- Ed-pay — создание и монетизация закрытых сообществ;
- Voicetech.me — конструктор рекламных голосовых звонков;
- TRads.Tech — сервис для проверки рекламы на соотсветсвие требованиям площадок;
- Tamburin — скоростная маркетинговая эконометрика. И другие.
Стартап-студия «Система-2»
«Система 2» специализируется на запуске стартапов в сфере анализа big data, цифровой трансформации бизнеса, HR-digital и тому подобное. Компания позиционирует себя как школу, куда начинающий предприниматель приходит и стажируется, чтобы сделать свой стартап.
Чтобы попасть на стажировку нужно заполнить заявку на сайте, справиться с конкурсным заданием (при его успешном выполнении программа подготовки будет бесплатной) и пройти собеседование.
Портфель:
- «Платфомизатор» — пакет цифровых игр;
- Pietet — расширение для HR-специалистов в Google Chrome;
- «Портал исследования корпоративной прозрачности» — публичный аналитический ресурс.
SKL tech
Год основания: 2019
Руководитель: Николай Майданчик
Студия стартапов SKL Tech финансирует запуски новых проектов или помогает перезапустить существующие, если бизнес-модель компании устойчива к внешним факторам (таким, как пандемия). В область интересов SKL входят b2c проекты в таких сферах, как mental health, sex tech, здоровье, pet tech, нетворкинг, образование, retail.
Работа над новым стартапом занимает около трех-четырех месяцев. В нее входят упаковка для презентации инвесторам, проверка гипотез и утверждение бюджета, а также работа над MVP. В случае успеха, SKL получает 25-30% акций компании.
Сервис по подбору одежды Style mate
Инвестиции в перезапуск бизнеса компания рассматривает в случае, если он приносит от $500 тыс. в год. SKL рассчитывает получить долю до 49%. С 2019 года было проинвестировано 14 стартапов, 7 находятся в работе.
Чтобы начать работать со SKL, нужно подать заявку на сайте.
Портфель:
- Coffee boy — доставка еды;
- Style mate — сервис подбора одежды;
- Hearty — проект осознанных пожертвований.
Around Capital
Год основания: 2019
Основатель: Андрей Табуринский
Around Capital — это закрытый венчурный клуб бизнес-ангелов и венчурная студия. Портфель студии на данный момент оценивается в $24 млн — за год он вырос более чем на $21 млн. Одна из ключевых целей Around Capital — вывод российских стартапов на международный рынок.
У студии есть собственная питч-площадка VC8. Встречи проходят раз в две недели в «Старт Хабе» на Красном Октябре. За всеми актуальными событиями можно следить в телеграм-канале студии.
Портфель:
- Zuzan — маркетплейс мероприятий;
- Dorooma — сервис цифровых двойников недвижимости;
- Workout me — своеобразная чат-рулетка, где люди занимаются спортом в онлайн-режиме;
- Via.delivery — сервис доставки посылок;
- ABiVee — онлайн пульт для управления малым бизнесом.
Венчурная студия МТС
Руководитель: Михаил Эрман
Год основания: 2021
MTS Startup Hub — это платформа для развития проектов с технологической составляющей. Площадка представляет собой акселератор, венчурный фонд, центр 5G (где можно испытать свой продукт на сети 5G) и венчурную студию.
Проект RedBees
Проекты, с которыми работает студия, должны быть технологичными и представлять ценность для пользователей экосистемы МТС. Идея стартапа может принадлежать как сотруднику МТС, так и любому другому предпринимателю. Объем финансирования проектов может достигать до $2 млн. Предполагается, что финансировать проекты будут соинвесторы-партнеры МТС.
Портфель акселератора MTS Startup Hub:
- SkyTrainer — тренажер для общения сотрудников с клиентами;
- Red Bees — комплексные решения в сфере Интернет вещей;
- «Умный житель» — приложение для управления ЖКХ;
- Containerum — набор инструментов для запуска приложений и выстраивания их инфраструктуры.
LongLifelab Ventures
Год основания: 2020
Основатели: Евгений Ларионов, Антон Меркулов
LLL Ventures — фабрика стартапов с уклоном в цифровую и превентивную медицину. Компания помогает проектам пройти от стадии идеи до раунда B. Компания предоставляет предпринимателям всю необходимую экспертную поддержку, исследования рынков и аудитории, акселерацию, необходимые административные сервисы и помогает выстраивать отношения с бизнес-ангелами и адаптировать проекты под глобальный рынок.
В «построенных» пяти стартапах компания владеет 51% долей. К 2025 году она рассчитывает выпустить 15-20 проектов с собственной долей акций в 15-51%.
Чтобы попасть на фабрику, нужно заполнить заявку на сайте.
Портфель:
- Health buddy — сервис персональных врачей;
- LifeDo — образовательная медицинская платформа;
- LongLife Laboratory — лаборатория исследования долголетия.
Foundarium
Год основания: 2021
Основатели: Вахтанг Тужба, Иван Крайнов, Николай Прокофьев
Foundarium — стартап-студия с собственным венчурным капиталом в $5 млн. В месяц фабрика рассматривает для финансирования один или два стартапа, средний объем инвестиций — 15 млн руб. Компания работает как с командами на этапе идеи, так и с уже готовым бизнесом, который нужно масштабировать. Профильной специализации у студии нет.
Интерфейс сервиса Tapper
Foundarium помогает собрать команду проекта, привлекая трекеров, дизайнеров, маркетологов и других необходимых специалистов.
Чтобы попасть на фабрику, нужно прислать видеопрезентацию своей идеи или уже работающего проекта через заявку.
Портфель:
- Tapper — облачный сервис для кафе и ресторанов;
- Tensy — онлайн-платформа обучения для школьников;
- «Форма прибыли» — управленческий учет онлайн;
- Yafa — конструктор интернет-магазинов.
Стартап-студия университета Иннополис
Год основания: 2018
Руководитель: Артем Усов
Фабрика технологических стартапов студентов Иннополиса. Билдеров интересуют следующие направления:
- ИИ;
- Кибербезопасность;
- Робототехника;
- Большие данные;
- Виртуальная и дополненная реальность;
- Блокчейн.
У студии в портфеле уже 30 стартапов, суммарно в них было инвестировано более $100 тыс. Университет предоставляет участникам все необходимые технологические ресурсы, а студия помогает в экспертизе, подборе кадров и оказывает все необходимые виды поддержки (юридическую, бухгалтерскую, маркетинговую и так далее).
Портфель:
- KazanExpress — маркетплейс;
- Fermopolis — сервис для инвестиций в сельское хозяйство;
- Clofit — сервис для примерки одежды;
- Wunderschild — аналитическая платформа для автоматизации процесса KYC.
Unicorns farm
Основатель: Алексей Порываев
Стартап-студия с уклоном в следующие сферы:
- Робототехника;
- IT;
- Энергетика;
- Медицина;
- Потребительские товары;
- Управление отходами.
Для стартапов студия открывает доступ к базе партнеров и региональным программам поддержки, а также к инвестициям через партнерские фонды. Уже существующие компании при партнерстве с Unicorn fram смогут получить в пользование передовые технологии благодаря совместным пилотам портфельных компаний.
Чтобы попасть на фабрику стартапов, нужно заполнить заявку.
Портфель:
- Трубопровод Drone — дрон для мониторинга состояния трубопроводов;
- «Солнечные деньги» — платформа для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики;
«Открытые инновации»
Руководитель: Полина Ахметова
Стартап-студия с фокусом на deeptech и edtech проекты. Фабрика делает уклон на следующие сферы:
- Роботизация и автоматизация процессов;
- Big Data;
- Предиктивная аналитика;
- Интернет вещей;
- ИИ;
- Промышленная робототехника;
Сейчас в стартап-студии 15 проектов. За 2019 и 2020 годы в общей сложности было привлечено 100 млн руб. инвестиций.
Мини-трактор ElectroBase
«Открытые инновации» взаимодействуют с Центрами компетенций НТИ и 50 ведущими российскими университетами. Компания часто обращается к вузам-партнерам за помощью в экспертизе проектов-участников. Также «Открытые инновации» являются участниками закрытого венчурного клуба AroundCapital.
Чтобы попасть в студию, необходимо отправить презентацию своего проекта через форму на сайте.
Портфель:
- WomanUp — онлайн-университет для женщин;
- «Инспаир» — разработчики роботизированных комплексов для бизнеса и образования;
- SmartProjects — интеллектуальная система управления проектами и ресурсами организации для цифровой трансформации;
- ElectroBase — мини-трактор для сельского хозяйства. И другие.
Glosema
Основатель: Марклен Конурбаев
Стартап-студия специализируется на интернет-проектах. Для уже существующего бизнеса она предлагает организацию крупных мероприятий при поддержке Агентства инноваций и Правительства Москвы, а также PR-кампанию с размещением в крупнейших российских СМИ.
Инвесторам доступно несколько форматов финансирования — инвестиции за долю, займы с выплатой процентов от оборота, займы с фиксированными выплатами или конвертируемые займы.
Чтобы попасть в студию, нужно оставить свои контакты и ссылку на презентацию стартапа в специальном разделе сайта.
Портфель:
- Marfa Cat Tool — платформа для полуавтоматического перевода текстов;
- SimPlay VR — приложение-тренажер синхронного перевода;
- Benchrating — рейтинг профессий, основанных на работе с устной речью;
- StorySpace — маркетплейс историй из жизни;
- National Tours — агрегатор туров и сервисов в труднодоступных регионах. И другие.
Ulnanotech
Год основания: 2011
Ulnanotech — это фабрика стартапов, основанная при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, Правительства и пула частных инвесторов. Базируется в Ульяновске, специализируется на развитии инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Направления, с которыми работает Ulnanotech:
- Биотехнологии и молекулярная генетика;
- Инновации в строительстве;
- Тонкопленочные покрытия;
- Альтернативная и водородная энергетика;
- Встраиваемая электроника;
- Композитные материалы.
Для стартапов есть ряд требований — они должны быть инновационными и нанотехнологичными, а также обладать высоким уровнем доходности. Всего в портфеле стартап-студии более 100 проектов.
Comberry
Портфель:
- StroyLab — исследование и разработка новых материалов в сфере строительства;
- Comberry — платформа для проведения научно-исследовательских работ в сфере тонкопленочных покрытий;
- Altren — центр компетенций по возобновляемой энергетике;
- Rugadget — разработчик электронных девайсов;
- «Тест Ген» — молекулярно-генетические тесты в онкологии и акушерстве. И другие.
Обложка: Real_life_studio/ Shutterstock. Все изображения взяты из открытых источников
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