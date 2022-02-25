Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам
Анастасия Марьина
24 февраля, после старта военной операции на Украине, начались первые объявления о прекращении выдачи виз россиянам. RB.RU собрал список стран, которые перестанут или уже перестали выдавать визы. Он может дополняться.
Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянамАнастасия Марьина
- 24 февраля Чехия стала первой страной Европы, которая прекратила выдачу виз всем россиянам. Также страна объявила о закрытии своих представительств в Петербурге и Екатеринбурге и об отзыве послов из России.
- Латвия также прекращает выдачу виз россиянам и отзывает своего посла в РФ.
- Литва приостановила выдачу виз россиянам.
- 25 февраля Япония приостановила выдачу виз россиянам. Какие именно категории граждан попадут под запрет из-за санкций, страна пока не назвала.
- ЕС отменит так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.
- Новая Зеландия ввела запрет на получение виз для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, которые связаны с военной операцией на Украине.
- Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, в том числе студентам и тем, кто путешествует по работе.
Фото на обложке: Unsplash
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