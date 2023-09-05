Где искать работу за границей: 50+ популярных сайтов

Офис поближе к морю и зарплата в долларах уже давно доступны не только айтишникам . Мы подготовили подборку ресурсов, которые помогут найти достойное место для достижения новых вершин на международной арене специалистам из разных сфер.

Работа за границей предоставляет шанс усилить hard skills и погрузиться в культурное разнообразие, понять особенности мирового рынка и наладить ценные связи .

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По всему миру



Layboard — крупный ресурс по поиску работы за рубежом, популярный среди соискателей из стран СНГ. Удобная в использовании площадка включает вакансии как от прямых работодателей, так и рекрутинговых агентств.



На портале представлено более 100 000 вакансий за рубежом, а в разделе «Форум» все желающие могут обсудить вопросы и особенности трудоустройства за границей.

Партнерский блок

Крупнейший агрегатор вакансий с сайтов по всему миру. Во время поиска можно просматривать миллионы предложений, собранных из тысяч сайтов как прямых работодателей, так и площадок. Публикуются также отзывы сотрудников о компаниях-работодателях. Популярен и среди IT- соискателей.





Idealist собрал более 10 тысяч вакансий по всему миру. На сайте установлен удобный фильтр для поиска удаленных вакансий, также здесь можно искать стажировки, проектную работу, волонтерские предложения.





Сайт предлагает вакансии в большинстве крупных стран мира. Профили компаний представлены с фотографиями и даже выручкой за год. Можно сравнить зарплаты на основные позиции в разных регионах страны. Сайт хвалят русские программисты.





Сайт собирает предложения со всех ресурсов практически по всем континентам. Представлен в странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки. Здесь удобный поиск по отраслям, с картами и диаграммами, по которым можно определить, в каких регионах больше предложений по выбранным специальностям, в каких меньше, а также сколько вакансий предлагается по временной, а сколько — по постоянной работе.

На сайте достаточно хорошо представлен IT-рынок.





Крупнейший международный портал. Насчитывает порядка миллиона резюме и в шесть раз больше соискателей в месяц.

При поиске не выдает предложения по всем странам и городам одномоментно, а предлагает вначале определиться с географией будущей работы.





Работает по тому же принципу, что и Monster. Считается одним из лучших ресурсов для поиска вакансий технических специалистов и инженеров.

Некоторые хвалят Dice, некоторые не очень приветствуют: предложений с него поступает достаточно, но чтобы выбрать стоящие, нужно потратить очень много времени.





Относительно новый сервис Google для поиска работы. Есть фильтры, например, по типу работы, уровню опыта, дате публикации.





Jooble — агрегатор вакансий, который входит в TOP-3 самых посещаемых сайтов по трудоустройству. На сайте представлены вакансии 71 страны мира.

Промо.

Более 130 тыс. вакансий для технарей, маркетологов, HR и прочих специалистов в зарубежных стартапах, включая Space X, Amazon и прочих гигантов.





Основной прицел — на программистов и маркетологов, но и для копирайтеров с HR предложения найдутся. Можно искать вакансии в конкретной стране или выбрать специальность и планировать переезд, исходя из условий работы.





Похожий на предыдущий поисковик вакансий с удобным интерфейсом и понятной навигацией. В основном предложения с удаленным форматом работы, зато список категорий разнообразнее.





Интересный агрегатор, который собирает вакансии со всех сайтов разных стран. Можно выбрать любую страну из списка, включая Америку, Индию и даже Россию.





В отдельных странах

Если вы не нашли вакансию мечты на глобальных карьерных сайтах, попробуйте изучить локальные ресуры, которые работают в отдельных странах и регионах.

Так, работу в странах Северной Европы и небольших европейских государствах можно искать на Еu.experteer.com. Начинать поиск работы в Финляндии целесообразно с сайта Te-palvelut.fi, который доступен на трех языках: финском, английском и шведском.

Не забывайте и про социальные сети: LinkedIn — США и другие страны, Viadeo — Франция, Facebook* — США и другие страны (*Входит в Meta — организация внесена в перечни террористических и экстремистских и запрещена в России), Xing — Германия.

Ниже мы предлагаем популярные сайты по поиску работы для разных стран.

Фото: Sergii Figurnyi/Depositphotos

США

Один из самых почитаемых сайтов для поиска работы в США. Можно сортировать вакансии по городам, штатам и категориям. Есть много предложений от прямых работодателей. Можно видеть, сколько человек претендует на выбранную вакансию. Ежемесячная посещаемость — около 24 млн уникальных соискателей. Здесь представлено большинство компаний из Fortune 1000 — престижного списка лучших фирм США.





Помогает поближе ознакомиться с компанией перед отправкой резюме через профайлы будущих работодателей.





Сайт предоставляет вам личного помощника с искусственным интеллектом, который круглосуточно предлагает вакансии, соответствующие вашему опыту.





Сайт аккумулирует вакансии с зарплатой от $100 тыс. Здесь можно найти предложения более 22 тысяч компаний, включая гигантов вроде Google и Apple.





Фото: Pajor Pawel/Depositphotos

Великобритания

Популярный местный портал с широким выбором вакансий. При необходимости можно подобрать курсы с последующим трудоустройством или изучить бесплатные материалы.





Ресурс не может похвастаться самым большим количеством вакансий, но зато многие из них в сфере HR, финансов и менеджмента.





Один из крупнейших порталов в стране. В базе вакансий больше 280 тысяч предложений с удобной градацией по сферам, округам и удаленности от конкретного города.





Фото: tilialucida/Depositphotos

Германия

Искать работу в Германии советуют на Jobs. Это крупнейший сайт на немецком языке, ориентирующийся на профессионалов с серьезным опытом.





Один из старейших сайтов для поиска работы в стране с подробным описанием работодателя в формате презентации. Ежемесячная посещаемость портала — порядка 3,5 млн пользователей.





Немецкая онлайн-биржа труда с возможностью тонких настроек фильтра для поиска работы мечты. Очень похож на Monster, о котором мы писали выше.





Портал для опытных специалистов с зарплатой от €50 тысяч в год и возможностью подбора личного рекрутера.





Очень большой ресурс специально для айтишников с возможностью градации по специализации, местоположению и языкам программирования.





Англоязычный информационный портал о разных аспектах жизни в Германии, включая новости в сфере труда и подборку вакансий с удобным фильтром.





Фото: NicoElNino/Depositphotos

Франция

Сайт для поиска работы для опытных кандидатов, нацеленных на серьезные должности. Много предложений для руководителей высшего звена.





Французский центр занятости точно будет полезен тем, кто уже находится в стране и срочно нуждается в работе. Насчитывает более полумиллиона вакансий в разных сферах.





Сайт сам предложит вакансии под ваше резюме. Есть удобное приложение для Android и iOS.





Отдельный ресурс для айтишников с возможностью тонкой настройки параметров поиска.





Фото: Andrew Mayovskyy/Depositphotos

Нидерланды

Национальный банк вакансий, который в прошлом году в 12-й раз стал лучшим профильным ресурсом. На сайте можно найти предложения в любом регионе страны.





Доска вакансий правительства Нидерландов. Более 100 тысяч вакансий, среди которых есть и эксклюзивные предложения.





Фото: Creative Cat Studio/Depositphotos

Португалия

Крупнейший портал вакансий в Португалии. Работает с 2000 года и вакансии обновляются ежедневно. Из минусов — только португальский язык, но переводчик с этим хорошо помогает.





Португальский медиапортал с разделом вакансий в различных сферах. Один из основных источников местных и мировых новостей.





Отдельный ресурс для поиска IT-вакансий. Есть удобные фильтры для сортировки по дате публикации, расположению, зарплате и др. Еще здесь размещают анонсы мероприятий и предложения по обучению.





Фото: Nataliya Nazarova/Depositphotos

Сербия

Рекрутинговый портал, где размещают вакансии крупные местные компании, например, Air Serbia и Fricom.





Ведущая локальная платформа для поиска работы. На сайте публикуются вакансии местных компаний, включая крупные бренды, и можно посмотреть их отдельным списком по каждой компании. Работодатели вправе разместить объявление максимум на 30 дней, поэтому база постоянно обновляется.





Фото: Creative Family/Depositphotos

ОАЭ

Доска объявлений для россиян, где можно найти предложения о работе без знания языка. Вряд ли сайт станет основным ресурсом для поиска, но будет полезно мониторить форум, поскольку спектр предложений там — от няни до менеджера проектов и бухгалтера.





Правительственный портал для поиска работы в Дубае. Здесь публикуют вакансии в госструктурах, некоторые подходят и для иностранцев.





Один из крупнейших сайтов в ОАЭ с возможностью градации по городам. Есть англоязычная версия.





Фото: Morrowind/Depositphotos

Турция

Один из крупнейших сайтов для поиска работы в Турции. Кроме работы, здесь можно найти турецкие университеты и изучить самые популярные факультеты. Из минусов — только турецкий язык, но переводчик с этим справляется.





Сайт работает с 2000 года и на сегодня в его базе порядка 50 тысяч вакансий. Основной акцент сделан на линейных сотрудников — есть объявления крупных компаний, таких как Ikea или Carrefour. Но и в сфере HR, например, поиск выдает около 600 предложений.





Фото: saiko3p/Depositphotos

Грузия

Один из крупнейших в стране порталов для трудоустройства с возможностью поиска по категориям или компаниям. Можно посмотреть все вакансии конкретной компании удобным списком.





Еще один крупный рекрутинговый сайт, где представлено более 3000 вакансий. На сайте доступна английская версия, но есть и минус: попадаются вакансии на грузинском языке, где даже переводчик не помогает.





Не стоит забывать и про старый добрый HH.ru, который тоже может быть полезным на просторах СНГ. В Грузии работает локальный портал Headhunter.ge.





Фото: frantic00/Depositphotos

Армения

Сайт работает уже 20 лет и предлагает вакансии в Ереване и регионах. Бесплатный конструктор поможет составить резюме. Есть версия на английском языке, но большинству вакансий это не помогает. Поэтоме, если вы успели освоить армянский язык, у вас уже есть хотя бы одно преимущество.





Молодой портал с поддержкой русского и английского языков. Большинство предложений рассчитаны на соискателей среднего уровня. Бывают хорошие предложения от международных компаний.





Ресурс не сможет похвастаться большим выбором вакансий, но есть удобный список компаний, которые публикуют открытые позиции.





Фото: Parilov/Depositphotos

Казахстан

Самая большая площадка для поиска работы в Казахстане. Есть русскоязычная версия. На сайте более 200 тысяч вакансий. Самое большое количество предложений в сфере образования, но и в сферах финансов и HR вакансий хватает.





Портал предлагает более 100 тысяч вакансий. Есть отдельный фильтр для топ-менеджмента.





Агрегатор вакансий, который ищет предложения в том числе и в соцсетях.





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Текст: Алина Кудрявцева, Денис Кумакшев

Фото на обложке: Фотобанк Фотодженика.