Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

Москва заняла второе место среди европейских городов в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года и девятое — в общемировом рейтинге.
Результаты представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink. На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей — Париж. Годом ранее российская столица была на третьем месте.
«Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов — Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами», — прокомментировала результаты заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru.
StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 тысяч стартапов, 2 тысяч коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.
По словам главы столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Москва остается в тройке европейских лидеров благодаря программе пилотного тестирования инновационных решений (позволяет технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках) и программе «Московский акселератор» (масштабирование инновационных решений в партнерстве с корпорациями).
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Фото: Unsplash
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