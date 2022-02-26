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Списки и рейтинги

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Списки и рейтинги
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В четверг, 24 февраля начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации. Он может дополняться.

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов
  • 24 февраля Украина закрыла свои воздушные границы, объяснив это «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации»;
  • 25 февраля Великобритания запретила всем регулярным российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны или приземляться на ее территории;
  • В тот же день Чехия объявила о закрытии воздушных границ для российских самолетов с 26 февраля;
  • Болгария закрыла воздушное пространство для России с 26 февраля до 25 мая;
  • Польша закрыла воздушные границы для самолетов российских авиакомпаний;
  • К польской инициативе присоединились Эстония и Латвия, запретив всем российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны;
  • Литва стала третьей страной Прибалтики, закрывшей воздушные границы для России;
  • Румыния приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Вы также можете ознакомиться со списком стран, которые перестали выдавать визы гражданам России.

Фото: Unsplash

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