Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
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Сервис для перевода документов
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Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Консьерж-сервис для работы со счетами и документами
Онлайн-сервис расчета налогов с дохода
Компания помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше
Telegram-чат для обсуждениях визовых, налоговых и прочих юридических вопросов, связанных с релокацией на Кипр
Международная юридическая компания, которая оказывает услуги, связанные с релокацией и получением ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
Консалтинговая компания, которая помогает открыть юрлицо в Саудовской Аравии
Консалтинг для технологических компаний. Помогают стартапам релоцироваться/открыть представительство в ОАЭ
Международная юридическая компания, которая оказывает услуги, связанные с релокацией и получением ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
Сервис для упрощения и автоматизации дистанционного нотариального заверения (RON). С помощью платформы юридические документы могут быть подписаны клиентом и нотариально заверены без необходимости личной встречи
Сервис позволяет за несколько дней зарегистрировать компанию в штате Дэлавер
Компания помогает зарегистрировать юридическое лицо, открыть счет, вести бухгалтерию и оптимизировать налогообложение в Армении
Комплекс услуг по релокации в Армению
Услуги в области трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, стратегического консалтинга и локализации высокотехнологичного бизнеса в Китае
Израильское подразделение FINCOM group, предоставляющее комплексные финансовые решения для компаний в области управления финансовыми процессами
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — Юридические вопросыНаталия Рябцева