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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Всевозможные агрегаторы вакансий (от телеграм-чатов до фриланс-бирж) в зарубежных компаниях, преимущественно с программами релокации
Мир
США
Наём и поиск работы
Казахстан
Кипр
Армения
Job is Job
Агрегатор специализируется на IT-вакансиях с релокационными пакетами
Idealist
«Uehat.com»
Портал для поиска услуг русскоязычных помощников за границей
Relocate.me
Зарубежный агрегатор вакансий по всему миру
Глобальный агрегатор вакансий
PitchMe
Платформа поиска талантов на основе навыков
Private tech talent pool
Проект для людей, которые срочно ищут работу в европейской технологической индустрии
Layboard
Сервис для поиска работы за рубежом
Skipp
Автоматизированный сервис для найма IТ-специалистов
AmazingHiring
Сервис для поиска IT-специалистов
Stack Overflow
Сайт с вакансиями разработчиков и продактов от одноименного сервиса для программистов
DigitalHR
Рускоязычная платформа, на которой собраны резюме разработчиков, продакт-менеджеров, аналитиков и дизайнеров, которые ищут удалённую работу
AngelList Talent
Вакансии в зарубежных стартапах
Toptal
Биржа для «топовых» специалистов с ручным подбором фрилансеров под задачу
Freelancer
Одна из самых популярных фриланс-бирж в мире
Эйч
Русскоязычный сервис карьерных консультаций
Levels.fyi
Сервис для сравнения зарплат по странам и компаниям
Relocate today
Чат с вакансиями по всему миру
IT Relocation (Inflow)
Канал с вакансиями от IT-компаний, предлагающих переезд и релокацию из России, Украины и стран СНГ за границу
The Reboot - Startup Nations
Техническое сообщество для уволенных талантов из Украины, России и других стран
RelocationDEV
Телеграм-канал для поиска работы с возможностью релокации для IT
Digital Broccoli
Telegram-канал про фриланс и удаленную работу
Remote Ever After
Telegram-чат с вакансиями за рубежом
IT Evacuation / DIXY
Чат для помощи при поиске работы и релокации
Работа за рубежом LinkedIn
Telegram-чат, где можно опубликовать свое резюме для зарубежных компаний
Удалёнка и релокация
Telegram-чат с вакансиями с релокацией
WWR
Удалённая (и офисная) работа в зарубежных компаниях
Smartr
Продвинутый сервис для поиска работы с аналитикой и другими функциями
Glassdoor
Сервис с отзывами на зарубежных работодателей
Talent Service
Платформа по оценке работодателей и IT-рекрутингу
AgileFluent
Сервис, который помогает подготовиться к собеседованию в международных компаниях
Сервис помогает оформлять на работу сотрудников по всему миру и выплачивать им зарплату
Deel
IT is Armenia
Программа для привлечения IT-специалистов для работы в растущей технологической экосистеме Армении
Вакансии в портфельных компаниях одной из самых известных венчурных фирм в мире Sequoia
Sequoia
Цифровая сеть аккредитованных экспертных компетенций
Dimpulse
Telegram-канал, где можно нанять сотрудника и найти работу на Кипре
CypRus_iT HR
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Работа за рубежом