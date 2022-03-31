Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Сервис для помощи в релокации - принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Сайт с информацией о возможной эмиграции в страны по всему миру
Базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ
Тест от Immigram, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда. По итогам теста можно получить доступ к гидам по правилам подачи документов на стартап-визу и другие рекомендации по релокации
Крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни
Сервис для цифровых кочевников. Поможет найти единомышленников и сравнить уровень жизни в лучших городах для удалённых специалистов
Компания помогает в организации переездов с целью обучения английскому и получения нового опыта жизни в другой стране
Компания предлагает комплексное решение для переезда и проживания в Европе для IT-специалистов вместе с семьями
Expatica
Полный гид по релокации в некоторые страны
Компания оказывает полный спектр услуг, связанных с релокацией, для крупных международных компаний - от оформления документов до перевозки вещей
Трекер для тех, кто самостоятельно занимается иммиграционным процессом в Португалию и Словакию
Сервис для помощи в релокации - принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Оказывает все виды помощи предпринимателям для масштабирования в Китай от консалтинга до подбора оборудования и получения виз
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation MapНаталия Рябцева