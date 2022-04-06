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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Сервисы и компании, которые помогут разобраться с такими вопросами, как открытие банковских счетов, оформление документов, регистрация юрлиц и другими
Мир
США
Армения
Юридические и налоговые вопросы
Европа
ОАЭ
Китай
Израиль
winwin
Сервис для перевода документов
O2 Consulting
Юридическая фирма, которая предлагает комплексную экспертизу в области российского и иностранного права, налогов, регулирования в различных отраслях экономики
Law&Trust International
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Osome
Консьерж-сервис для работы со счетами и документами
Freelance.Tax
Онлайн-сервис расчета налогов с дохода
Well done business
Компания помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше
CY Law
Telegram-чат для обсуждениях визовых, налоговых и прочих юридических вопросов, связанных с релокацией на Кипр
Корпус права
Международная юридическая компания, которая оказывает услуги, связанные с релокацией и получением ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
AstroLabs
Консалтинговая компания, которая помогает открыть юрлицо в Саудовской Аравии
DV Consulting
Консалтинг для технологических компаний. Помогают стартапам релоцироваться/открыть представительство в ОАЭ
Корпус права
Международная юридическая компания, которая оказывает услуги, связанные с релокацией и получением ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
PandaDoc Notary
Сервис для упрощения и автоматизации дистанционного нотариального заверения (RON). С помощью платформы юридические документы могут быть подписаны клиентом и нотариально заверены без необходимости личной встречи
Clerky
Сервис позволяет за несколько дней зарегистрировать компанию в штате Дэлавер
RELOC
Компания помогает зарегистрировать юридическое лицо, открыть счет, вести бухгалтерию и оптимизировать налогообложение в Армении
relocate 2 armenia
Комплекс услуг по релокации в Армению
Eurasia Development Limited
Услуги в области трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, стратегического консалтинга и локализации высокотехнологичного бизнеса в Китае
Fincom Global Tech
Израильское подразделение FINCOM group, предоставляющее комплексные финансовые решения для компаний в области управления финансовыми процессами
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Юридические вопросы