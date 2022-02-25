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Списки и рейтинги

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам

Списки и рейтинги
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

24 февраля, после старта военной операции на Украине, начались первые объявления о прекращении выдачи виз россиянам. RB.RU собрал список стран, которые перестанут или уже перестали выдавать визы. Он может дополняться.

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам
  • 24 февраля Чехия стала первой страной Европы, которая прекратила выдачу виз всем россиянам. Также страна объявила о закрытии своих представительств в Петербурге и Екатеринбурге и об отзыве послов из России.
  • Латвия также прекращает выдачу виз россиянам и отзывает своего посла в РФ.
  • Литва приостановила выдачу виз россиянам.
  • 25 февраля Япония приостановила выдачу виз россиянам. Какие именно категории граждан попадут под запрет из-за санкций, страна пока не назвала.
  • ЕС отменит так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.
  • Новая Зеландия ввела запрет на получение виз для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, которые связаны с военной операцией на Украине.
  • Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, в том числе студентам и тем, кто путешествует по работе.

Фото на обложке: Unsplash

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