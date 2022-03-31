Relocation Map

Сервис для помощи в релокации - принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии

Сайт с информацией о возможной эмиграции в страны по всему миру

Базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ

Тест от Immigram, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда. По итогам теста можно получить доступ к гидам по правилам подачи документов на стартап-визу и другие рекомендации по релокации

Крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни

Сервис для цифровых кочевников. Поможет найти единомышленников и сравнить уровень жизни в лучших городах для удалённых специалистов

Компания помогает в организации переездов с целью обучения английскому и получения нового опыта жизни в другой стране

Компания предлагает комплексное решение для переезда и проживания в Европе для IT-специалистов вместе с семьями

Expatica

Полный гид по релокации в некоторые страны

Компания оказывает полный спектр услуг, связанных с релокацией, для крупных международных компаний - от оформления документов до перевозки вещей