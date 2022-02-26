Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов
Ахмед Садулаев
В четверг, 24 февраля начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации. Он может дополняться.
Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетовАхмед Садулаев
- 24 февраля Украина закрыла свои воздушные границы, объяснив это «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации»;
- 25 февраля Великобритания запретила всем регулярным российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны или приземляться на ее территории;
- В тот же день Чехия объявила о закрытии воздушных границ для российских самолетов с 26 февраля;
- Болгария закрыла воздушное пространство для России с 26 февраля до 25 мая;
- Польша закрыла воздушные границы для самолетов российских авиакомпаний;
- К польской инициативе присоединились Эстония и Латвия, запретив всем российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны;
- Литва стала третьей страной Прибалтики, закрывшей воздушные границы для России;
- Румыния приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.
Вы также можете ознакомиться со списком стран, которые перестали выдавать визы гражданам России.
Фото: Unsplash
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