Куда идти стартапам в Армении

В этом подробном бизнес-гиде рассказываем, какие возможности Армения предоставляет IT-проектам и куда идти стартапу , чтобы вырасти.

Несмотря на пандемию и рецессию, в 2020 году общий оборот технологических компаний в стране увеличился на 20,6% и составил $380 млн, по словам министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна.

Армения уже много лет идет в сторону высокотехнологичного развития, но после бархатной революции 2018 года это движение ускорилось. За 2018 год технологический сектор вырос на 33% до $250 млн, а средний рост за три года, начиная с 2015, составил 28%.

Правительство Армении предоставляет налоговые льготы, разработанные специально для IT-компаний и технологических стартапов. Например, до конца декабря 2022 года армянские IT-стартапы могут получить сертификат, который освободит их от уплаты налога на прибыль и снизит налог на зарплату до 10%. По оценке правительства, подобные льготы принесли пользу 230 компаниям и привели к созданию 1200 новых рабочих мест только в 2019 году.

Правительство открыто для сотрудничества с IT-индустрией, подтверждает основатель компании Himnark.am Рубен Осипян: многие министры и руководители — выходцы из IT, они знают проблемы индустрии изнутри и готовы помочь в операционных вопросах и в законодательных инициативах. Новое правительство также улучшает условия открытия и ведения бизнеса, предлагая политику «открытых дверей», направленную на привлечение иностранного бизнеса и инвесторов.

В мае 2020 года консалтинговая компания Meettal собрала в Trello доску Armenian Tech Landscape с описанием всех известных игроков IT-рынка в Армении. На доске они распределены по направлениям бизнеса: финтех, образование, медиа, подбор персонала, работа с данными, инвесторы, образовательные учреждения и многое другое — всего более 550 организаций и почти $550 млн привлеченных инвестиций.

Благодаря успеху нескольких армянских IT-проектов стало модно быть предпринимателем, и многие студенты параллельно с учебой стали создавать свои стартапы, рассказывает Осипян: «Параллельно были созданы и инвестиционные фонды, нацеленные на инвестиции в стартапы на различных этапах жизненных циклов».

Стартапы и крупные IT-компании

Стартап-экосистема Армении быстро растет. В основном создатели стартапов нацелены на рынок США, но бизнес удобно строить и для европейского или российского рынка, рассказывает CEO ooodesign.ru Тигран Григорянц: «В Ереване почти идеальные условия для pre-seed стадии, для разработки и бета-запуска стартапа. Когда уже есть продукт и первые метрики, можно искать инвестиции за рубежом, не паникуя из-за отстутствия времени и денег, как бывает у 9 из 10 стартапов. Если успех стартапа кроется в команде, то будьте уверены, Армения — правильный выбор. Бонусом идет хорошее качество жизни за небольшие деньги».

Примеры широко известных стартапов с армянскими корнями:

PicsArt — редактор фото и видео, запущенный в 2011 году. Кроме инструментов и фильтров для редактирования в приложении работает социальная платформа, с помощью которой можно делиться работами или подписаться на чужой аккаунт. Приложение доступно на 30 языках, а число активных пользователей в месяц превышает 150 млн человек, по данным с сайта PicsArt.

Krisp — приложение, которое подключается во время звонка через Skype, Zoom и другие сервисы и подавляет шумы на заднем фоне (лай собаки, шум улицы, стук по клавишам) во время разговора. В 2020 году количество активных пользователей продукта увеличилось в 20 раз.

ServiceTitan — разработчик программного обеспечения для компаний, которые обслуживают дома: например, работают с сантехникой, системами отопления, электрикой, устанавливают гаражные ворота и оказывают другие услуги. В мае 2020 года компания привлекла $74 млн, её оценка оставляет более $2 млрд, по данным PitchBook.

SoloLearn — бесплатная мобильная площадка для обучения программированию. Платформа предлагает курсы разного уровня сложности по 13 направлениям: C++, Python, Java и другие. В приложении зарегистрированы более 35 млн пользователей по всему миру.

Vineti — облачная платформа, облегчающая доступ к персонализированным препаратам для лечения генетических заболеваний. Спустя три года после основания Vineti в 2016 году Всемирный экономический форум называл стартап компанией, «способной улучшить жизнь общества на долгие годы вперед».

Shadowmatic — мобильная игра, в которой для решения головоломок нужно находить скрытые в тени силуэты. В 2015 году игра получила ежегодную премию Apple Design Awards от компании Apple, поразив мирового гиганта качеством графики.

Zoomerang — приложение для создания и редактирования коротких и насыщенных событиями видео. Стартап конкурирует с TikTok и уже нарастил аудиторию в 20 миллионов пользователей.

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Бизнес-ангелы и венчурные фонды

«Главное — что до бизнес-ангелов и венчурных фондов в Армении очень легко добраться. Если у вас есть любые проблемы, связанные с стартапом, или вам нужна обратная связь по поводу траектории роста, вы можете просто обратиться к ним, и они согласятся поговорить о вашей компании во время кофе-брейка», — советует сооснователь Krisp Артавазд Минасян.

Business Angel Network of Armenia стартовала при поддержке проекта Евросоюза SMEDA в 2017 году. Сеть состоит в основном из местных состоятельных людей, инвестирующих от $5000 до $100 000.

Angel Investor Club of Armenia был запущен в конце 2018 года в Лос-Анджелесе бизнес-ангелами из Армении, в числе которых Аль Есаян, соучредитель IntelinAir, Ара Асланян, соучредитель Inverselogic, Артур Микаэлян, основатель MLL Industries. Сегодня в сети 20 бизнес-ангелов.

Science and Technology Angel Network объединяет группу армянских предпринимателей и профессионалов со всего мира для инвестирования в армянские стартапы на ранней стадии. Сеть не только предоставляет финансирование, но и принимает участие в управлении компаниями, делясь своим опытом и знаниями с молодыми предпринимателями.

Granatus Ventures — первый армянский венчурный фонд, запущенный в конце 2013 года. Он инвестирует по всему миру, но в стартапы с основной добавленной стоимостью в Армении. Фонд обеспечивает стартовым капиталом, а затем дополнительными инвестициями по мере роста компании. 2020 год Granatus Ventures завершил с 14 портфельными проектами (среди них, например, Krisp).

SmartGate VC находится в Кремниевой долине и предоставляет своим портфельным компаниям ресурсы, нетворк и поддержку для трансформации идей в глобальные предприятия и выхода из Армении на американский рынок. Ключевые направления — искусственный интеллект, кибербезопасность, интернет вещей и новые биотехнологии, квантовые вычисления и блокчейн.

Hive Ventures — основанный в Кремниевой долине в 2014 году фонд инвестирует в стартапы, возглавляемые армянскими предпринимателями по всему миру. Фонд не только предоставляет капитал, но также обеспечивает знакомство с ведущими предпринимателями и инвесторами Кремниевой долины. В портфеле, помимо прочих, Krisp и ServiceTitan.

Акселераторы и бизнес-инкубаторы

В Армении представлены диверсифицированные бизнес-инкубаторы: каждой компании есть, куда обратиться, в зависимости от стадии, говорит Минасян. Например, есть специализированные университетские инкубаторы, такие как AUA Entrepreneurship and Product Innovation Center или Armenian National Engineering Laboratories. «Цель этих учреждений — обеспечить студентов и общественность необходимыми ресурсами для создания новых предприятий», — объясняет он.

Для стартапов на ранней стадии есть стартап-инкубаторы FAST Foundation и Beeline Startup Incubator. «Это место, где стартапы с большим потенциалом успеха будут обучаться у лидеров отрасли и общаться с успешными предпринимателями», — описывает Минасян. Проекты также могут подать заявку в Armenia Startup Academy, pre-accelerator program или spring accelerator, которые нацелены на подготовку стартапов к фандрайзингу и выходу на мировые рынки.

«Наш стартап — www.himnark.am — участвовал в акселерационной программе Armenia Startup Academy, и я могу с уверенностью сказать, что это было одним из самых правильных наших решений», — говорит Осипян. Стартап прошел акселератор в самом начале бизнес-пути, и именно благодаря ему смог правильно сформулировать решение и выбрать сегмент для выхода на рынок.

По словам Осипяна, участие в акселерационных программах полезно по нескольким причинам: это знакомство с IT-профессионалами, возможность рекрутинга необходимых кадров и нетворкинга, связь с другими стартапами, которые могут стать вашими потенциальными клиентами.

Armenia Startup Academy рассчитана на высокотехнологичные компании и стартапы, ориентирующиеся на международный опыт. Участники получают возможность в течение 10 недель развивать свои технологии, прокачивать маркетинг и продажи под руководством менторов. Выпускники привлекли более 4 млн евро финансирования, включая ангельские и венчурные инвестиции, гранты.

Beeline Startup Incubator с 2018 года организует различные мероприятия и сессии для поддержки стартапов техническими и бизнес-средствами. Предприниматели могут получить офис для работы, пройти обучение по менеджменту, маркетингу, PR, финансовым и юридическим вопросам. Каждый инкубационный цикл длится 14 недель, программа уже запустила 7 циклов.

Impact Aim — независимая платформа, которая разрабатывает акселерационные программы и с 2017 года поддерживает как состоявшиеся компании, так и стартапы на ранних стадиях. Инициирована UNDP (программа развития ООН). Участниками могут стать бизнесы из нескольких отраслей: сельское хозяйство, климат, образование, продовольствие и другие. В акселераторе уже приняли участие 26 предприятий, по данным с сайта.

FAST Foundation — инкубатор, который помогает ученым и инноваторам из Армении преуспеть на мировой арене. Компания предлагает разные программы, сотрудничает с академическими, правительственными и неправительственными организациями и заинтересована в развитии IT и компьютерных наук, ИИ, биотехнологий, робототехники и других высокотехнологичных сфер. По данным сайта, благодаря FAST 200+ исследователей смогли получить финансирование. Через инкубатор прошло больше 35 стартапов.

Entrepreneurship and Product Innovation Center — инкубатор стартапов на территории университета Еревана AUA (American University of Armenia), который помогает студентам, выпускникам и другим предпринимателям развивать свои проекты. Команды получают новые знания, наставничество и другие ресурсы для роста и продвижения стартапов. EPIC был основан весной 2017 года, через него прошли уже 50 компаний, по данным с сайта организации.

Impact Hub Armenia Social Innovation Development Foundation (также известный как Impact HubYerevan) — инкубатор социальных инноваций, которые должны способствовать позитивным социальным переменам в Армении. Стартапы могут пройти обучение, получить ментора, нетворк, ресурсы и так далее — в общем, все, чтобы перейти от идеи к реализации проекта.

Кроме того, важный тренд последних лет — приезд в Армению различных венчурных инвесторов, представителей акселераторов Y Combinator, 500 Startups и других, чтобы познакомиться с местными стартапами, отмечает CEO VCV Арик Ахвердян.

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Мероприятия, конкурсы, саммиты

BarCam — одно из крупнейших технологических мероприятий в Ереване, которое в 2019 году состоялось в 11-ый раз с 3000 участников. На BarCamp проходят семинары ведущих IT-специалистов, международные спикеры обсуждают искусственный интеллект, беспилотные автомобили и много другое. Кроме того, это ярмарка вакансий, на которой представлены десятки IT-компаний.

Sevan Startup Summit — недельный бизнес-форум, впервые организованный фондом Startup Armenia Foundation в 2016 году с целью создать обучающую среду для стартапов и платформу для неформального общения компаний с инвесторами. По данным с сайта, в саммите принимает участие более 90 стран и 1000+ стартапов.

Startup Boost Weekends — мероприятие, в рамках которого студенты разных специальностей генерируют идеи стартапов. Cостоит из стартап-питчей, формирования команды, создания прототипов, разработки бизнес-моделей, обратной связи от экспертов. Участники получают денежные призы и возможность попать в EPIC Startup Incubator и Armenia Startup Academy.

Chainpoint Conference стремится объединить специалистов по блокчейну со всего мира, создав платформу для продуктивного диалога и обмена передовым опытом. Первая конференция состоялась в 2018 году, собрав более 350 участников из более чем 30 стран, которые делились экспертизой в цифровой экономике, финтехе, децентрализованном управлении, привлечении инвестиций, кибербезопасности и так далее.

DigiTec Expo — крупнейшая технологическая выставка в регионе, привлекающая более 80 000 посетителей. DigiTec фокусируется на бухгалтерском, банковском и финансовом ПО, проектировании и тестировании микросхем, компьютерной графике, мультимедиа и играх, управлении базами данных и информационными системами, импорте, производстве и экспорте компьютерной техники и многом другом.

Empowering regions through High-Tech — форум в Гюмри, организованный в партнерстве с правительством Армении. Основная цель — собрать молодежь из регионов для обсуждения стратегий и задач развития инновационной образовательной и деловой среды.

Комьюнити, связанные со стартапами

Startup Grind Yerevan — комьюнити, основанное в 2016 году как часть международного сообщества Startup Grind, которое объединяет более 600 городов, 125 стран и 2 млн предпринимателей. Проводят встречи, где предприниматели и инвесторы выступают перед новичками и обмениваются опытом.

HyeTech — сеть, объединяющая более 400 высококлассных специалистов, инвесторов и предпринимателей для поддержки армянских основателей. Организует питчинги, мозговые штурмы, выставки. Расположена в Кремниевой долине, однако участники проекта есть также в России, Сингапуре, Австралии и самой Армении.

Itel.am — площадка, запущенная информационным агентством «Медиамакс» в марте 2009 года для освещения и обсуждения сфер телекоммуникаций, интернета, IT и инноваций в Армении. На сайте доступны свежие новости и интервью о последних событиях в сферах IT, телекоммуникаций и интернета.

Образовательные программы

Для взрослых:

PicsArt Academy — образовательная программа, запущенная PicsArt в 2015 году. В 2020 году включала два трека: Associate Product Management и Associate Product Design, в рамках которых участники становились стажерами PicsArt и были задействованы на всех стадиях развитии продукта, от планирования и разработки до выпуска и маркетинга. Компания также разрабатывает отдельные онлайн-курсы по программированию и data science и сотрудничает с AUA AI Lab, предлагая шестинедельный обучающий курс.

И детей:

Armath состоит из 575 научно-технических центров в Армении, Арцахе и Грузии, в которых с 2014 года учились 15 тысяч детей 10-18 лет. Ученики изучают программирование, робототехнику, проектирование, 3D-моделирование и многое другое. 84% слушателей поступают в университет, а 39% из них совмещают получение высшего образования и работу.

Tumo — еще одна образовательная программа для детей, которая, кроме Армении, работает в Ливане и Франции и объединяет более 20 000 студентов. Tumo дает углубленные знания в области анимации, разработки игр, кинопроизводства, веб-разработки, музыки, письма, рисования, графического дизайна, 3D-моделирования и так далее.

Startup Club работает с подростками 13-17 лет и стремится донести до них базовое понимание того, что такое предпринимательство и творчество, чтобы дать им основу для дальнейшего личностного, профессионального развития и социальной ответственности, указано на сайте клуба.

Организации, поддерживающие репатриацию армян

По мере развития армянской IT-экосистемы многие армяне, родившиеся за рубежом, начинают участвовать в развитии сектора — или даже возвращаются в страну и запускают собственные стартапы. Программы для их поддержки в армянском обществе тоже существуют.

Neruzh инициирован и организован в декабре 2018 года Министерством диаспоры Армении и организациями FAST, IDeA, Impact Hub. Это стартап-программа для предпринимателей армянского происхождения, которые хотят привезти свои стартап-идеи и проекты в Армению. В 2019 году участниками стали 47 проектов из 20 стран. (Прим. — сайт проекта не обновлялся с 2019 года).

#landed была запущена компанией SmartGateVC в августе 2018 года. Программа предназначена для инженеров и профессионалов в области машинного обучения, кибербезопасности, интернета вещей, блокчейна, квантовых вычислений и других областей. Организация помогает специалистам и стартапам найти друг друга и предоставляет участникам доступ к коворкингу и техническому оснащению.

IT is Armenia — это программа, запущенная в августе 2018 года с целью привлечь IT-специалистов для работы в растущей технологической экосистеме Армении. Программа сотрудничает с более чем 100 компаниями и помогает им начать работать в стране и найти лучших сотрудников в области мобильных технологий, игр, дополненной реальности, искусственного интеллекта, рекламных технологий и так далее.

Вывод

«Если рассматривать саму стартап-экосистему Армении как стартап, то я бы сказал, что Армения находится на seed-стадии», – сравнивает Артавазд Минасян из Krisp. Экосистема полна блестящих бизнес-идей, которые направлены на то, чтобы запустить свою деятельность, она неуклонно растет благодаря щедрости друзей, семьи и собственных финансовых ресурсов основателей, считает он.

С 2014 по сентябрь 2019 гг. армянские стартапы привлекли более $120 млн венчурных инвестиций и грантов. В 2020 году, по словам Акопа Аршакяна, они подняли $50 млн, по большей части от зарубежных инвесторов. За год в стране было зарегистрировано 192 новых компании, которые получили сертификаты и налоговые привилегии.

Многие местные стартапы, имея довольно маленький внутренний рынок, сразу ориентируют свои продукты на глобальный, что дает огромный потенциал международного развития, говорит Ахвердян из VCV. Кроме того, «как бы это не было странно на первый взгляд», по его словам, в Армении очень большая доля девушек в IT.

«Конечно, в размерах и масштабах, сложно сравнивать армянскую экосистему с Кремниевой долиной, но уже точно можно проводить параллели с экосистемами в Азии и Европе, — рассказывает предприниматель. — У меня была возможность окунуться немного в экосистему Японии, и, сравнивая две страны, я вижу, что Армения движется семимильными шагами».

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