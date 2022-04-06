Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
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Сервисы для организации международных платежей и переводов для физических и юридических лиц
Финансы
Виртуальные карты Ezzocard выпускаются банками США и Канады и обслуживаются платёжными системами Visa или Mastercard
Выпуск виртуальной карты Visa
Виртуальная карта для криптовалюты
Кипрская платежная система, работает только с корпоративными клиентами
Неотменяемый глобальный цифровой паспорт (self-sovereign identity), бизнес-профиль и кошелек
Кипрская финтех-компания, которая предлагает множество платежный решений для бизнеса, в том числе открытие мультивалютного счета
Карты от Mastercard доступны как для бизнеса, так и для личного пользования
Электронный кошелек
Китайская система платежей
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — ФинансыНаталия Рябцева