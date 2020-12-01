Стартап в студию. Что такое венчур билдер и чем он отличается от инкубатора и акселератора

Такой вопрос пришел в голову сразу сотням людей по всему миру. Некоторые из них объединились и открыли венчур билдеры (venture builder). RB.RU узнал историю появления и принципы устройства венчурных строителей, а также разобрался, насколько популярны стартап-студии в России.

Минимум ошибок, максимум прибыли — цель любого производственного процесса. Почему бы не применить принцип конвейера к производству стартапов?

Что такое венчур билдер

Венчур билдеры (venture builder) ― это компании, которые поставили создание стартапов на поток и сделали этот процесс своим бизнесом. Они запускают несколько стартапов одновременно, инвестируют свои средства и помогают привлечь дополнительные деньги.

В обмен на человеческий и финансовый капитал венчур билдеры получают долю в компании, а в финале зарабатывают либо на результатах деятельности компании, либо на ее продаже.

Самые известные и опытные венчур билдеры ― американские IdeaLab и Betaworks, немецкая Rocket Internet. Они построили сотни успешных стартапов.

По данным Аттилы Сигети, автора книги Startup Studio Playbook, с 2008 по 2017 год венчурные строители по всему миру собрали под свои проекты более 5 миллиардов долларов, и, начиная с 2010 года, ежегодный прирост финансирования составлял 48%. Активно развивается это направление и в России.

Трудности перевода

Как в русском, так и в английском языке есть путаница с терминами. Компании используют сразу несколько слов для названия одного явления: венчурный строитель (Venture Builder), строитель компаний (Company Builder), венчурная студия (Venture Studio).

Помимо этого: фабрика стартапов (Startup Factory), стартап-студия (Startup Studio), мастерская стартапов (Startup Foundry), питомник стартапов (Startup Nursery), а также «параллельное предпринимательство» (parallel entrepreneurship).

Три самых распространенных названия — фабрика стартапов, венчур билдер и стартап-студия. Такое многообразие терминов возникло из-за того, что хорошая идея открыть свой огород по выращиванию стартапов пришла в голову одновременно множеству людей по всему миру, а устоявшегося названия не было.

Популярность различных вариаций названия стартап-студий

Акселератор, венчурный фонд или венчур билдер?

В чем принципиальное отличие венчур-билдера от венчурного фонда, бизнес-акселератора и бизнес-инкубатора? Заглянем в словарь. Министерство торговли США дало в 2011 году такое определение бизнес-акселераторам: это «институты поддержки выпускников инкубаторов и программы инкубации для готовых к получению инвестиций компаний».

Инкубаторы помогают начинающим стартапам создать прочную основу для роста. Список их функций довольно широкий: в него может входить наставничество, техническая поддержка, помощь с поиском клиентов, продвижение на рынке и так далее.

помогают начинающим стартапам создать прочную основу для роста. Список их функций довольно широкий: в него может входить наставничество, техническая поддержка, помощь с поиском клиентов, продвижение на рынке и так далее. Акселераторы , как правило, подключаются на этапе высокой готовности продукта и помогают командам непродолжительное время, достаточное для того, чтобы подготовиться для получения серьезных инвестиций.

, как правило, подключаются на этапе высокой готовности продукта и помогают командам непродолжительное время, достаточное для того, чтобы подготовиться для получения серьезных инвестиций. Венчурные фонды обычно ищут уже готовые проекты с продажами и хорошим потенциалом для роста, поэтому зачастую ведут долгий процесс due diligence, чтобы не ошибиться в выборе.

обычно ищут уже готовые проекты с продажами и хорошим потенциалом для роста, поэтому зачастую ведут долгий процесс due diligence, чтобы не ошибиться в выборе. Венчур билдер не просто занимается поддержкой стартапов, он создаёт их сам. Он берет на себя полную ответственность за бизнес — от идеи до продажи/вывода на прибыль.

По сути, венчур билдер совмещает в себе функции предпринимателя и инвестора — капитал, полученный от продажи первых компаний, он реинвестирует в создание новых стартапов. Сопровождая проект на всех этапах пути, венчурный строитель помогает ему избежать стереотипных ошибок.

Стартап-студии создают новые рабочие места под управление стартапами, на которые набирают людей с рынка.

Для этого используют как традиционные методы, такие как ассессмент и интервью, так и деловые игры, которые помогают выявить людей, склонных к предпринимательству и действиям в условиях неопределенности.

Структура собственности у стартап-студий бывает разная. Основную долю акционерного капитала вносят основатели студии и первоначальные инвесторы — это могут быть как отдельные партнеры с ограниченной ответственностью, так и венчурные фонды.

История стартап-конвейеров

Историю стартап-фабрик принято отсчитывать с 1996 года, когда братья Ларри Гросс и Билл Гросс создали в Пасадене IdeaLab. Это была именно стартап-студия: братья Гроссы сами придумывали большинство идей, подбирали для их реализации команды, финансировали их, а потом помогали привлекать дополнительных инвесторов.

Одним из самых известных проектов билдера стала компания GoTo.com, которая создала первую в мире систему контекстной рекламы Overture Service, выкупленную Yahoo в 2003 году за $1,63 млрд

История развития стартап-студий

Братья значительно опередили свое время: во второй половине 90-х еще не было важнейших для создания стартап-фабрик технологий: серверных ферм для распределенной обработки данных, концепции MVP, мало кто знал, что такое дизайн-мышление.

Тем не менее, первые студии предоставляли мощные вычислительные ресурсы, а также передовых специалистов и инвестиции.

Но бум венчур билдеров начался только в 2011-2013 году, когда созрели и технологии, и рынок. Сегодня венчур-билдеры переживают очередную волну роста. Теперь они работают по модели бережливого стартапа, ориентируются на мобильные технологии и готовы воплотить любую идею под запрос.

По данным Global Startup Studio Network (GSSN), сегодня в мире в месяц создается несколько новых студий и, если темпы роста останутся такими же, как показывают последние тенденции, к 2023 году студий будет в три раза больше, чем сейчас.

На 2018 год их насчитывалось более 200. В 2020 году, по данным Enhance Ventures, их уже более 560 по всему миру, что означает рост в более чем 625% за последние семь лет.

Венчур билдеры в России

Одним из первых и до сих пор успешно работающих (есть множество проектов, которые не дожили до сегодняшнего дня) венчур билдеров в России стала группа компаний «ТехноСпарк». Ее основали в 2012 году частные предприниматели в партнёрстве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ «Роснано»..

За 8 лет на площадке в городе Троицке, в центре Новой Москвы было запущено около сотни стартапов, среди которых логистические роботы Ronavi Robotics, солнечные крыши и окна Solartek, пластиковые ортезы «Здравпринт».

«Стартап-студии — это очевидный ответ на актуальный для России вопрос "что делать, если нет предпринимателей и инвесторам некого поддерживать?", — комментирует один из фаундеров «ТехноСпарка» Денис Ковалевич, — Кроме того, это подходящее решение для тех, у кого мало стартового капитала.

Если у вас денег много, вы отдаете капитал в управление, создав венчурный фонд. Если денег мало, то вы вынуждены вкладывать не только financial equity, но и sweat equity — "потный капитал”, то, что человек получает не за деньги, а за годы упорной работы».

У многих стартапов «ТехноСпарка» уже появились внешние инвесторы, но их пока мало.

В России примеров инвесторов, вкладывающих в стартапы венчур билдеров, — единицы.

Денис Ковалевич объясняет это тремя причинами:

« Классический инвестор смотрит, есть ли у стартапа свой собственный модный и хорошо говорящий основатель и собственная команда крутых инженеров. Мы же не держим звезд просто за то, что они звезды. А каждый из наших сильных строителей стартапов занимается параллельно тремя-пятью проектами, так же, как и инженерные группы участвуют в разработке многих продуктов одновременно. Такая технология кратно снижает инвестиционные расходы.

есть ли у стартапа свой собственный модный и хорошо говорящий основатель и собственная команда крутых инженеров. Мы же не держим звезд просто за то, что они звезды. А каждый из наших сильных строителей стартапов занимается параллельно тремя-пятью проектами, так же, как и инженерные группы участвуют в разработке многих продуктов одновременно. Такая технология кратно снижает инвестиционные расходы. Инвестор хочет, чтобы стоимость компании выросла в 10-50 раз за ближайшие 3-5 лет. Единственный способ так нарастить капитализацию в России — надувать пузырь. Мы этим тоже не занимается, а тратим время на подготовку компании к объективному экспоненциальному росту, занимаемся продуктом, пилотами и продажами.

У классического инвестора один взлетевший стартап во много раз перекрывает остальные 9 не взлетевших. У нас 25% компаний переходит со стадии идеи на стадию борьбы за продукт, 50% — из от продукта к борьбе за выручку, и 75% из них — на стадию роста маржинальности. Компанию надо строить 5-7 лет, прежде чем ее открывать для внешних инвесторов, поэтому мы начали работать с внешними инвестициями только в последние 2 года . Но такой тип инвесторов, вкладывающихся в стартап-студии и в их компании, уже есть в Европе и Америке, а, значит, скоро распространится и в России».

Различия между стартап-студиями и другими организациями

Серийная работа с материальными стартапами требует гораздо больших усилий и финансов, чем работа с веб-проектами. Поэтому компаний, работающих с «железом», в России немного.

Вторая компания в списке после «ТехноСпарка» — ульяновский наноцентр Ulnanotech. Центр работает по модели стартап-студии, находится в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновске. Он был основан ФИОП «Роснано», правительством и частными инвесторами Ульяновской области.

Кроме них, в инвестиционной сети ФИОПа модель стартап-студий осваивают центры в Новосибирске, Томске, Саранске, Казани, Дубне, Гатчине и Санкт-Петербурге.

Другие примеры венчур билдеров в России:

Digital Horizon — инвестиционная компания, объединяющая венчурный фонд, нацеленный на западный рынок, и венчур билдер, который создает и масштабирует технологические стартапы в России.

ADV LaunchPad — венчурная студия группы АДВ, помогающая стартапам на самой ранней стадии, предоставляющая все, «чтобы добежать до посевных инвестиций». Студия открыта в конце 2019 года, 9 стартапам выделены инвестиции, 3 — генерируют выручку.

Innoretail tech startup accelerator — «экосистема» и «точка сборки», объединяющая розничные сети, стартапы, венчурные фонды, институты развития и партнёров отрасли ритейла. Компания предоставляет платформу для старта технологических ритейл-стартапов.

Стартап студия «Система-2» — стартап-студия, специализирующаяся на технологиях анализа открытых данных и распределенных реестров, цифровой трансформации бизнеса, игропрактике и технологии мышления, HR-digital, публичной аналитике и позиционировании компаний.

SKL Tech стартовал как частный бизнес-инкубатор, развивающий технологические B2C стартапы, но постепенно поменял формат работы. Сейчас это венчур билдер: он создаёт продукты с нуля, поддерживая их экспертизой и собственными инвестициями. Технологический фокус сосредоточен на проектах с использованием искусственного интеллекта (в сферах microlearning, умные устройства и умный дом, персональные ассистенты, fashiontech, traveltech, healthcare) Плюсы, минусы и перспективы стартап-студий: мнения экспертов Атилла Сигети, сооснователь венгерской стартап-студии Drukka, автор книги Startup Studio Playbook Подход стартап-студий к созданию новых компаний очень хорошо подходит для России. Он работает везде, где есть высокий интеллектуальный потенциал и, по крайней мере, несколько предпринимателей-лидеров, которые хотят создать что-то весомое в своей сфере — не одну компанию, а целую группу. Возможно, лучший российский пример — это «ТехноСпарк», который, кажется, нашел идеальное сочетание предпринимательского подхода, высокотехнологичной инфраструктуры и доступного финансирования. Количество стартап-студий стремительно растет во всем мире, но у них серьезные барьеры для входа, преодолеть которые могут единицы. Достаточно сложно создать и привести к успеху один-единственный стартап, а представьте, как непросто руководить командой, которая должна делать это снова и снова. Не говоря уже о том, что каждому новому стартапу нужен собственный лидер, а стартап-студии часто приходится самостоятельно находить и воспитывать талантливых людей, которые потом дорастут до роли CEO стартапа. Не менее сложен вопрос финансирования. Большинство институциональных инвесторов все еще не знакомы с идеей инвестирования в стартап-студии на самой ранней стадии. Традиционный инвестиционный подход — вложиться в одну компанию. Инвестиции в фонд стартап-студии — это вложение типа “один-ко-многим”*. Это требует нового мышления, новых инвестиционных расчетов и новой правовой и организационной структуры, которые позволят студии стать высокоэффективной фабрикой стартапов, а также дадут гарантию, что деньги инвесторов находятся в надежных руках. Большинство стран все еще ищут пути, как вписать стартап-студии в свою инновационную экосистему. Но несомненно то, что через 3-7 лет студии , как когда-то инкубаторы и акселераторы, станут нормой, что позволит создавать инновационные бизнесы более рационально. *Термин из программирования, означающий, что одному экземпляру первого объекта соответствует несколько экземпляров второго объекта и при этом одному экземпляру второго объекта соответствует один экземпляр первого объекта. Как, например, в футбольной команде может играть несколько футболистов. И в то же время один футболист одновременно может играть только в одной команде — Прим.

Александр Беспалов, вице-президент Investor Relations Club

Несмотря на то, что количество венчурных студий в России растёт, в целом их работа пока оставляет желать лучшего.

Основные проблемы венчурных студий: увлечённость накачиванием капитализации проектов и попытками вырастить единорога иногда в ущерб экономике компании, частые пивоты (смены бизнес-модели), попытка выжать из проекта максимум, даже в ущерб инвесторам, сложности в принятии решений и влияния на фаундеров.

К сожалению, в России не так много инструментов защиты инвесторов в венчурных проектах, поэтому часто студии вынуждены структурироваться за рубежом, что также усложняет работу с ними частных российских инвесторов.

Из плюсов можно отметить более чёткую и профессиональную работу команд венчурных студий по проектам, соблюдение дорожных карт, более профессиональные материалы и адекватные предложения для инвесторов.

Также у уже доказавших свою состоятельность студий больше шансов привлечь инвесторов, чем у одного стартапа.

Больше возможностей в работе с фондами на более поздних этапах, так как обычно юридические вопросы лучше проработаны у студий, чем у отдельных проектов. Очень ценно, конечно, и накопление студиями баз знаний и экспертизы, особенно если они узкоспециализированы на конкретных рынках и «выращивают» проекты, имеющие синергетический эффект.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель инвесткомпании A.Partners

Есть три драйвера успешности модели венчурной студии.

Во-первых, основатели венчурной студии могут более точно таргетировать сегменты рынка с хорошим потенциалом роста. Во-вторых, происходит определенный economy of scale — сервисы в рамках венчурной студии предоставляются всем ее подопечным централизованно, что, с одной стороны, снижает нагрузку на фаундеров, а с другой стороны, повышает качество этих сервисов. В-третьих, венчурная студия является брендом и позволяет централизовать и повысить качество взаимодействия с рынком труда, притягивая лучшие таланты в свои портфельные проекты, и с инвестиционным рынком, оказывая помощь в привлечении инвестиций в проекты.

Мне как инвестору больше всего интересны даже не проекты, выходящие из-под пера различных венчурных студий, мне интересен вопрос: «Может ли самая венчурная студия как бизнес-модель являться объектом инвестиций?» Может ли венчурный фонд, управляющий деньгами LP, в качестве объектов инвестиций выбирать венчурные студии?

Мне кажется, что часть аллокации капиталов венчурных фондов могла бы быть сделана на венчурные студии, таким образом, именно студии, а не стартапы, стали бы частью портфеля фондов.

