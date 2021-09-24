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Создадут стартап за вас: 15 российских венчур-билдеров

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

Venture Builder — это компания, которая доводит стартапы от стадии идеи до запуска, как бы поставив их производство на поток. В русском языке их также называют венчурными студиями и стартап-студиями.

На 2020 год, по данным Enhance Ventures, в мире насчитывается более 560 фабрик стартапов, с 2018 года их количество выросло практически в три раза. О том, сколько таких стартап-конвейеров работает в России, данных в открытых источниках нет.

Создадут стартап за вас: 15 российских венчур-билдеров

Стартап-студии становятся альтернативой бизнес-акселераторам и инкубаторам.

Подробнее о различиях между ними читайте в материале RB.RU: «Стартап в студию. Что такое венчур билдер и чем он отличается от инкубатора и акселератора»

Логика довольно проста — предприниматель приходит в стартап-студию со своей идеей, и ему помогают ее реализовать за долю в компании (она значительно выше, чем, к примеру, в акселераторах, и может достигать 80%). 

Для запуска проекта фабрика предоставляет буквально все — экспертную и инвестиционную оценку, предпроектные исследования, анализ рынка и ЦА, помощь с наймом специалистов, а также финансирование для реализации MVP и запуска продукта.

Венчурные инвесторы охотно вкладываются в стартапы, созданные на фабриках — ведь риск того, что они «прогорят» существенно ниже. Поэтому ежегодный прирост финансирования таких студий с 2010 года составляет 48%. 

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Несмотря на то, что в России венчур-билдеров еще не так много, в этой нише уже появились крупные игроки. RB.RU составил подборку стартап-студий с уклонами в различные направления и на разных стадиях развития.

 

Оглавление:

 

«ТехноСпарк»

 


Год основания: 2012

Основатель: Денис Ковалевич

«ТехноСпарк» — первая стартап-студия в России. Компания выращивает технологические проекты в различных направлениях — медицинское оборудование, робототехника, электроэнергетика, 3D-печать, гибкая электроника и других. «ТехноСпарк» выпустила уже более 100 стартапов и предоставили более 500 рабочих мест в этих проектах. 

 

 Роботы-сортировщики от Ronavi Roboticks

Роботы-сортировщики от Ronavi Roboticks

 

После того, как молодые стартапы проходят посевные инвестиции «ТехноСпарка», они становятся открытыми для соинвесторов.

Портфель: 

  • Ronavi Robotics — роботы и техника для автоматизации склада;
  • EUV Labs — компания-разработчик решений для промышленных приложений;
  • Polarus — оборудование для шиномонтажа;
  • InMotion — разработчики системы трекинга для различных видов спорта;
  • RMS — разработчики ПО для управления складскими роботами;
  • Solartek — производители солнечных батарей.   

Digital Horizon

 


Основатель: Алан Ваксман

Digital Horizon — это венчурный фонд и венчурная студия, которая базируется в Лондоне. Компания не только помогает довести до ума идею и концепцию проекта, но также способствует налаживанию бизнес-связей и выводу компании на европейские рынки. Ключевой подход студии — реализация стартапов за счет связей со стратегическими партнерами — ведущими компаниями в выбранных отраслях.

Основная специализация — финтех, корпоративное ПО, технологичные решения для розничной торговли.

Портфель: 

  • Factorin.io — платформа для финансирования поставщиков;
  • APIbank — открытая банковская платформа;
  • Aximetria — швейцарский криптосчет;
  • PayReverse — маркетинговая платформа с умными вознаграждениями;
  • Maks — виртуальный маркетолог.

LaunchPad

 


Год основания: 2019 

Руководитель: Вадим Дьяков


LaunchPad — это студия стартапов от Группы АДВ — одной из ведущих российских коммуникационных компаний. Приоритетными направлениями компании являются adtech, автоматизация бизнес-процессов, оптимизация маркетинга, ИИ для малого и среднего бизнеса и другие.

Чтобы попасть в фабрику стартапов, необходимо подать заявку на сайте. Отборочные туры проходят один-два раза в год. С момента основания было получено более 850 заявок, среди них 72 приняли участие в программе, а 12 получили инвестиции.

 

 Интерфейс платформы оптимизации маркетинга Tamburin

Интерфейс платформы оптимизации маркетинга Tamburin

 

Как заявлено на сайте, полный цикл работы с проектом — шесть месяцев. Он состоит из трех стадий:  работа с гипотезой и выступление перед инвестиционным комитетом, разработка MVP и посевной раунд инвестиций, масштабирование продукта.

Портфель:

  • Eveon —  платформа для повышения эффективности выставок онлайн-формата;
  • Ed-pay —  создание и монетизация закрытых сообществ;
  • Voicetech.me —  конструктор рекламных голосовых звонков;
  • TRads.Tech —  сервис для проверки рекламы на соотсветсвие требованиям площадок;
  • Tamburin — скоростная маркетинговая эконометрика. И другие.

Стартап-студия «Система-2»

 


«Система 2» специализируется на запуске стартапов в сфере анализа big data, цифровой трансформации бизнеса, HR-digital и тому подобное. Компания позиционирует себя как школу, куда начинающий предприниматель приходит и стажируется, чтобы сделать свой стартап.

Чтобы попасть на стажировку нужно заполнить заявку на сайте, справиться с конкурсным заданием (при его успешном выполнении программа подготовки будет бесплатной) и пройти собеседование.

Портфель:

  • «Платфомизатор» — пакет цифровых игр;
  • Pietet — расширение для HR-специалистов в Google Chrome;
  • «Портал исследования корпоративной прозрачности» — публичный аналитический ресурс.

SKL tech

 


Год основания: 2019

Руководитель: Николай Майданчик

Студия стартапов SKL Tech финансирует запуски новых проектов или помогает перезапустить существующие, если бизнес-модель компании устойчива к внешним факторам (таким, как пандемия). В область интересов SKL входят b2c проекты в таких сферах, как mental health, sex tech, здоровье, pet tech, нетворкинг, образование, retail. 

Работа над новым стартапом занимает около трех-четырех месяцев. В нее входят упаковка для презентации инвесторам, проверка гипотез и утверждение бюджета, а также работа над MVP. В случае успеха, SKL получает 25-30% акций компании.

 

 Сервис по подбору одежды Style mate

Сервис по подбору одежды Style mate

 

Инвестиции в перезапуск бизнеса компания рассматривает в случае, если он приносит от $500 тыс. в год. SKL рассчитывает получить долю до 49%. С 2019 года было проинвестировано 14 стартапов, 7 находятся в работе.

Чтобы начать работать со SKL, нужно подать заявку на сайте.

Портфель:

  • Coffee boy — доставка еды;
  • Style mate — сервис подбора одежды;
  • Hearty — проект осознанных пожертвований.


Around Capital

 


Год основания: 2019

Основатель: Андрей Табуринский

Around Capital — это закрытый венчурный клуб бизнес-ангелов и венчурная студия. Портфель студии на данный момент оценивается в $24 млн — за год он вырос более чем на $21 млн. Одна из ключевых целей Around Capital — вывод российских стартапов на международный рынок.

У студии есть собственная питч-площадка VC8. Встречи проходят раз в две недели в «Старт Хабе» на Красном Октябре. За всеми актуальными событиями можно следить в телеграм-канале студии.

Портфель:  

  • Zuzan — маркетплейс мероприятий;
  • Dorooma — сервис цифровых двойников недвижимости;
  • Workout me — своеобразная чат-рулетка, где люди занимаются спортом в онлайн-режиме;
  • Via.delivery — сервис доставки посылок; 
  • ABiVee — онлайн пульт для управления малым бизнесом.

Венчурная студия МТС

 


Руководитель: Михаил Эрман

Год основания: 2021


MTS Startup Hub — это платформа для развития проектов с технологической составляющей. Площадка представляет собой акселератор, венчурный фонд, центр 5G (где можно испытать свой продукт на сети 5G) и венчурную студию. 

 

 Проект RedBees

Проект RedBees

 

Проекты, с которыми работает студия, должны быть технологичными и представлять ценность для пользователей экосистемы МТС. Идея стартапа может принадлежать как сотруднику МТС, так и любому другому предпринимателю. Объем финансирования проектов может достигать до $2 млн. Предполагается, что финансировать проекты будут соинвесторы-партнеры МТС.

Портфель акселератора MTS Startup Hub:

  • SkyTrainer — тренажер для общения сотрудников с клиентами;
  • Red Bees — комплексные решения в сфере Интернет вещей;
  • «Умный житель» — приложение для управления ЖКХ;
  • Containerum — набор инструментов для запуска приложений и выстраивания их инфраструктуры.


LongLifelab Ventures

 


Год основания: 2020

Основатели: Евгений Ларионов, Антон Меркулов

LLL Ventures — фабрика стартапов с уклоном в цифровую и превентивную медицину. Компания помогает проектам пройти от стадии идеи до раунда B. Компания предоставляет предпринимателям всю необходимую экспертную поддержку, исследования рынков и аудитории, акселерацию, необходимые административные сервисы и помогает выстраивать отношения с бизнес-ангелами и адаптировать проекты под глобальный рынок.

В «построенных» пяти стартапах компания владеет 51% долей. К 2025 году она рассчитывает выпустить 15-20 проектов с собственной долей акций в 15-51%.

Чтобы попасть на фабрику, нужно заполнить заявку на сайте. 

Портфель: 

  • Health buddy — сервис персональных врачей;
  • LifeDo — образовательная медицинская платформа;
  • LongLife Laboratory — лаборатория исследования долголетия.


Foundarium

 


Год основания: 2021

Основатели: Вахтанг Тужба, Иван Крайнов, Николай Прокофьев

Foundarium — стартап-студия с собственным венчурным капиталом в $5 млн. В месяц фабрика рассматривает для финансирования один или два стартапа, средний объем инвестиций — 15 млн руб. Компания работает как с командами на этапе идеи, так и с уже готовым бизнесом, который нужно масштабировать. Профильной специализации у студии нет.

 

 Интерфейс сервиса Tapper

Интерфейс сервиса Tapper

 

Foundarium помогает собрать команду проекта, привлекая трекеров, дизайнеров, маркетологов и других необходимых специалистов.

Чтобы попасть на фабрику, нужно прислать видеопрезентацию своей идеи или уже работающего проекта через заявку.

Портфель: 

  • Tapper — облачный сервис для кафе и ресторанов;
  • Tensy — онлайн-платформа обучения для школьников;
  • «Форма прибыли» — управленческий учет онлайн;
  • Yafa — конструктор интернет-магазинов.


Стартап-студия университета Иннополис

 


Год основания: 2018

Руководитель: Артем Усов

Фабрика технологических стартапов студентов Иннополиса. Билдеров интересуют следующие направления:

  • ИИ;
  • Кибербезопасность;
  • Робототехника;
  • Большие данные;
  • Виртуальная и дополненная реальность;
  • Блокчейн.

У студии в портфеле уже 30 стартапов, суммарно в них было инвестировано более $100 тыс. Университет предоставляет участникам все необходимые технологические ресурсы, а студия помогает в экспертизе, подборе кадров и оказывает все необходимые виды поддержки (юридическую, бухгалтерскую, маркетинговую и так далее).

Портфель: 

  • KazanExpress — маркетплейс;
  • Fermopolis — сервис для инвестиций в сельское хозяйство;
  • Clofit — сервис для примерки одежды;
  • Wunderschild — аналитическая платформа для автоматизации процесса KYC.

Unicorns farm

 


Основатель: Алексей Порываев

Стартап-студия с уклоном в следующие сферы:

  • Робототехника;
  • IT;
  • Энергетика;
  • Медицина;
  • Потребительские товары;
  • Управление отходами.

Для стартапов студия открывает доступ к базе партнеров и региональным программам поддержки, а также к инвестициям через партнерские фонды. Уже существующие компании при партнерстве с Unicorn fram смогут получить в пользование передовые технологии благодаря совместным пилотам портфельных компаний.

Чтобы попасть на фабрику стартапов, нужно заполнить заявку.

Портфель:

  • Трубопровод Drone — дрон для мониторинга состояния трубопроводов;
  • «Солнечные деньги» — платформа для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики;


«Открытые инновации»

 


Руководитель: Полина Ахметова

Стартап-студия с фокусом на deeptech и edtech проекты. Фабрика делает уклон на следующие сферы:

  • Роботизация и автоматизация процессов;
  • Big Data;
  • Предиктивная аналитика;
  • Интернет вещей;
  • ИИ;
  • Промышленная робототехника;

Сейчас в стартап-студии 15 проектов. За 2019 и 2020 годы в общей сложности было привлечено 100 млн руб. инвестиций.

 

 Мини-трактор ElectroBase

Мини-трактор ElectroBase

 

«Открытые инновации» взаимодействуют с Центрами компетенций НТИ и 50 ведущими российскими университетами. Компания часто обращается к вузам-партнерам за помощью в экспертизе проектов-участников. Также «Открытые инновации» являются участниками закрытого венчурного клуба AroundCapital. 

Чтобы попасть в студию, необходимо отправить презентацию своего проекта через форму на сайте.

Портфель:

  • WomanUp — онлайн-университет для женщин;
  • «Инспаир» — разработчики роботизированных комплексов для бизнеса и образования;
  • SmartProjects — интеллектуальная система управления проектами и ресурсами организации для цифровой трансформации;
  • ElectroBase — мини-трактор для сельского хозяйства. И другие.


Glosema

 


Основатель: Марклен Конурбаев

Стартап-студия специализируется на интернет-проектах. Для уже существующего бизнеса она предлагает организацию крупных мероприятий при поддержке Агентства инноваций и Правительства Москвы, а также PR-кампанию с размещением в крупнейших российских СМИ.

Инвесторам доступно несколько форматов финансирования — инвестиции за долю, займы с выплатой процентов от оборота, займы с фиксированными выплатами или конвертируемые займы.

Чтобы попасть в студию, нужно оставить свои контакты и ссылку на презентацию стартапа в специальном разделе сайта.

Портфель: 

  • Marfa Cat Tool — платформа для полуавтоматического перевода текстов;
  • SimPlay VR — приложение-тренажер синхронного перевода;
  • Benchrating — рейтинг профессий, основанных на работе с устной речью;
  • StorySpace — маркетплейс историй из жизни;
  • National Tours — агрегатор туров и сервисов в труднодоступных регионах. И другие.

Ulnanotech

 


Год основания: 2011

Ulnanotech — это фабрика стартапов, основанная при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, Правительства и пула частных инвесторов. Базируется в Ульяновске, специализируется на развитии инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Направления, с которыми работает Ulnanotech:

  • Биотехнологии и молекулярная генетика;
  • Инновации в строительстве;
  • Тонкопленочные покрытия;
  • Альтернативная и водородная энергетика;
  • Встраиваемая электроника;
  • Композитные материалы.

Для стартапов есть ряд требований — они должны быть инновационными и нанотехнологичными, а также обладать высоким уровнем доходности. Всего в портфеле стартап-студии более 100 проектов.

 

 

Comberry

Comberry

 

Портфель: 

  • StroyLab — исследование и разработка новых материалов в сфере строительства;
  • Comberry — платформа для проведения научно-исследовательских работ в сфере тонкопленочных покрытий;
  • Altren — центр компетенций по возобновляемой энергетике;
  • Rugadget — разработчик электронных девайсов;
  • «Тест Ген» — молекулярно-генетические тесты в онкологии и акушерстве. И другие.




Обложка: Real_life_studio/ Shutterstock. Все изображения взяты из открытых источников

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