24 февраля, после старта военной операции на Украине, начались первые объявления о прекращении выдачи виз россиянам. RB.RU собрал список стран, которые перестанут или уже перестали выдавать визы. Он может дополняться.

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам