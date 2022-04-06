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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Различные визовые программы, а также компании, которые помогут получить нужную визу
Мир
США
Канада
Визы
Европа
Узбекистан
Великобритания
Визовое агентство
Visa4you
Международная компания, которая специализируется на помощи в получении ВНЖ и гражданства через инвестиционные программы в Карибских странах, странах шенгенской зоны и США
Digital Nomad Visa
Startup Visa
Программы для цифровых кочевников по всему миру
Migronis
Визы для основателей стартапов по всему миру
Terra Study
Платформа специализируется на программах выдачи гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру
Единый визовый центр
Визаход
JiVisa
Visa Land
Ami Visa
Mosvisa
Amellie
Визовый.Москва
Визовое агентство
Easy Visa
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Immigrant Invest
Сервис помогает с получением учебных виз
Помощь в оформлении виз
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Иммиграционная платформа для IT-специалистов и предпринимателей с фокусом на релокацию в UK по визе Global Talent в сфере цифровых технологий
London Visa
Immigram
Визовое агентство
Go for Travel
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
IT-Visa
Программа релокации в Узбекистан
Relocode
Стартап-визы в 15 стран мира
Poland business harbour
Помощь в получении рабочей визы IT-специалистам
Venture crew
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и в Португалию посредством получения стартап-визы
OKNO
Агентство по иммиграции в Португалию
USA Visa Info
Telegram-канал с актуальной информацией о получении визы в США
A&K American Educational Consulting
Помощь в поступлении в языковые школы США и получении визы
Go for Travel
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Bronn Consulting
Агентство помогает стартапам и предпринимателям с релокацией в Канаду через получение стартап-визы
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — Визы