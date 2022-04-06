Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Поделиться:
Онлайн и офлайн-комьюнити, в которых можно обсудить переезд, ведение бизнеса и быт в новой стране
Русскоязычные комьюнити и хабы
Telegram-чат на 100+ тысяч подписчиков, где люди делятся своими знаниями и опытом по релокации
Навигатор деловых сообществ для предпринимателей
Закрытое сообщество эмигрантов, построенное на ценностях нового общества
Крупнейшее глобальное комьюнити предпринимателей и стартапов
Сервис для поиска собеседников
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Закрытое сообщество для обсуждения эмиграции и карьеры за границей
Сервис групповой релокации в одну из 24 стран
Сеть колливингов и коворкингов в уникальных локациях
Сообщество цифровой Силиконовой долины для основателей глобальных стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов
Площадка для освещения и обсуждения сферы IT и инноваций в Армении
Telegram-канал с актуальной информацией о релокации компаний из России в Армению
Нетворкинг и бизнес коммуникации между внешними и армянскими партнерами
Telegram-канал по релокации в Армению
Организация помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане
Сообщество экспертов и энтузиастов, которые делятся своим опытом иммиграции в страны Европы
Приложение для личных встреч предпринимателей в разных странах мира
Сообщество русскоговорящих предпринимателей в Германии
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Telegram-канал по релокации на Кипр
Сообщество русскоговорящих представителей ИТ-отрасли на Кипре
Telegram-чат — часть проекта Cypsus_IT, где можно задать интересующий вопрос о жизини и ведении бизнеса на Кипре
Telegram-канал по релокации в Испанию
Telegram-канал по релокации в Португалию
Telegram-канал по релокации в Италию
Русскоязычный телеграм-канал про релокацию в Португалию
Telegram-канал по релокации в Грецию
Сайт о жизни в Черногории
Telegram-канал по релокации в Черногорию
Telegram-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО IT-компаний
Telegram-канал с новостями о стартапах в Израиле
Сообщество русскоязычных предпринимателей
Telegram-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО IT-компаний
Telegram-чат для о релокации в Сербию
Крупнейший русскоязычный Telegram-канал о Грузии
Telegram-канал по релокации в Грузию
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — КомьюнитиНаталия Рябцева