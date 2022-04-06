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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Онлайн и офлайн-комьюнити, в которых можно обсудить переезд, ведение бизнеса и быт в новой стране
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Узбекистан
Израиль
Startup Grind
Telegram-чат на 100+ тысяч подписчиков, где люди делятся своими знаниями и опытом по релокации
civilians
YepCommunity
Навигатор деловых сообществ для предпринимателей
Гайд по релокации из РФ
Закрытое сообщество эмигрантов, построенное на ценностях нового общества
Крупнейшее глобальное комьюнити предпринимателей и стартапов
Random Coffee
Сервис для поиска собеседников
Intch
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Вастрик.Клуб
Закрытое сообщество для обсуждения эмиграции и карьеры за границей
RemoteCamp
Сервис групповой релокации в одну из 24 стран
Covilling
Сеть колливингов и коворкингов в уникальных локациях
Go Global World
Сообщество цифровой Силиконовой долины для основателей глобальных стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов
Площадка для освещения и обсуждения сферы IT и инноваций в Армении
Economy of Armenia
Itel.am
Telegram-канал с актуальной информацией о релокации компаний из России в Армению
Hay'Li Human Development
Нетворкинг и бизнес коммуникации между внешними и армянскими партнерами
2022 Relocation/Армения
Telegram-канал по релокации в Армению
Организация помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане
Экспат-центр
Сообщество экспертов и энтузиастов, которые делятся своим опытом иммиграции в страны Европы
The Breakfast
SMART интеграция
Приложение для личных встреч предпринимателей в разных странах мира
BRU
Сообщество русскоговорящих предпринимателей в Германии
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
ZBIZ.CLUB
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Nota Bene Business Club
Telegram-канал по релокации на Кипр
CypRus_iT
Сообщество русскоговорящих представителей ИТ-отрасли на Кипре
2022 Relocation/Кипр
@badcyprus
Telegram-чат — часть проекта Cypsus_IT, где можно задать интересующий вопрос о жизини и ведении бизнеса на Кипре
2022 Relocation/Испания
Telegram-канал по релокации в Испанию
2022 Relocation/Италия
Португалия от А до Я
Telegram-канал по релокации в Португалию
2022 Relocation/Греция
Telegram-канал по релокации в Италию
Русскоязычный телеграм-канал про релокацию в Португалию
2022 Relocation/Португалия
Telegram-канал по релокации в Грецию
Международный клуб русскоговорящих предпринимателей в Лондоне
Young Business Club
Telegram-канал по релокации в Азербайджан
2022 Relocation/Азербайджан
Сайт о жизни в Черногории
2022 Relocation/Черногория
Monte.Monte
Telegram-канал по релокации в Черногорию
IT Hub Serbia + Montenegro
Telegram-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО IT-компаний
Telegram-канал по релокации в Узбекистан
Релокейшн в Узбекистан
Telegram-канал с новостями о стартапах в Израиле
Reboot-StartUp Nation
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Сообщество русскоязычных предпринимателей
Telegram-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО IT-компаний
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Telegram-чат для о релокации в Сербию
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О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Комьюнити