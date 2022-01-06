Москва попала в тройку лучших мегаполисов мира по ВВП по паритету покупательской способности

Москва оказалась третьей в списке мегаполисов мира с лучшим ВВП по паритету покупательской способности (ППС) по итогам 2020 года. В рейтинге ее обогнали только Токио и Нью-Йорк.

Объем ВВП Москвы по паритету покупательской способности преодолел отметку в $1 трлн, благодаря чему столица и попала в топ-3 соответствующего рейтинга мегаполисов мира. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Паритет покупательской способности — соотношение цен в городах разных стран в соответствии с курсом их валют относительно друг друга.

За десять лет Москва поднялась до третьей строчки с шестой. В актуальном рейтинге она обогнала Лос-Анджелес, который опустился на четвертую позицию.

«Такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке бизнеса и диверсифицированной экономике Москвы, оказавшейся более устойчивой в период кризиса, вызванного распространением COVID-19», — объяснил глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Это не первый раз, когда Москва оказывается в лидерах подобных рейтингов. В июне, например, она заняла второе место в списке лучших европейских городов для развития стартапов (и девятое в общемировом таком списке).

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