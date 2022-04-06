Relocation Map

Виртуальные карты Ezzocard выпускаются банками США и Канады и обслуживаются платёжными системами Visa или Mastercard

Выпуск виртуальной карты Visa

Виртуальная карта для криптовалюты

Кипрская платежная система, работает только с корпоративными клиентами

Неотменяемый глобальный цифровой паспорт (self-sovereign identity), бизнес-профиль и кошелек

Кипрская финтех-компания, которая предлагает множество платежный решений для бизнеса, в том числе открытие мультивалютного счета

Карты от Mastercard доступны как для бизнеса, так и для личного пользования

Электронный кошелек