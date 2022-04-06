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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Компании и сервисы, с помощью которых можно арендовать или купить недвижимость по всему миру
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Knight Frank
Сервис для подбора жилой и коммерческой недвижимости за рубежом
Savills
Один из ведущих мировых консультантов в сфере недвижимости
Russia Sotheby's International Realty
Международное агентство элитной недвижимости, помогает в оформлении ВНЖ и гражданства за инвестиции
ColiveBot
Telegram-бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции
ARR
Риэлторские и юридические услуги, иммиграционный сервис
Astons
Компания в области инвестиционной иммиграции, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ в странах ЕС и Карибского региона
Antaria Homes
Российское агентство недвижимости на Кипре
Astons
Компания в области инвестиционной иммиграции, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ в странах ЕС и Карибского региона
Rightmove
Крупнейшая платформа недвижимости в Англии с большим выбором предложений по всему миру
AZ Real Estate
Агентство недвижимости в Великобритании с основательницей из России
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
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Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Недвижимость