Топ-страны с лучшей экономикой — рейтинг сильнейших экономик мира

Готовьтесь к увлекательному путешествию по миру больших денег и устойчивого роста.

Подготовили рейтинг экономик мира, основанный на материалах авторитетных международных организаций — Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ). В материале узнаете, какие страны мира лидируют по ключевым показателям и разберетесь, в чем секрет их успеха.

Задумывались ли вы, где в мире бизнес чувствует себя как рыба в воде? В каких странах экономика стабильна, а перспективы роста самые заманчивые?

Критерии оценки для составления рейтинга самых богатых государств мира

Одним из ключевых критериев оценки считается валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС).

Этот показатель отражает стоимость товаров и услуг, произведенных внутри страны, а также позволяет анализировать и сравнивать экономическую мощь разных государств, учитывая разницу в стоимости жизни.

ВВП по ППС учитывает, сколько товаров и услуг можно реально приобрести на одну и ту же сумму денег в разных странах.

Представьте, что в одной стране чашка кофе стоит $1, а в другой — 100 местных денежных единиц. Если просто пересчитать по обменному курсу, может показаться, что экономика второй страны в 100 раз меньше. Однако, если на 100 местных единиц можно купить не только кофе, но и обед, то реальная покупательная способность жителей этой страны выше, чем кажется на первый взгляд. Именно это и отражает ВВП по ППС.

Для определения богатых государств мира важно учитывать ВВП по ППС, так как он показывает, какие из них лучше используют свои ресурсы для производства товаров и услуг, учитывая стоимость жизни.

ВВП по ППС позволяет также отслеживать динамику экономического роста разных стран и прогнозировать будущие тенденции. В сочетании с другими важными показателями, такими как уровень жизни, зарплата, инфляция и безработица, ВВП по ППС формирует целостное представление о состоянии мировой экономики.

Ниже собрали список стран со стабильной экономикой. На основе опубликованных данных в источнике World Economics, проанализировали показатели ВВП по ППС на 2024 год в миллиардах долларов.

10 место: Великобритания ($4,147)

Великобритания занимает важное место в экономике мира благодаря:

Современной инфраструктуре и удобной логистике, создает благоприятные условия для бизнеса.

Высококвалифицированным кадрам, подготовленным престижными университетами.

Прозрачному и эффективному законодательству, которое привлекает инвестиции и стимулирует предпринимательство.

Сфере услуг, которая составляет 82% ВВП.

Финансовому сектору.

Разнообразию отраслей, от традиционных до инновационных.

Туризму.

9 место: Франция ($4,416)

Страна стабильно входит в число ведущих экономик мира благодаря сочетанию нескольких ключевых параметров.

Что есть во Франции:

Развитая инфраструктура, включающая современные транспортные сети, энергетику и телекоммуникации, обеспечивает эффективное функционирование бизнеса.

Высококвалифицированная рабочая сила способствует инновациям и росту производительности.

Диверсифицированная экономика, охватывающая различные секторы, от сельского хозяйства и туризма до высоких технологий и аэрокосмической промышленности. Французские компании, такие как Airbus, LVMH и TotalEnergies, являются мировыми лидерами в своих отраслях. Франция — ведущая страна в мире в индустрии моды и предметов роскоши.

Сочетание этих факторов позволяет Франции удерживать высокие позиции в рейтинге и обеспечивать стабильный экономический рост.

8 место: Бразилия ($5,479)

Бразилия занимает высокие позиции в мировых рейтингах благодаря:

Обширным природным ресурсам, включая железную руду, нефть, сельскохозяйственную продукцию и древесину.

Агропромышленному комплексу, который делает Бразилию одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции, такой как соя, кофе, сахар и мясо.

Промышленный сектор Бразилии включает такие отрасли, как автомобилестроение, авиастроение, энергетика и химическая промышленность, что способствует диверсификации экономики.

Правительство проводит реформы, улучшая бизнес-среду и привлекая инвестиции.

Несмотря на вызовы инфляцию, Бразилия обладает значительным потенциалом для дальнейшего экономического роста.

7 место: Германия ($5,762)

Открытость государства, где внешняя торговля играет важнейшую роль, способствует активному участию Германии в глобальных процессах развития.

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Высокое качество немецких товаров и технологий, основанное на постоянных инновациях, делает немецкие компании конкурентоспособными на мировом рынке и привлекает инвестиции. Автомобилестроение, машиностроение и химическая промышленность — яркие примеры успеха немецкой промышленности.

А также тесное сотрудничество между бизнесом, профсоюзами и государством создает благоприятный климат для инвестиций и развития.

6 место: Индонезия ($5,920)

Демонстрирует впечатляющий рост, который обусловлен:

Стратегическим географическим положением, расположением на пересечении важных морских путей.

Богатыми природными ресурсами, такими как уголь, никель, пальмовое масло и каучук.

Упрощением регистрации бизнеса, снижением бюрократических барьеров и инвестициями в транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Туризмом. Привлекательные туристические направления, такие как остров Бали, приносят стране значительный доход.

5 место: Япония ($6,310)

Мощь страны основана на лидерстве в таких областях, как автомобилестроение, электроника и робототехника. Глобальные бренды, такие как Toyota и Sony, подтверждают высокое качество японской продукции и инноваций.

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Демократическая система управления и активное участие в международных организациях укрепляют авторитет Японии на мировой арене.

Высокие социальные стандарты, включая качественное образование и здравоохранение, создают благоприятные условия для жизни. Интеграция инноваций в повседневную жизнь поддерживает высокий уровень человеческого капитала.

Японская культура, с ее уникальными традициями и современными феноменами сильно влияет на мировое сообщество.

Несмотря на регулярные природные катаклизмы, Япония демонстрирует способность эффективно справляться с их последствиями, инвестируя в современные технологии предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Стабильный подъем экономики дает стране самой возможность инвестировать в инновационные проекты.

4 место: Россия ($8,314)

Россия занимает высокое место в глобальных рейтингах благодаря ряду факторов:

Российский экспорт основан на огромных запасах природных ресурсов — нефти, газа, угля, минералов и древесины. От цены на эти ресурсы зависят доходы страны, позволяющие ей быть одним из ведущих мировых поставщиков энергоресурсов.

Развитый промышленный сектор, включающий такие отрасли, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность и оборонно-промышленный комплекс, вносит существенный вклад в ВВП страны.

Высокий уровень образования и квалифицированная рабочая сила создают потенциал для подъема высокотехнологичных отраслей.

Обширная территория и большое население формируют значительный внутренний рынок, укрепляя местное производства.

Географическое положение России, находящейся на стыке Европы и Азии, открывает возможности для расширения торговли и транзитных перевозок.

Несмотря на вызовы, Россия сохраняет значительный экономический потенциал.

3 место: Индия ($20,547)

Индия, одна из самых быстрорастущих крупных экономик мира, добилась значительных успехов.

В стране:

Огромное население, второе по величине в мире, которое создает обширный внутренний рынок с растущим потребительским спросом. Подъем ВВП третьей страны рейтинга позволил ей стать еще более привлекательной для инвестиций.

Быстро развивающийся сектор информационных технологий (ИТ). Это один из драйверов экономического благополучия. Индийские IT-компании конкурентоспособны на мировом рынке и предоставляют услуги многим международным корпорациям.

Растущий внутренний рынок, продвинутый ИТ-сектор и правительственные реформы создают благоприятную основу для экономического процветания.

2 место: США ($26889)

Огромный размер и внутренний рынок создают благоприятные условия для расширения бизнеса. Компании, подобные Amazon, успешно используют масштабы рынка для расширения и инвестиций.

США являются мировым центром инноваций. Кремниевая долина порождает технологических гигантов, таких как Google и Apple, которые не только создают новые продукты, но и генерируют рабочие места. Успех iPhone — яркий пример влияния американских инноваций на весь мир.

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Мощный финансовый сектор, сосредоточенный на Уолл-стрит, обеспечивает доступ к капиталу для компаний любого размера. Это способствует развитию как крупных корпораций, так и стартапов.

Геополитическое влияние США и статус доллара как мировой резервной валюты предоставляют стране значительные экономические преимущества.

И наконец, квалифицированная рабочая сила, привлекаемая со всего мира, способствует инновациям и расширению бизнеса.

1 место: Китай ($41,304)

Китай достиг впечатляющих результатов благодаря сочетанию нескольких ключевых факторов.

Благодаря инвестициям в инфраструктуру, развитие промышленности и поддержке экспорта, ВВП Китая вырос, а экономика быстро модернизировалась.

Фото в тексте: Freepik

Открытие китайской экономики для внешнего мира в конце 1970-х годов привело к притоку иностранных инвестиций и технологий, что ускорило экономическое развитие. Китай стал «мировой фабрикой», производящей широкий спектр товаров для глобального рынка.

Высокие темпы экономического роста в течение нескольких десятилетий позволили Китаю значительно сократить уровень бедности и повысить уровень жизни населения. Инвестиции в образование и технологии способствуют расширению инноваций и повышению производительности труда.

Конечно, экономический ландшафт постоянно меняется, и сегодняшние лидеры могут уступить место новым игрокам завтра. Однако, понимание обстоятельств, которые способствуют экономическому процветанию, — ключ к успеху в любом бизнесе.

Фото на обложке: Freepik