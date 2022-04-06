Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
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Глобальный венчурный фонд, бизнес-школа и акселератор с российскими основателями, оказывают консультационную поддержку, связанную с релокацией
Программы выхода на международные рынки
PR-сопровождение выхода на глобальный рынок, организация публикаций в международных медиа для визы О1
Платформа для исследования рынка
Агентство, оказывающее услуги по бизнес-сопровождению в Эфиопии
Крупнейшее африканское сообщество оказывает базовую помощь предпринимателям, проводит различные образовательные курсы и мастер-классы
Управляющая компания с российскими корнями, осуществляющая доверительное управление внешнеэкономической, маркетинговой и торговой деятельностью на территории Китая
Консалтинговые услуги по созданию бизнеса в Китае
Консультации для выбора подходящего способа выхода на китайский рынок, запуск пилотов и поиск партнеров для совместных проектов или инвестиций
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — КонсалтингНаталия Рябцева