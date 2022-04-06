Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
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Различные визовые программы, а также компании, которые помогут получить нужную визу
Визы
Визовое агентство
Международная компания, которая специализируется на помощи в получении ВНЖ и гражданства через инвестиционные программы в Карибских странах, странах шенгенской зоны и США
Startup Visa
Программы для цифровых кочевников по всему миру
Визы для основателей стартапов по всему миру
Платформа специализируется на программах выдачи гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Сервис помогает с получением учебных виз
Помощь в оформлении виз
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Иммиграционная платформа для IT-специалистов и предпринимателей с фокусом на релокацию в UK по визе Global Talent в сфере цифровых технологий
Визовое агентство
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Стартап-визы в 15 стран мира
Помощь в получении рабочей визы IT-специалистам
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и в Португалию посредством получения стартап-визы
Агентство по иммиграции в Португалию
Telegram-канал с актуальной информацией о получении визы в США
Помощь в поступлении в языковые школы США и получении визы
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Агентство помогает стартапам и предпринимателям с релокацией в Канаду через получение стартап-визы
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — ВизыНаталия Рябцева