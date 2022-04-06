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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Организации, в которые предприниматель может обратиться с различными вопросами по ведению бизнеса в иностранной юрисдикции
Мир
Африка
Консультации
Китай
Португалия
Швейцария
Сингапур
ОАЭ
Глобальный венчурный фонд, бизнес-школа и акселератор с российскими основателями, оказывают консультационную поддержку, связанную с релокацией
iDealMachine
Программы выхода на международные рынки
Starta VC
Mindset Consulting
PR-сопровождение выхода на глобальный рынок, организация публикаций в международных медиа для визы О1
Silverbull
Платформа для исследования рынка
Агентство, оказывающее услуги по бизнес-сопровождению в Эфиопии
Explore Ethiopia
Africa Association of Entrepreneurs
Крупнейшее африканское сообщество оказывает базовую помощь предпринимателям, проводит различные образовательные курсы и мастер-классы
SkyLex Group
Управляющая компания с российскими корнями, осуществляющая доверительное управление внешнеэкономической, маркетинговой и торговой деятельностью на территории Китая
Bazhov Consulting Group
Консалтинговые услуги по созданию бизнеса в Китае
InvestRelations Asia
Консультации для выбора подходящего способа выхода на китайский рынок, запуск пилотов и поиск партнеров для совместных проектов или инвестиций
Startup Portugal
Некоммерческая организация, помогающая стартапам развиваться в Португалии
Бесплатные консультации по ведению бизнеса в Швейцарии
Switzerland Global Enterprise
Единое окно поддержки бизнеса в Сингапуре
RSBU Pte Ltd
Комплекс консалтинговых услуг в ОАЭ
SORP
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Консалтинг